PC divulga vídeo de execução a tiros para localizar suspeito em Minas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) divulgou imagens de um homicídio ocorrido em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, na tentativa de identificar e localizar o responsável pelo crime. O caso aconteceu em 9 de setembro de 2025, na Rua João Moreira, no Bairro Planalto.

A vítima – um homem, de 49 anos – foi surpreendida quando se preparava para entrar em seu veículo. Nesse momento, ela foi atingida por diversos disparos de arma de fogo. Após o ataque, o suspeito fugiu do local.

A corporação informou que instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias do crime e segue com as investigações.

"A divulgação do material audiovisual ocorre com autorização expressa dos familiares da vítima, tendo sido adotadas as cautelas necessárias para preservação da dignidade da vítima e de seus familiares, inclusive com a devida ofuscação de imagens sensíveis, observando-se os princípios da legalidade, proporcionalidade e interesse público", explicou a PCMG.

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Informações que possam contribuir para a identificação do suspeito podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque Denúncia Unificado (181), pelo telefone 197 da Polícia Civil de Minas Gerais ou em qualquer unidade policial. O sigilo das informações é garantido.