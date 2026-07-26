Assine
overlay
Início Gerais
EXECUÇÃO

"Aqui é o CV": suspeito executa jovem e foge em Contagem

Polícia Civil recolheu 28 cápsulas de munição calibre 9 mm e uma mira a laser no local do crime

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
26/07/2026 07:43

compartilhe

SIGA
×
O novo armeiro do filme, Andrew Wert, responsável por todas as armas e munições utilizadas nas filmagens, destacou que até mesmo as munições fictícias são feitas de borracha e madeira e pintadas de dourado.
Suspeito mata jovem e grita nome de facção antes de fugir em Contagem crédito: Steve Buissinne por Pixabay

Um homem de 20 anos foi executado a tiros na noite desse sábado (25/7), no Bairro Jardim Laguna, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 22h, na Rua Caviúna. Quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima caída no chão, já sem sinais de vida.

Testemunhas relataram que os autores chegaram em um carro branco com vidros escurecidos. A marca e o modelo do veículo não foram identificados.

Leia Mais

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte da vítima. Durante os trabalhos periciais, a Polícia Civil recolheu 28 cápsulas de munição calibre 9 mm e uma mira a laser, acessório que, segundo a PM, pode ter se desprendido da arma utilizada pelos criminosos durante a execução.

A vítima apresentava múltiplas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. Durante os levantamentos, a Polícia Militar informou que o jovem era conhecido no meio policial por suposta atuação no tráfico de drogas nos aglomerados Padre Dionísio e Padre Feijó.

Ainda conforme testemunhas, após os primeiros disparos, a vítima tentou fugir, mas caiu no chão. Em seguida, um dos ocupantes do veículo desceu, aproximou-se do homem já caído e efetuou novos tiros.

Segundo relatos colhidos pela PM, após a execução o suspeito gritou "Aqui é CV (Comando Vermelho), porra!", entrou novamente no veículo e fugiu com o motorista em direção desconhecida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o momento, nenhum suspeito foi preso. 

Tópicos relacionados:

contagem execucao grande-bh pm

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay