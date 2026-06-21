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DEVOÇÃO

Guardas de congado homenageiam Nossa Senhora do Rosário em bairro de BH

Cortejos de diversas guardas saíram às ruas do Bairro Aparecida, mantendo uma tradição de cantos, ritmos e fé

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Mariana Costa
Larissa Kumpel
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
Larissa Kumpel
Repórter
Repórter do Núcleo de Criação Multimídia, especializada em produção, gravação e edição de vídeos para reportagens especiais e redes sociais do Jornal Estado de Minas
21/06/2026 19:12

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As guardas saíram pelas ruas do bairro em homenagem a Nossa Senhora do Rosário
As guardas saíram pelas ruas do bairro em homenagem à Nossa Senhora do Rosário crédito: Larissa Kumpel/EM/D.A Press

As ruas do Bairro Aparecida, na região Noroeste de Belo Horizonte, foram tomadas por cortejos de diversas guardas de congado e reinado neste domingo (21/6), em homenagem à Nossa Senhora do Rosário.  

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A festa é uma celebração tradicional no bairro e preserva cantos, ritmos e a fé da cultura afro-brasileira. O bairro é sede de guardas tradicionais como a Guarda de Congo Feminina de Nossa Senhora do Rosário e a Guarda de Moçambique do Divino Espírito Santo. Ambas participaram dos festejos deste domingo. 

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A devoção à Nossa Senhora do Rosário remonta ao período colonial. Os escravizados viam na santa - muitas vezes representada como negra - uma protetora. O Congado surgiu como uma forma de recriar suas origens, coroar seus próprios reis e celebrar a liberdade e a ancestralidade por meio da fé.

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As guardas saíram pelas ruas do bairro em homenagem à Nossa Senhora do Rosário -Larissa Kumpel/EM/D.A Press
As guardas saíram pelas ruas do bairro em homenagem à Nossa Senhora do Rosário Larissa Kumpel/EM/D.A Press
As guardas saíram pelas ruas do bairro em homenagem à Nossa Senhora do Rosário -Larissa Kumpel/EM/D.A Press
As guardas saíram pelas ruas do bairro em homenagem à Nossa Senhora do Rosário Larissa Kumpel/EM/D.A Press
As guardas saíram pelas ruas do bairro em homenagem à Nossa Senhora do Rosário -Larissa Kumpel/EM/D.A Press
As guardas saíram pelas ruas do bairro em homenagem à Nossa Senhora do Rosário Larissa Kumpel/EM/D.A Press
As guardas saíram pelas ruas do bairro em homenagem à Nossa Senhora do Rosário -Larissa Kumpel/EM/D.A Press
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