Pedalando pelo mundo: conheça ciclovias incríveis e surpreendentes

Ciclovia do Caminho de Santiago (Espanha) – O Caminho Francês, principal rota de peregrinação até Santiago de Compostela, tem cerca de 748 km e integra o Patrimônio Mundial da UNESCO. Percorrido há mais de 12 séculos, recebe tanto peregrinos a pé quanto ciclistas de todo o mundo. Foto: Reprodução do site redbull.com/br-pt Criador Desconhecido