Circulam na internetque mostram o momento em que umaque transportavapassou a ser saqueada após tombar na, em São Paulo, nesta terça-feira (8).De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu antes das 8h, no Km 289, na região de Itapecerica da Serra. Ninguém ficou ferido, e o caminhão acabou tombado no acostamento.Antes que a polícia chegasse ao local, alguns moradores de casas próximas aproveitaram para saquear o produto que era transportado. Alguns chegavam a arrastar a carne pelo chão, devido ao grande peso das peças que furtavam.Segundo o site G1, o caminhão transportava mais de 25 toneladas de carne, que seriam levadas de Caçapava do Sul até a cidade de Leme, no interior de São Paulo. A motorista do caminhão disse que o veículo tombou porque ela teve de sair da pista para não bater em um carro que parou à sua frente, quando o trânsito de repente ficou lento.