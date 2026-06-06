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VIOLÊNCIA

Marido mata mulher e se suicida na zona sul de São Paulo

Homem enviou mensagens ao irmão dizendo que havia matado a companheira e tiraria a própria vida, segundo a polícia

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FRANCISCO LIMA NETO
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FRANCISCO LIMA NETO
Repórter
06/06/2026 12:41

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Mulher de 39 anos foi encontrada morta dentro de casa na Avenida Antônio Ramos Júnior, na região de Cidade Dutra
Mulher de 39 anos foi encontrada morta dentro de casa na Avenida Antônio Ramos Júnior, na região de Cidade Dutra crédito: Reprodução/Google Street View

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 39 anos foi encontrada morta dentro de casa, na zona sul de São Paulo, depois de o marido avisar o irmão dele que havia cometido o crime.

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O caso ocorreu na avenida Antônio Ramos Júnior, em Cidade Dutra, na tarde desta sexta-feira (5).

O companheiro da vítima, de acordo com a Polícia Militar, enviou mensagens ao irmão dizendo que tinha matado a mulher e que iria se suicidar em seguida.

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A PM foi acionada e, no local, fez contato com o irmão do homem.

Os agentes entraram no imóvel e encontraram a vítima caída no chão de um dos quartos, já morta. Próximo a ela, estava o marido também no chão, ao lado de um pistola, que foi apreendida para perícia, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

O caso foi registrado como feminicídio e suicídio e encaminhado à 6ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), que conduz as investigações.

 

FEMINICÍDIOS EM SÃO PAULO

O estado de São Paulo registrou, no primeiro trimestre de 2026, o maior número de feminicídios entre todos os trimestres da série histórica, iniciada em 2018. Foram 86 casos entre janeiro e março -27 em janeiro, 29 em fevereiro e 30 em março-, alta de 41% em relação ao mesmo intervalo de 2025, quando houve 61 registros (22, 20 e 19, respectivamente), segundo dados da SSP.

Na comparação entre os primeiros trimestres de anos anteriores, o que chegou mais perto foi o de 2024, com 75 casos. O dado consolida uma tendência de crescimento observada ao longo dos últimos anos, com algumas oscilações. Os registros somados de todo o ano passado foram os maiores da série.

BRASIL BATE NOVO RECORDE DE FEMINICÍDIOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE

O Brasil registrou alta de 7,5% no número de vítimas de feminicídios no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2025. Foram 399 vítimas entre janeiro e março de 2026, ante 371 no mesmo intervalo do ano passado.

É o maior número de registros para um primeiro trimestre em toda a série histórica dos últimos 11 anos, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Os números representam uma média de quatro mulheres assassinadas por dia em contextos de violência doméstica, familiar ou envolvendo desprezo ou discriminação à condição feminina.

Parte da alta nos indicadores de feminicídio é atribuída por especialistas e membros dos governos a uma melhor qualidade da notificação. Ou seja, mortes antes registradas como homicídios comuns passaram a ser computadas como crimes de gênero, fazendo o dado crescer.

Além disso, pesquisadores destacam o peso do machismo, persistente na sociedade, na motivação dos crimes. Na maioria das ocorrências, conforme dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o agressor tinha relação direta com a vítima: 59,4% das mulheres foram mortas pelo parceiro íntimo e 21,3% pelo ex-parceiro.

A Lei do Feminicídio alterou o Código Penal e passou a tipificar esse crime no Brasil em 9 de março de 2015. A legislação abrange assassinatos de mulheres em contextos de violência doméstica, familiar ou motivados por misoginia. Ou seja, o primeiro ano com dados completos é 2016.

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O governo federal tem ampliado esforços para tentar conter esse tipo de crime e lançou neste ano o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, iniciativa que busca fortalecer a rede de proteção às vítimas e aprimorar a resposta do Estado à violência de gênero.

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