Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, é fechado por falta de vigilantes
Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), responsável pelo espaço, informou que iniciou os trâmites para contratar outra empresa terceirizada e desmente boatos
compartilheSIGA
Quem tentou visitar o Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, na Região Central de Minas, nos últimos dias deu de cara na porta. O imponente edifício erguido no século 18 foi fechado de maneira repentina nesta terça-feira (28/7) e, até o momento, não tem data para reabrir.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Leis preservam a pavimentação de vias em cidades históricas
- Resgate de um tesouro: a igreja mais antiga de Minas é restaurada pelo MPMG
De acordo com o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), responsável pelo espaço, o fechamento deve-se à interrupção da prestação do serviço de vigilância interna, por parte da empresa terceirizada. A entidade informou que cumpria o contrato regularmente com a fornecedora de mão de obra.
O Ibram também pontuou que iniciou os trâmites para contratar uma nova empresa para prestar o serviço de vigilância, mas que, enquanto esse problema não for solucionado, o museu permanecerá fechado. Confira a nota divulgada pela entidade:
- Tecnologia para reconstituir uma face da Inconfidência
- São João del-Rei poderá se tornar capital nacional da arte sacra
"O fechamento temporário do museu decorre da interrupção, por parte da empresa terceirizada contratada, da prestação dos serviços de vigilância das salas de exposição, atividade essencial para garantir a visitação do acervo, das instalações e do público.
O Museu da Inconfidência está adotando as providências necessárias para regularizar a prestação do serviço e restabelecer o funcionamento pleno da instituição o mais breve possível. Enquanto isso, um plano de contingência permite o atendimento restrito e gradativo de públicos previamente agendados."
Ibram desmente supostos impedimentos
Após o fechamento, circularam rumores de que o Museu da Inconfidência estaria enfrentando problemas com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) devido a uma escadaria tombada e também com a documentação emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). A nota do Ibram, porém, desmentiu essas supostas informações.
Leia Mais
"Não procede a informação de que a escadaria tenha sido embargada pelo Iphan. O projeto e a instalação da estrutura foram aprovados pelo órgão competente.
O Museu da Inconfidência possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) vigente e está em conformidade com as normas de segurança."
Museu tem 82 anos de história
Criado em 1944 por Getúlio Vargas, o Museu da Inconfidência foi o primeiro do país instalado fora da faixa litorânea. O edifício foi erguido em 1785 pelo governador da Capitania de Minas, Luís da Cunha Meneses, para ser a Casa de Câmara e Cadeia de Ouro Preto.
A construção situa-se na Praça Tiradentes e forma, junto com o monumento ao mártir da conjuração, à Igreja de Nossa Senhora do Carmo e ao antigo Palácio do Governador, atual Escola de Minas, um dos principais cartões-postais do estado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O acervo do museu é composto por cerca de 60 mil itens, entre os quais documentos relacionados à Inconfidência Mineira, objetos pessoais de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes (1746-1792), peças da forca usada para executá-lo, além de mobiliário dos séculos 18 e 19, peças sacras, livros e outras preciosidades.