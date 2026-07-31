Trio suspeito de integrar Comando Vermelho e planejar ataque é preso em BH

Um trio suspeito de integrar o Comando Vermelho e planejar novos ataques contra integrantes de uma facção rival foi preso pela Polícia Militar (PMMG) na tarde dessa quinta-feira (30/7), no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

A ocorrência foi registrada no Beco Santo Antônio, no Bairro Nossa Senhora da Conceição. Segundo a PMMG, os suspeitos, de 25, 27 e 30 anos, foram detidos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Durante patrulhamento na região, militares do Grupo de Policiamento em Área de Risco (GPAR) receberam informações anônimas de que dois homens estariam armados dentro do beco. Conforme a denúncia, eles seriam integrantes do Comando Vermelho e estariam envolvidos em conflitos entre facções criminosas na capital.

Ainda segundo a PMMG, os suspeitos teriam vindo de outras cidades da Zona da Mata mineira e estariam atuando em um grupo chamado “Equipe Caos BH”. A denúncia apontava que eles participariam de ataques relacionados à disputa entre organizações criminosas e teriam envolvimento em ações contra integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Comando Vermelho

A informação recebida pelos militares também indicava que o trio teria sido convocado por lideranças da gangue Del Rey, ligada ao Comando Vermelho no Aglomerado da Serra, para atuar contra rivais. Essas lideranças, segundo a PMMG, estão presas.

No aglomerado, os policiais localizaram dois homens com as características relatadas na denúncia. De acordo com a corporação, eles apresentavam volumes na cintura e correram ao perceber a aproximação da equipe policial.

Ainda segundo a PMMG, durante a fuga, um dos suspeitos arremessou um objeto em uma área de mata, enquanto outro dispensou um revólver dentro de um saco de entulho.

Os militares seguiram os homens até um imóvel onde eles tentaram entrar. A equipe informou que um terceiro suspeito tentou impedir a entrada dos policiais, afirmando que não havia ninguém no local. Após a abertura do imóvel, os militares encontraram os dois suspeitos.

Uma mulher se apresentou como dona da casa e afirmou aos policiais que não conhecia os homens. Segundo o relato registrado na ocorrência, ela disse que teria sido obrigada a recebê-los no imóvel sob ameaças.

Em uma área de mata próxima, com apoio do canil da Polícia Militar, os militares localizaram uma sacola com uma pistola Taurus municiada e drogas. Já no imóvel, foram apreendidos um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas, celulares, uma espada e um machado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O trio recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a Polícia Civil, que ficou responsável pela investigação. Conforme a PMMG, durante o registro da ocorrência, os suspeitos teriam feito ameaças aos policiais envolvidos na prisão.