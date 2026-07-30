Cefet-MG vai virar universidade? Entenda as mudanças
Caso seja sancionado, o projeto transformará a instituição na Universidade Tecnológica Federal de Minas Gerais, impulsionando a formação de profissionais para o mercado de tecnologia
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O Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) será transformado na Universidade Tecnológica Federal de Minas Gerais (UTFMG) devido a aprovação do Projeto de Lei nº 5.102/2023 pelo Senado Federal.
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O projeto agora aguarda a decisão do presidente da República- com o prazo para esta quinta-feira (30/7)- para se tornar lei, e, caso seja sancionado, o Ministério da Educação (MEC) terá um prazo de até 90 dias para elaborar as normas de implementação da nova estrutura. Se a mudança for confirmada, ela promete aquecer o mercado de trabalho, especialmente no setor de tecnologia, ao ampliar a oferta de mão de obra qualificada.
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O que pode mudar com a transformação em universidade?
A transformação elevaria o Cefet-MG de centro de educação tecnológica para uma universidade plena. Isso garantiria mais autonomia para criar cursos de graduação e pós-graduação, expandir a pesquisa e fortalecer o desenvolvimento científico.
Com status de universidade, a instituição poderia ter mais facilidade para captar recursos federais e firmar parcerias internacionais. Essa nova capacidade de investimento se traduziria em laboratórios mais modernos e projetos de inovação alinhados às necessidades do mercado.
E os recursos?
As mudanças vão vincular a instituição ao Ministério da Educação (MEC), que terá autonomia administrativa, financeira e didática na universidade.
A partir da transição, a expansão e a manutenção da UTFMG serão realizadas por recursos do orçamento do próprio MEC.
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Os alunos serão afetados?
Todos os alunos matriculados e professores do Cefet-MG serão automaticamente integrados à universidade.