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FESTA JUNINA

Arraial de Belô registra recorde de público; programação termina hoje

Cerca de 8 mil pessoas acompanharam as apresentações das quadrilhas do Grupo Especial no Mineirinho; Zé Vaqueiro é a principal atração deste domingo (2/8)

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Repórter
02/08/2026 16:43

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Apresentações das quadrilhas do Grupo Especial levaram cerca de 8 mil pessoas ao Mineirinho, o maior público já registrado na história do Arraial de Belô
Apresentações das quadrilhas do Grupo Especial levaram cerca de 8 mil pessoas ao Mineirinho, o maior público já registrado na história do Arraial de Belô crédito: Divulgação

O Arraial de Belô registrou recorde de público no último sábado (1/8). Cerca de 8 mil pessoas ocuparam as arquibancadas da área interna do Mineirinho para acompanhar as apresentações das oito quadrilhas do Grupo Especial, o maior público já registrado na história do evento.

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Além das competições, a programação contou com atrações na área externa do espaço, com apresentações de DJs, aulas de forró e shows do Trio Bem Te Quero e do bloco Pisa na Fulô.

Último dia de festa

A 47ª edição do Arraial de Belô termina neste domingo (2/8). A programação musical começa às 18h com o músico Tiago Randazzo, que recebe o cantor Alcalyno como convidado.

Às 21h30, quem sobe ao Palco é Zé Vaqueiro, um dos principais nomes do piseiro. O encerramento da festa fica por conta dos DJs Bruna Lopes e Verás, que comandam a pista até 1h. Toda a programação é gratuita.

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Para facilitar a volta para casa, a Prefeitura de Belo Horizonte disponibilizará a linha especial 55 (Eventos – Pampulha/Centro/Savassi), com embarque na Avenida Coronel Oscar Paschoal, próximo ao Mineirinho. As viagens começam às 21h30, com intervalos de 15 a 20 minutos, conforme a demanda, e desembarques na Estação UFMG, na Praça Sete e na Savassi.

Neste domingo, o público também poderá aproveitar a tarifa zero nas linhas convencionais e suplementares do transporte coletivo, por meio do programa Catraca Livre. Outra opção para a volta para casa é o serviço Madrugão, que opera entre 0h e 3h59, com 128 linhas integradas a diferentes regiões da cidade.

ARRAIAL DE BELÔ

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Encerramento neste domingo (2/8), no Mineirinho (Av. Antônio Abrahão Caram, 1000 – São Luiz), com show do cantor Zé Vaqueiro . Entrada gratuita.

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