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ACIDENTE

Carro pega fogo após batida e motorista fica ferido em Ribeirão das Neves

Um Chevrolet Prisma colidiu com uma van Mercedes Sprinter enquanto trafegava pela BR-040

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
05/06/2026 16:27 - atualizado em 05/06/2026 16:29

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Chevrolet Prisma ficou destruído. Motorista precisou de atendimento médico e foi encaminhado para o hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves
Chevrolet Prisma ficou destruído. Motorista precisou de atendimento médico e foi encaminhado para o hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves crédito: Divulgação/CBMMG

Um homem ficou ferido durante um acidente na BR-040, altura do Km 509, no Bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (5/6).

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), um Chevrolet Prisma colidiu com uma van Mercedes Sprinter enquanto trafegava no sentido Sete Lagoas. Apesar da colisão ter sido leve, o choque iniciou um incêndio no motor do primeiro veículo.

O motorista do Prisma informou aos militares que estava se sentindo mal, apresentando sonolência e dificuldade para se locomover. Uma ambulância da Via Cristais esteve no local e encaminhou a vítima para o Hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves. 

O condutor da van não teve ferimentos e dispensou o atendimento.

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O incêndio causou interdição das pistas da rodovia e os veículos que seguiam sentido Sete Lagoas precisaram passar pelo acostamento. Após o trabalho dos bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pela via.

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