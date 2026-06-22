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Vale conclui descaracterização de barragem na Região Metropolitana de BH

Em decorrência das intervenções, estrutura localizada na Mina de Águas Claras, em Nova Lima, deixou de exercer a função de barragem

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Repórter
22/06/2026 19:23

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Vista geral da Barragem B7A, da Vale, na Mina de Águas Claras (MAC), em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, após obras de descaracterização
Barragem B7A não mais acumula água ou sedimentos crédito: Vale/Divulgação

A mineradora Vale informou nesta segunda-feira (22/6) que concluiu as obras de descaracterização da barragem B7A, localizada na Mina de Águas Claras, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a empresa, a estrutura, localizada no entorno da Serra do Curral, deixou de exercer a função de barragem, uma vez que não mais acumula água ou sedimentos.

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Outra barragem localizada na Mina de Águas Claras, a B6, também está passando por obras de descaracterização. A previsão de conclusão dos trabalhos, segundo a mineradora, é para o segundo semestre de 2027.

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Essas iniciativas integram o Plano Ambiental de Fechamento de Mina, que define soluções e prazos para o fechamento seguro e a reintegração ao meio ambiente das estruturas da unidade. Outras duas barragens da Mina de Águas Claras, a 8B e do dique auxiliar da barragem 5, também já foram descaracterizadas. 

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Ainda de acordo com a empresa, mais duas estruturas da Mina de Águas Claras, a 7B e a 5, encontram-se em fase de desenvolvimento de projeto."Estamos avançando de maneira consistente com as obras de descaracterização de barragens", avalia Angélica Silva, gerente geral de Geotecnia da Vale. 

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