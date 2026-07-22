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Ranking 2026: veja a lista das 10 melhores universidades do Brasil

Lista é liderada pela USP, a 119ª melhor do mundo; no entanto, o cenário geral é de queda para a maioria das instituições de ensino superior do país

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
22/07/2026 11:37

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Ranking 2026: veja a lista das 10 melhores universidades do Brasil
Campus da Universidade de São Paulo (USP), líder do ranking de instituições de ensino no Brasil. crédito: USP

A Universidade de São Paulo (USP) lidera o ranking de melhores instituições de ensino do Brasil e da América Latina, ocupando a 119ª posição global. Os dados são do Center for World University Rankings (CWUR), divulgados em 1º de junho de 2026, após avaliação de 21.291 universidades.

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Apesar da liderança da USP, o cenário geral para as instituições brasileiras é de queda. Das 52 universidades do país avaliadas, 45 perderam posições em relação ao ano anterior, enquanto cinco avançaram e duas mantiveram suas colocações.

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A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), por exemplo, caiu 15 postos e agora está na 346ª posição mundial. A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) perdeu 10 posições, ficando em 379º lugar. Já a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) recuou da 497ª para a 508ª colocação.

Dados do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) indicam que a retração no financiamento à pesquisa científica no Brasil durante parte da década de 2010 e início dos anos 2020 pode ter impactado os resultados.

No topo da lista global, a Universidade de Harvard mantém a primeira posição. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e a Universidade Stanford completam o pódio, seguidos pelas britânicas Cambridge e Oxford.

As 10 melhores universidades do Brasil

  1. Universidade de São Paulo (USP)

  2. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

  3. Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

  4. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

  5. Universidade Estadual Paulista (Unesp)

  6. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

  7. Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

  8. Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

  9. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

  10. Universidade Federal do Paraná (UFPR)

A metodologia do CWUR se baseia em quatro indicadores: qualidade da educação (25%), empregabilidade de ex-alunos (25%), qualidade do corpo docente (10%) e pesquisa (40%). Este último é o de maior peso e avalia produção científica, publicações de alto impacto, influência e número de citações.

O foco em pesquisa favorece instituições do chamado “Norte Global”. No Brasil, a USP ocupa o primeiro lugar em citações de artigos científicos, sendo responsável por 20% da produção nacional. Nesse indicador, a universidade aparece na 82ª posição global.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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