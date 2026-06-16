Uma semana após execução, morte de influencer mineira segue sem respostas

Oito dias após a execução violenta da influenciadora digital e produtora rural Alzira Maria Theodoro Luiz, de 43 anos, na zona rural de Mutum, no Vale do Rio Doce, o caso continua cercado por silêncio e cobranças por respostas. Ela foi baleada dentro de casa. Apesar da repercussão do crime, nenhuma prisão foi realizada até o momento, e as autoridades seguem sem divulgar detalhes sobre o andamento das investigações.

Desde o assassinato, na manhã de domingo (8/6), a reportagem do Estado de Minas procurou insistentemente a Polícia Civil, a Prefeitura de Mutum, vereadores e representantes de órgãos ligados à segurança pública em busca de informações sobre possíveis suspeitos, linhas de investigação e avanços no inquérito. No entanto, quando houve respostas, não foram claras.

A presidente do Conselho Municipal de Segurança Pública (Consep) do município, Maria do Carmo Tavares de Lacerda Medeiros, foi procurada, mas as ligações não foram atendidas. O espaço segue aberto.

A única manifestação oficial da Polícia Civil foi enviada por meio de nota. A corporação informou que a investigação segue acontecendo e sendo mantida sob sigilo e confidencialidade.

Vereadora denuncia precarização da segurança

Entre as poucas vozes que aceitaram falar publicamente sobre o caso está a vereadora Nélia da Saúde (PT) — única mulher dos 11 vereadores da Câmara Municipal, que afirma estar pressionando autoridades municipais, estaduais e federais por respostas.

Segundo ela, o assassinato expôs problemas estruturais antigos da segurança pública em Mutum, cidade que tem cerca de 27 mil habitantes e fica a 412 quilômetros de Belo Horizonte.

"Falta muita coisa na nossa cidade. Falta investigador, falta escrivão, falta pessoal na delegacia. O Estado não manda estrutura suficiente e eles não conseguem atender a população no momento certo", afirmou.

A parlamentar diz que protocolou ofícios e iniciou contatos com diferentes órgãos para cobrar avanços nas investigações. Segundo ela, também estão sendo articuladas reuniões com chefes da segurança pública estadual e federal.

"Eu acho que está demorando muito e a gente não pode esperar. Estou buscando ajuda onde for possível para que esse caso avance", disse.

De acordo com a vereadora, a situação da estrutura policial no município preocupa há anos.

"Aqui falta efetivo. Tem viatura que fica parada porque não tem condições adequadas. A delegada muitas vezes precisa atuar diretamente em situações que deveriam contar com equipes maiores", relatou.

Nélia afirma ainda que pretende levar o assunto a reuniões em Brasília entre os dias 29 e 30 de junho e buscar apoio de parlamentares mineiros para cobrar reforço na estrutura de segurança da região.

Pressão por respostas

A vereadora relata que o assassinato provocou forte comoção popular e moradores cobram por justiça.

"A cidade está em luto, está sangrando. As pessoas me param na rua pedindo respostas. É um sentimento muito forte de revolta e tristeza", afirmou.

Segundo ela, o caso ganhou dimensão ainda maior por causa da trajetória de Alzira, conhecida na região pela atuação como produtora rural, liderança comunitária e influenciadora digital.

"Muita gente conhecia a Alzira. Era uma mulher trabalhadora, independente, que ajudava as pessoas da comunidade. A população quer saber quem matou e por quê."

Nélia também afirmou que tem buscado mobilizar outros vereadores para discutir medidas que possam contribuir para o esclarecimento do crime.

Prefeitura evita comentar investigação

O prefeito de Mutum, Claudinei Clemente (Republicanos), era amigo da vítima. Questionado sobre o andamento das investigações, disse que as informações repassadas à administração municipal são limitadas e que a Polícia Civil tem mantido sigilo.

Segundo ele, não há confirmação oficial sobre suspeitos, motivação ou linhas investigativas. "Eu converso com a delegada e a resposta é sempre a mesma: estamos investigando."

A reportagem também questionou Clemente sobre as reclamações envolvendo a falta de estrutura da Polícia Civil e sobre eventuais ações do município para auxiliar os trabalhos investigativos, mas ele preferiu não comentar.

Crime brutal continua sem explicação

Alzira foi assassinada dentro de casa, em um sítio na região do Córrego Mata Fria, onde vivia sozinha.

Segundo a Polícia Militar, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta vermelha. A produtora rural estava na varanda quando os disparos começaram.

Ela tentou fugir para o interior da residência, mas foi perseguida e atingida na cabeça. Os criminosos fugiram logo após o ataque.

A perícia recolheu cápsulas de munição calibre 9 milímetros e constatou indícios de execução.

Desde então, diferentes hipóteses passaram a circular nas redes sociais e nas conversas entre moradores, incluindo feminicídio, disputas por terra e dívidas relacionadas à venda de café. Nenhuma delas foi confirmada oficialmente e, até o momento, ninguém foi preso.



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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima