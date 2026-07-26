"Aqui é o CV": suspeito executa jovem e foge em Contagem
Polícia Civil recolheu 28 cápsulas de munição calibre 9 mm e uma mira a laser no local do crime
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Um homem de 20 anos foi executado a tiros na noite desse sábado (25/7), no Bairro Jardim Laguna, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 22h, na Rua Caviúna. Quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima caída no chão, já sem sinais de vida.
Testemunhas relataram que os autores chegaram em um carro branco com vidros escurecidos. A marca e o modelo do veículo não foram identificados.
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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte da vítima. Durante os trabalhos periciais, a Polícia Civil recolheu 28 cápsulas de munição calibre 9 mm e uma mira a laser, acessório que, segundo a PM, pode ter se desprendido da arma utilizada pelos criminosos durante a execução.
A vítima apresentava múltiplas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. Durante os levantamentos, a Polícia Militar informou que o jovem era conhecido no meio policial por suposta atuação no tráfico de drogas nos aglomerados Padre Dionísio e Padre Feijó.
Ainda conforme testemunhas, após os primeiros disparos, a vítima tentou fugir, mas caiu no chão. Em seguida, um dos ocupantes do veículo desceu, aproximou-se do homem já caído e efetuou novos tiros.
Segundo relatos colhidos pela PM, após a execução o suspeito gritou "Aqui é CV (Comando Vermelho), porra!", entrou novamente no veículo e fugiu com o motorista em direção desconhecida.
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Até o momento, nenhum suspeito foi preso.