Vale conclui descaracterização de barragem na Região Metropolitana de BH

A mineradora Vale informou nesta segunda-feira (22/6) que concluiu as obras de descaracterização da barragem B7A, localizada na Mina de Águas Claras, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a empresa, a estrutura, localizada no entorno da Serra do Curral, deixou de exercer a função de barragem, uma vez que não mais acumula água ou sedimentos.

Outra barragem localizada na Mina de Águas Claras, a B6, também está passando por obras de descaracterização. A previsão de conclusão dos trabalhos, segundo a mineradora, é para o segundo semestre de 2027.

Essas iniciativas integram o Plano Ambiental de Fechamento de Mina, que define soluções e prazos para o fechamento seguro e a reintegração ao meio ambiente das estruturas da unidade. Outras duas barragens da Mina de Águas Claras, a 8B e do dique auxiliar da barragem 5, também já foram descaracterizadas.

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Ainda de acordo com a empresa, mais duas estruturas da Mina de Águas Claras, a 7B e a 5, encontram-se em fase de desenvolvimento de projeto."Estamos avançando de maneira consistente com as obras de descaracterização de barragens", avalia Angélica Silva, gerente geral de Geotecnia da Vale.