Além da USP: 7 universidades públicas com cursos de medicina de excelência

A alta concorrência por uma vaga no curso de medicina inspira milhares de estudantes em todo o país a buscar uma formação de excelência. O sonho de seguir uma das carreiras mais disputadas destaca a qualidade do ensino público brasileiro. Embora a Universidade de São Paulo (USP) seja um objetivo comum, o Brasil possui diversas outras instituições públicas de referência para quem deseja uma formação médica de ponta.

Com notas de corte igualmente altas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), essas universidades se destacam pela infraestrutura, corpo docente qualificado e hospitais-escola que são referência nacional. Elas oferecem uma formação robusta que combina teoria, pesquisa e prática intensa desde os primeiros anos. Conhecer essas alternativas é fundamental para quem planeja a candidatura e busca uma educação gratuita e de qualidade.

Leia Mais

Confira sete opções de destaque espalhadas pelo país:

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp): Localizada em Campinas (SP), é consistentemente classificada entre as melhores da América Latina. Seu curso de medicina é conhecido pelo forte investimento em pesquisa e pelo complexo hospitalar de ponta, o Hospital de Clínicas (HC), que atende casos de alta complexidade. Universidade Federal de São Paulo (Unifesp): Com origem na tradicional Escola Paulista de Medicina, a Unifesp tem um dos cursos mais disputados do país. Seu principal campus está integrado ao Hospital São Paulo, um dos mais importantes hospitais universitários do Brasil, proporcionando uma imersão completa na prática médica. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ): É uma das mais antigas e prestigiadas escolas de medicina do Brasil. A instituição possui uma vasta rede de unidades de saúde, incluindo o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, o que garante aos alunos contato com diversas especialidades e cenários clínicos. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG): Referência em ensino e pesquisa, a faculdade de medicina da UFMG se destaca pela sua estrutura completa e pelo Hospital das Clínicas, um dos mais importantes do estado. O curso tem forte tradição e é reconhecido pela formação humanística de seus profissionais. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS): Situada em Porto Alegre, a UFRGS possui um curso de medicina com excelência acadêmica reconhecida. Os estudantes atuam no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), uma instituição de referência internacional em assistência, ensino e pesquisa. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC): Com um currículo moderno e focado na atenção primária à saúde, o curso da UFSC em Florianópolis é muito procurado. A universidade estimula a participação dos alunos em projetos de extensão que atendem diretamente a comunidade local. Universidade Federal de Pernambuco (UFPE): Principal centro de formação médica do Nordeste, a UFPE possui um curso com forte inserção no sistema público de saúde da região. Seu Hospital das Clínicas é um polo de atendimento e pesquisa, essencial para a formação prática dos futuros médicos. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.