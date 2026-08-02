Tweed Ride: passeio ciclístico reúne amantes de bike e estilo retrô em BH

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O Tweed Ride BH celebrou 13 anos de história com uma edição especial neste domingo (2/8), em evento no Bairro de Lourdes, Região Centro-Sul da capital. O Tweed Ride é um passeio ciclístico com clima retrô, que reúne amantes da bicicleta, da moda e da história da capital.

Segundo os organizadores, a programação deste ano foi pensada para unir cultura, patrimônio e emoção. A concentração contou com um café colonial em um estabelecimento localizado na Rua Rio de Janeiro, onde os participantes puderam confraternizar, fazer fotos e mostrar seus trajes inspirados na elegância do início do século 20, marca registrada do movimento Tweed Ride.

Entre as atrações desta edição estava a entrega de uma bicicleta antiga dos anos 1950, que passou por restauração. O presente de um dos integrantes do grupo foi dado para a mãe de outro participante. A surpresa foi mantida em sigilo até o início do evento. Para os organizadores, a atitude representa o espírito de amizade e pertencimento cultivado pelo movimento ao longo de seus 13 anos.

Redescobrindo a cidade

Depois da concentração, os ciclistas seguiram por um roteiro guiado percorrendo importantes referências arquitetônicas e históricas de BH. O ritmo tranquilo faz com que o passeio seja uma oportunidade para os participantes terem outra perspectiva da cidade, valorizando o patrimônio cultural e incentivando a ocupação dos espaços públicos.

Inspirado no tradicional Tweed Run de Londres, o Tweed Ride BH acontece desde 2013. A proposta vai além do passeio ciclístico: reúne moda, turismo, preservação da memória e mobilidade sustentável em uma experiência que transforma as ruas em um cenário de convivência e celebração.

Os trajes vintage e as bicicletas clássicas são parte importante da identidade do evento, mas a participação é aberta a qualquer pessoa que deseje pedalar e compartilhar da proposta. Entre os integrantes do grupo estão colecionadores e restauradores de bicicletas antigas, responsáveis por preservar técnicas, equipamentos e histórias que ajudam a manter viva a cultura da bicicleta clássica em Belo Horizonte.

Ao longo de mais de uma década, o movimento se tornou referência por incentivar um olhar atento para a cidade, promovendo o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável e reforçando a importância da preservação do patrimônio histórico e da memória urbana.

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Para os organizadores, esta edição comemorativa do passeio celebra não apenas seus 13 anos de existência, mas também as relações construídas entre pessoas que encontraram na bicicleta uma forma de viver com mais gentileza, elegância e afeto.