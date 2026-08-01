MG: homens que trabalhavam em caixa d’água ficam feridos após explosão 

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Dois homens, de 38 e 50 anos, ficaram feridos depois que um maçarico alimentado por gás liquefeito de petróleo (GLP) explodiu, na tarde deste sábado (1°/8), em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, os homens estavam trabalhando na aplicação de manta asfáltica dentro de uma caixa d’água quando o acidente aconteceu. Eles faziam a impermeabilização da caixa usando a manta asfáltica.

Segundo os bombeiros, a explosão aconteceu pelo acúmulo de gás dentro da caixa associado a uma possível falha de manuseio do equipamento usado para aquecer a manta asfáltica. Uma das vítimas chegou a ser arremessada pela força da explosão.

Ferimentos

Quando os bombeiros chegaram, os homens estavam dentro da estrutura da caixa, localizada no sótão da residência, em um ambiente confinado, a aproximadamente quatro metros de altura em relação ao piso inferior.

A primeira vítima, de 38 anos, estava consciente, porém desorientada e confusa. Ela tinha hálito etílico, condição confirmada, depois, pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que assumiu o atendimento depois de a vítima ser retirada da estrutura.

Já o homem, de 50 anos, tinha queimaduras de segundo grau nos braços, pernas e no rosto. Os militares suspeitam que ele tenha queimadura das vias aéreas superiores, em decorrência da exposição aos gases aquecidos e à combustão ocorrida em ambiente fechado.

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Após avaliação inicial, ele foi levado pelo Samu para um hospital de referência da cidade.