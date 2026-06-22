Novo telecentro é inaugurado na Região do Barreiro, em BH

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) inaugurou, na sexta-feira (19/6), um novo telecentro no Bairro Milionários, na Região do Barreiro. O espaço oferece 16 computadores prontos para o uso, que é livre e gratuito: segundo o Executivo municipal, o objetivo é ampliar a inclusão digital para a população da capital mineira.

Com a inauguração, Belo Horizonte chega a 162 telecentros, localizados em todas as nove regionais da cidade. Também conhecidos como Pontos de Inclusão Digital, esses espaços são equipados com computadores conectados à internet, destinados a democratizar o acesso às tecnologias da informação e comunicação. A iniciativa é da PBH, por meio do Programa de Inclusão Digital da Prodabel.

No espaço, o cidadão pode realizar pesquisas escolares, trabalhos acadêmicos e acessar os 26 cursos gratuitos ofertados pela prefeitura. A estrutura também apoia quem busca inserção no mercado de trabalho, permitindo a elaboração de currículos, além da inscrição em processos seletivos.

A unidade pode servir, ainda, como ponto de acesso para consultar serviços da PBH, emitir documentos, pagar ou retirar a segunda via de contas e boletos, além de oferecer um espaço seguro de lazer, onde o morador pode ler notícias e acessar as redes sociais para se conectar com amigos e familiares.

Sustentabilidade

Os equipamentos instalados nos telecentros são recondicionados pelo Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC) da administração municipal. Após o descarte por órgãos públicos, empresas e cidadãos, os dispositivos de informática são recolhidos, recuperados e testados por equipes capacitadas pelo curso de Manutenção de Computadores, oferecido gratuitamente pelo Centro de Qualificação em Tecnologia da Informação (CQTI).

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Esse ciclo sustentável não só evita que o resíduo eletroeletrônico seja descartado incorretamente, como também transforma os equipamentos em ferramenta de cidadania e inclusão digital para moradores da capital.