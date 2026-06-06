Caminhão com carga de R$ 158 mil em carne é recuperada pela PM

Uma carga de carne avaliada em R$ 158 mil foi recuperada por policiais militares na noite dessa sexta-feira (5), no Bairro de Coelho Neto, Zona Norte do Rio. O caminhão que transportava os produtos havia sido alvo de criminosos e acabou localizado após uma mobilização estratégica das forças de segurança.

Na abordagem, os agentes conseguiram prender um suspeito e apreender uma réplica de pistola que estava em posse do homem. O caso foi apresentado na 39ª DP (Pavuna), unidade para onde o preso e o material recuperado foram levados para o registro da ocorrência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A localização do veículo foi possível graças a um cerco tático organizado pelo 41º BPM (Irajá). A manobra operacional na região contou com o suporte de equipes do 9º BPM (Rocha Miranda), que auxiliaram no bloqueio das vias e na interceptação do caminhão.