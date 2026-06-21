Guardas de congado homenageiam Nossa Senhora do Rosário em bairro de BH

Repórter do Núcleo de Criação Multimídia, especializada em produção, gravação e edição de vídeos para reportagens especiais e redes sociais do Jornal Estado de Minas

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

As ruas do Bairro Aparecida, na região Noroeste de Belo Horizonte, foram tomadas por cortejos de diversas guardas de congado e reinado neste domingo (21/6), em homenagem à Nossa Senhora do Rosário.

A festa é uma celebração tradicional no bairro e preserva cantos, ritmos e a fé da cultura afro-brasileira. O bairro é sede de guardas tradicionais como a Guarda de Congo Feminina de Nossa Senhora do Rosário e a Guarda de Moçambique do Divino Espírito Santo. Ambas participaram dos festejos deste domingo.

A devoção à Nossa Senhora do Rosário remonta ao período colonial. Os escravizados viam na santa - muitas vezes representada como negra - uma protetora. O Congado surgiu como uma forma de recriar suas origens, coroar seus próprios reis e celebrar a liberdade e a ancestralidade por meio da fé.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia