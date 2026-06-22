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PC divulga vídeo de execução a tiros para localizar suspeito em Minas

Divulgação do material foi autorizada por familiares, tendo sido adotadas as cautelas necessárias para preservação da dignidade da vítima, informou a polícia

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Repórter
22/06/2026 21:35

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Vítima foi surpreendida quando se preparava para entrar em seu carro, ocasião em que foi alvejada por múltiplos disparos
Vítima foi surpreendida quando se preparava para entrar em seu carro, ocasião em que foi alvejada por múltiplos disparos crédito: PCMG/Divulgação

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) divulgou imagens de um homicídio ocorrido em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, na tentativa de identificar e localizar o responsável pelo crime. O caso aconteceu em 9 de setembro de 2025, na Rua João Moreira, no Bairro Planalto.

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A vítima – um homem, de 49 anos – foi surpreendida quando se preparava para entrar em seu veículo. Nesse momento, ela foi atingida por diversos disparos de arma de fogo. Após o ataque, o suspeito fugiu do local.

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A corporação informou que instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias do crime e segue com as investigações. 

"A divulgação do material audiovisual ocorre com autorização expressa dos familiares da vítima, tendo sido adotadas as cautelas necessárias para preservação da dignidade da vítima e de seus familiares, inclusive com a devida ofuscação de imagens sensíveis, observando-se os princípios da legalidade, proporcionalidade e interesse público", explicou a PCMG. 

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Informações que possam contribuir para a identificação do suspeito podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque Denúncia Unificado (181), pelo telefone 197 da Polícia Civil de Minas Gerais ou em qualquer unidade policial. O sigilo das informações é garantido.

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