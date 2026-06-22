Defensoria Pública lança Escola de Masculinidades voltada para adolescentes

Prevenir que uma ideia agressiva de masculinidade crie famílias disfuncionais e que venham a cometer crimes. Essa é a proposta da Escola de Masculinidades, projeto lançado pela Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) nesta segunda-feira (22/6), em Belo Horizonte. A escola para adultos já existe e tem dado resultados positivos. Agora ela inclui também uma versão para adolescentes e jovens de 13 a 21 anos.

Em encontros semanais, os jovens, que por algum motivo foram afastados de suas famílias ou que apresentam comportamentos agressivos, por exemplo, vão trabalhar a própria visão de mundo e os próprios sentimentos para que o ciclo de violência termine, sem ser passado para as próximas gerações.

Os participantes são encaminhados por programas como Fica Vivo, centros de mediação de conflitos, unidades de semiliberdade e pela Associação Profissionalizante do Menor (Assprom).

A escola já realiza trabalhos com homens adultos, e segundo a defensoria, tem gerado bons frutos Defensoria Pública de Minas Gerais/Divulgação

“Não necessariamente ele precisa ter praticado algum ato de violência. A ideia é trabalhar esse aspecto dentro do adolescente para que ele não reproduza as práticas violentas que vive no entorno dele”, explica coordenadora estratégica de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da DPMG, e defensora pública responsável pelo projeto, Daniele Bellettato.

O curso será realizado ao longo de 10 encontros semanais, sempre às quintas-feiras. As atividades são conduzidas por facilitadores e utilizam metodologias de educação em direitos, Justiça restaurativa e grupos reflexivos.

Na prática, os adolescentes participam de ciclos de conversa em que são incentivados a compartilhar experiências, refletir sobre comportamentos, igualdade de gênero, fortalecimento dos vínculos e em como construir formas não violentas de lidar com conflitos.

Lançamento

A estreia ocorreu no auditório da instituição, no Bairro Barro Preto, Região Centro-Sul de BH, e reuniu representantes da rede de proteção, profissionais que atuam com adolescentes em situação de vulnerabilidade e jovens que participarão da primeira turma. A expectativa é atender ao todo 20 adolescentes e jovens, encaminhados por programas sociais e de prevenção à criminalidade.

Segundo Daniele, o número de participantes deve ser menor para que os diálogos e a atenção pessoal dada a cada um deles seja mais eficiente.

De onde veio a ideia?



A Escola de Masculinidades surgiu dentro da Escola de Convivência Familiar, programa criado pela Defensoria em 2023, para trabalhar pessoas e famílias expostas a situações de conflito e violência. Inicialmente voltada para famílias que tiveram crianças acolhidas institucionalmente, a iniciativa foi ampliada e passou a receber encaminhamentos de Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), conselhos tutelares, Vara da Infância e outros órgãos da rede de proteção.

Segundo a coordenadora, esses encontros mostraram que a masculinidade é um tema que merece uma atenção especial. “A gente sentiu a necessidade de ter essa temática em separado porque ela é mais profunda e mais enraizada dentro de cada indivíduo”, afirma.

A defensora explica que a proposta não se limita ao combate da violência contra a mulher. O objetivo também é enfrentar outras situações de violência doméstica, familiar e contra crianças e adolescentes.

94% dos casos envolvem meninos

A decisão de direcionar a iniciativa para meninos foi baseada em um dado observado pela instituição: cerca de 94% dos adolescentes envolvidos em atos violentos são do sexo masculino.

Porém, Daniele ressalta que a violência associada ao machismo não vem apenas de homens e que mulheres também podem reproduzir práticas misóginas e violentas dentro das famílias.

A ideia não é punir, mas educar

A Escola de Masculinidades não é destinada apenas a jovens que cometeram infrações. O público-alvo inclui adolescentes marginalizados em geral, inseridos em contextos marcados pela violência, vulnerabilidade social ou risco de envolvimento com a criminalidade.

Portanto, segundo Daniele, o foco está na ressignificação das próprias atitudes e na construção de respostas mais pacíficas diante de situações difíceis.

O método funciona

Na Escola de Convivência Familiar, ainda segundo a defensora, cerca de 70 pessoas entre um grupo de 100 participantes que buscavam recuperar a guarda de crianças conseguiram retomar a convivência familiar que estava “quebrada” antes de chegarem ali.

Além dos grupos, os participantes recebem apoio psicológico. A iniciativa também conta com apoio da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) para oferecer acompanhamento psicológico em casos considerados necessários.

“Ninguém se enxerga violador de direitos. É muito difícil reconhecer que determinada prática é violenta e que existe outra forma de agir”, afirma. Para a defensora, o trabalho preventivo é fundamental porque a punição, sozinha, não rompe ciclos de violência.

“O grande problema é que essas pessoas que vemos nos noticiários um dia vão sair e ter uma família. Se a gente não trabalhar isso, não resolve o conflito. Dá uma resposta para o que aconteceu, mas não resolve o problema”, diz.

Ela acrescenta que “se a gente só criminaliza, não consegue transformar efetivamente aquela realidade e evitar que aquilo se repita”.

Expansão

Atualmente, os programas são desenvolvidos apenas em Belo Horizonte. A Defensoria, porém, pretende expandir a metodologia para unidades do interior de Minas Gerais. Os Cras e Creas continuarão desempenhando papel central nesse processo. Além de realizarem encaminhamentos, os serviços participam da articulação da rede de proteção. A Prefeitura de Belo Horizonte também apoia a iniciativa, custeando o transporte dos participantes.

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A expectativa da Defensoria é que a metodologia possa ser compartilhada com outros municípios e serviços de assistência social, ampliando o alcance de uma estratégia que aposta menos na punição e mais na prevenção como caminho para reduzir a violência.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck