Guardas de congado homenageiam Nossa Senhora do Rosário em bairro de BH
Cortejos de diversas guardas saíram às ruas do Bairro Aparecida, mantendo uma tradição de cantos, ritmos e fé
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As ruas do Bairro Aparecida, na região Noroeste de Belo Horizonte, foram tomadas por cortejos de diversas guardas de congado e reinado neste domingo (21/6), em homenagem à Nossa Senhora do Rosário.
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A festa é uma celebração tradicional no bairro e preserva cantos, ritmos e a fé da cultura afro-brasileira. O bairro é sede de guardas tradicionais como a Guarda de Congo Feminina de Nossa Senhora do Rosário e a Guarda de Moçambique do Divino Espírito Santo. Ambas participaram dos festejos deste domingo.
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A devoção à Nossa Senhora do Rosário remonta ao período colonial. Os escravizados viam na santa - muitas vezes representada como negra - uma protetora. O Congado surgiu como uma forma de recriar suas origens, coroar seus próprios reis e celebrar a liberdade e a ancestralidade por meio da fé.
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