Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, é fechado por falta de vigilantes

Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.

Quem tentou visitar o Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, na Região Central de Minas, nos últimos dias deu de cara na porta. O imponente edifício erguido no século 18 foi fechado de maneira repentina nesta terça-feira (28/7) e, até o momento, não tem data para reabrir.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), responsável pelo espaço, o fechamento deve-se à interrupção da prestação do serviço de vigilância interna, por parte da empresa terceirizada. A entidade informou que cumpria o contrato regularmente com a fornecedora de mão de obra.

O Ibram também pontuou que iniciou os trâmites para contratar uma nova empresa para prestar o serviço de vigilância, mas que, enquanto esse problema não for solucionado, o museu permanecerá fechado. Confira a nota divulgada pela entidade:

"O fechamento temporário do museu decorre da interrupção, por parte da empresa terceirizada contratada, da prestação dos serviços de vigilância das salas de exposição, atividade essencial para garantir a visitação do acervo, das instalações e do público.



O Museu da Inconfidência está adotando as providências necessárias para regularizar a prestação do serviço e restabelecer o funcionamento pleno da instituição o mais breve possível. Enquanto isso, um plano de contingência permite o atendimento restrito e gradativo de públicos previamente agendados."

Ibram desmente supostos impedimentos

Após o fechamento, circularam rumores de que o Museu da Inconfidência estaria enfrentando problemas com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) devido a uma escadaria tombada e também com a documentação emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). A nota do Ibram, porém, desmentiu essas supostas informações.

"Não procede a informação de que a escadaria tenha sido embargada pelo Iphan. O projeto e a instalação da estrutura foram aprovados pelo órgão competente.



O Museu da Inconfidência possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) vigente e está em conformidade com as normas de segurança."

Museu tem 82 anos de história



Criado em 1944 por Getúlio Vargas, o Museu da Inconfidência foi o primeiro do país instalado fora da faixa litorânea. O edifício foi erguido em 1785 pelo governador da Capitania de Minas, Luís da Cunha Meneses, para ser a Casa de Câmara e Cadeia de Ouro Preto.

A construção situa-se na Praça Tiradentes e forma, junto com o monumento ao mártir da conjuração, à Igreja de Nossa Senhora do Carmo e ao antigo Palácio do Governador, atual Escola de Minas, um dos principais cartões-postais do estado.

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O acervo do museu é composto por cerca de 60 mil itens, entre os quais documentos relacionados à Inconfidência Mineira, objetos pessoais de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes (1746-1792), peças da forca usada para executá-lo, além de mobiliário dos séculos 18 e 19, peças sacras, livros e outras preciosidades.