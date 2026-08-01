Assine
overlay
Início Gerais
EXPLOSÃO

MG: homens que trabalhavam em caixa d’água ficam feridos após explosão 

Uma das vítimas teve queimaduras de segundo grau nos braços, pernas e rosto; o acidente aconteceu em Sete Lagoas, Região Central de Minas 

Publicidade
Carregando...
Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
01/08/2026 18:10

compartilhe

SIGA
×
Bombeiros fizeram o resgate das vítimas que estavam dentro da estrutura da caixa d’água
Bombeiros fizeram o resgate das vítimas que estavam dentro da estrutura da caixa d’água crédito: CBMMG/Divulgação

Dois homens, de 38 e 50 anos, ficaram feridos depois que um maçarico alimentado por gás liquefeito de petróleo (GLP) explodiu, na tarde deste sábado (1°/8), em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, os homens estavam trabalhando na aplicação de manta asfáltica dentro de uma caixa d’água quando o acidente aconteceu. Eles faziam a impermeabilização da caixa usando a manta asfáltica.  

Segundo os bombeiros, a explosão aconteceu pelo acúmulo de gás dentro da caixa associado a uma possível falha de manuseio do equipamento usado para aquecer a manta asfáltica. Uma das vítimas chegou a ser arremessada pela força da explosão. 

Leia Mais

Ferimentos 

Quando os bombeiros chegaram, os homens estavam dentro da estrutura da caixa, localizada no sótão da residência, em um ambiente confinado, a aproximadamente quatro metros de altura em relação ao piso inferior.

A primeira vítima, de 38 anos, estava consciente, porém desorientada e confusa. Ela tinha hálito etílico, condição confirmada, depois, pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que assumiu o atendimento depois de a vítima ser retirada da estrutura.

Já o homem, de 50 anos, tinha queimaduras de segundo grau nos braços, pernas e no rosto. Os militares suspeitam que ele tenha queimadura das vias aéreas superiores, em decorrência da exposição aos gases aquecidos e à combustão ocorrida em ambiente fechado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após avaliação inicial, ele foi levado pelo Samu para um hospital de referência da cidade.

Tópicos relacionados:

acidente corpo-de-bombeiros minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay