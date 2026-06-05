Carro pega fogo após batida e motorista fica ferido em Ribeirão das Neves
Um Chevrolet Prisma colidiu com uma van Mercedes Sprinter enquanto trafegava pela BR-040
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Um homem ficou ferido durante um acidente na BR-040, altura do Km 509, no Bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (5/6).
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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), um Chevrolet Prisma colidiu com uma van Mercedes Sprinter enquanto trafegava no sentido Sete Lagoas. Apesar da colisão ter sido leve, o choque iniciou um incêndio no motor do primeiro veículo.
O motorista do Prisma informou aos militares que estava se sentindo mal, apresentando sonolência e dificuldade para se locomover. Uma ambulância da Via Cristais esteve no local e encaminhou a vítima para o Hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves.
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O condutor da van não teve ferimentos e dispensou o atendimento.
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O incêndio causou interdição das pistas da rodovia e os veículos que seguiam sentido Sete Lagoas precisaram passar pelo acostamento. Após o trabalho dos bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pela via.