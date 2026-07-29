Contagem receberá primeira universidade federal após mudança no Cefet-MG

O município de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai receber seu primeiro campus de uma universidade federal com a transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) em universidade tecnológica federal. A mudança foi possível após a aprovação do Projeto de Lei nº 5.102/2023 pelo Senado Federal.

O PL é de autoria do deputado federal Patrus Ananias (PT/MG), e transformará o Cefet-MG e o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet-RJ) em Universidades Federais Tecnológicas. Aprovado no Congresso Nacional, o projeto segue para sanção do presidente Lula, prevista para ocorrer até o dia 30 de julho.



Principais mudanças

Caso a lei entre em vigor, o Ministério da Educação (MEC) terá 90 dias para promover a elaboração das normas necessárias para implementar a futura Universidade Tecnológica Federal de Minas Gerais (UTFMG).

A principal intenção com a mudança, de acordo com a diretora-geral do Cefet-MG, Carla Chamon, é disponibilizar recursos para ampliar a oferta da graduação, pós-graduação, educação continuada e pesquisas. A expansão e a manutenção da UTFMG serão asseguradas por meio do orçamento disponibilizado pelo MEC.

Os alunos matriculados e os professores do Cefet-MG não vão ser prejudicados, sendo automaticamente transferidos para a universidade. Além disso, os cursos ministrados e as unidades da instituição também serão integrados à UTFMG.

O campus do Cefet em Contagem tem os cursos técnicos de Controle Ambiental, Informática e Eletroeletrônica, em tempo integral, além do curso de graduação em Engenharia Química. Atualmente, a unidade atende cerca de 500 estudantes, segundo dados divulgados pela Prefeitura da cidade.

O Cefet em Minas

A Instituição em Minas oferece, atualmente, 144 cursos, entre eles 94 técnicos, 23 graduações, 10 especializações, 14 mestrados e 3 doutorados. As unidades mineiras contam com mais de 16.600 alunos matriculados, segundo dados da Plataforma Nilo Peçanha, divulgados em 2019.

A história do Cefet-MG começou há mais de 100 anos, em 1909, com o Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, em que o presidente da época, Nilo Peçanha, criou as Escolas de Aprendizes Artífices em 19 capitais do país. O Cefet-MG, desde aquela época, já teve seis outras denominações: Liceu Industrial de Minas Gerais (1941), Escola Industrial de Belo Horizonte (1942), Escola Técnica de Belo Horizonte (1943), Escola Técnica Federal de Minas Gerais (1965) e Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (1978). Futuramente, passará a ser chamado de Universidade Tecnológica Federal de Minas Gerais.

Minas Gerais, atualmente, tem onze unidades de universidades tecnológicas federais espalhadas pelo estado — sendo três delas três em Belo Horizonte. As outras ficam nas cidades de Araxá, no Triângulo Mineiro; Contagem, na região Metropolitana de BH; Curvelo, na região Central de Minas; Divinópolis, na região Centro-Oeste do estado; Leopoldina, na Zona da Mata Mineira; Timóteo, no Vale do Rio Doce e Nepomuceno e Varginha, que ficam no sul de MG.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima