Lula veta projeto que transformava Cefets em universidades federais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetou integralmente o Projeto de Lei que previa a transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) em Universidade Tecnológica Federal de Minas Gerais (UTFMG) nesta quinta-feira (30/7). O despacho do presidente ainda pode ser derrubado pelo Congresso nos próximos 30 dias.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (31/7).

Além do Cefet-MG, o PL, de autoria do deputado federal Patrus Ananias (PT/MG), também transformaria o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet-RJ) na Universidade Tecnológica Federal do Rio de Janeiro (UTFRJ).

Segundo a mensagem enviada ao Congresso Nacional, o veto de Lula foi motivado por se tratar de uma proposta inconstitucional. O PL promove a transformação de autarquias e reorganiza a administração pública federal, uma iniciativa que deve ser exclusiva do presidente da República, como dispõe a Constituição. Além disso, a operação gera novos cargos e custos.

Os ministérios da Educação, da Fazenda e do Planejamento e Orçamento, além da Advocacia-Geral da União (AGU) também recomendaram o veto integral do projeto.

A atual gestão do Ministério da Educação (MEC), liderada por Leonardo Barchini, afirmou ao Planalto que o projeto não era adequado por vários motivos. Dentre eles, a abertura de um precedente para a criação de universidades por iniciativa de parlamentares, o risco de enfraquecimento da rede de institutos federais e o risco de redução da oferta de ensino médio técnico nessas instituições.

As comunidades acadêmicas do Cefet-MG e do Cefet-RJ, no entanto, demonstraram descontentamento com a decisão do Executivo, afirmando que a mudança se tratava de uma demanda histórica das instituições. “A proposta foi construída com amplo diálogo acadêmico, social e técnico ao longo de mais de 20 anos.”

E agora?

Após o veto do presidente, o Congresso Nacional tem 30 dias para acatar ou rejeitar a decisão. Se o veto for mantido, a resolução do Lula prevalece, e o projeto é arquivado. Caso o veto seja derrubado, o texto será enviado para promulgação.

Para efetivar a transformação dos Cefets em universidades, o MEC se comprometeu a propor um novo projeto de lei em regime de urgência.

Em nota, as gestões dos Cefets Minas e Rio, declararam que receberam a notícia do veto “com profunda decepção”.

As mudanças

Os Cefets oferecem ensino técnico de nível médio e cursos superiores, bacharelados ou tecnologia (com menor duração). As instituições fazem parte da rede de institutos federais, criada em 2008 durante a segunda gestão de Lula na presidência.

A gestão interna sempre teve planos para transformá-los em universidades tecnológicas, como ocorreu com a unidade do Paraná, convertida em Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), em 2005. O projeto de lei proposto pelo deputado federal Patrus Ananias, visa justamente essa mudança, transformando o Cefet-MG e o Cefet-RJ em universidades federais tecnológicas.

Caso o veto do Lula seja rejeitado e o PL entre em vigor, a estrutura acadêmica e a gratuidade dos cursos será mantida pelas instituições. No entanto, ambas as universidades terão organização, estrutura e competências próprias de instituições de ensino superior, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, didática e disciplinar.

As mudanças mais significativas caso a proposta seja aceita estão relacionadas à oferta de cursos de graduação e pós-graduação, a formação de professores para o ensino técnico e a oferta de educação profissional de nível médio e de cursos de formação continuada. Pesquisa aplicada e atividades de extensão voltadas à inovação tecnológica e ao atendimento da sociedade também estão previstas.

O Cefet-MG

Apesar de ter esse nome desde 1978, a história do Cefet-MG começou há mais de 100 anos, em 1909, com o Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, em que o presidente da época, Nilo Peçanha, criou as Escolas de Aprendizes Artífices em 19 capitais do país.

O Cefet-MG inicialmente recebeu o nome de Escola de Aprendizes Artífices de Minas Gerais, e também já possuiu outras denominações:

Liceu Industrial de Minas Gerais (1941)

Escola Industrial de Belo Horizonte (1942)

Escola Técnica de Belo Horizonte (1943)

Escola Técnica Federal de Minas Gerais (1965)

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (1978).

O estado de Minas atualmente tem onze unidades da instituição espalhadas — sendo três delas em Belo Horizonte. As outras ficam nas cidades de Araxá, no Triângulo Mineiro; Contagem, na região Metropolitana de BH; Curvelo, na região Central de Minas; Divinópolis, na região Centro-Oeste do estado; Leopoldina, na Zona da Mata Mineira; Timóteo, no Vale do Rio Doce e Nepomuceno e Varginha, que ficam no sul de MG.

O Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais recebeu, em 2025, 14.775 alunos distribuídos entre os 144 cursos disponibilizados (94 técnicos, 23 graduações, 10 especializações, 14 mestrados e 3 doutorados).

Somado ao Cefet-RJ, são mais de nove mil vagas ofertadas todos os anos, e mais de 34 mil alunos, segundo dados divulgados pelas instituições.

(Com agências)

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima