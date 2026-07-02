Passeio ciclístico gratuito é atração em Conceição do Mato Dentro

Arthur Colpa*

Conceição do Mato Dentro vai receber, no próximo dia 2 de agosto, o Pedala Tour Anglo American. Segundo os organizadores, o evento é Um dos maiores passeios ciclísticos do país.

Com 7 km ao todo, o trajeto passará pelas históricas ruas da “Capital Mineira do Ecoturismo”, com largada e chegada no Aeroporto Municipal.

“A chegada do Pedala Tour a Conceição do Mato Dentro reforça o nosso compromisso com iniciativas que contribuem para a qualidade de vida no território. Ao incentivar a prática esportiva e criar um espaço de convivência, o evento aproxima as pessoas da cidade, de suas paisagens e de uma experiência coletiva de bem-estar. Para nós, o esporte comunitário também é uma forma de valorizar o lugar onde atuamos e fortalecer essa conexão de maneira positiva”, afirma Ana Cunha, diretora de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade da Anglo American.

Programação

As inscrições iniciam nesta quinta-feira (2/7), e podem ser feitas de maneira gratuita pelo site oficial do evento: www.pedalatour.com.br, com vagas limitadas. Poderão se inscrever crianças a partir de 8 anos de idade, com autorização do responsável legal, além de adolescentes, adultos e idosos.

Os participantes poderão retirar o kit no dia do passeio, a partir das 7h. O kit contém camiseta, mochila e garrafa d'água do tipo squeeze, além de um livreto com informações sobre educação no trânsito. Às 9h20, os participantes terão uma aula coletiva de alongamento. A largada está prevista para às 9h30, com duração de uma hora, aproximadamente. Durante o percurso, um trio elétrico acompanhará os participantes, além de ciclistas guias para garantir a segurança de todos.

Junto do passeio, a estrutura do evento também contará com equipe médica e ambulâncias de plantão para atendimentos emergenciais, além de espaço onde os participantes terão acesso a serviços gratuitos de saúde, como aferição de pressão arterial, bioimpedância e massagens rápidas. Também haverá um ponto de apoio para pequenos reparos nas bicicletas, além de frutas, sucos e água disponíveis aos participantes.

Ao final do passeio, haverá ainda um sorteio de bicicletas entre os inscritos.

“Para mim, eventos como o Pedala Tour representam muito mais do que simples encontros: são oportunidades de incentivar pessoas, promover bem-estar e criar novas histórias capazes de inspirar outras jornadas. O ciclismo conecta pessoas, aproxima da natureza e contribui para uma saúde plena”, descreve Thais Silveira, analista de Reassentamento da Anglo American e praticante do ciclismo há seis anos.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Humberto Santos