MG: Igreja Matriz de São Bartolomeu é entregue restaurada após anos de luta

Depois de muita luta comunitária, a cerimônia oficial de entrega da Igreja Matriz de São Bartolomeu, no distrito de São Bartolomeu, em Ouro Preto, ocorreu na tarde desta terça-feira (7/7), após anos de obras de restauração. O evento marca o fim de um longo período de incertezas para um dos templos mais antigos do estado, cujas intervenções foram viabilizadas pelo Programa Minas para Sempre e pela Plataforma Semente.

A entrega de hoje contrasta com a situação de anos atrás. Em dezembro de 2022, a igreja, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1960, era descrita como um "monumento que agonizava". Interditada desde fevereiro de 2019 por riscos estruturais, a Matriz passou anos coberta por uma lona branca para evitar infiltrações, o que gerava preocupação constante nos moradores.

A comunidade local foi fundamental para que o restauro saísse do papel. Durante o tradicional Festival Cultural da Goiabada em 2022, moradores realizaram um abraço simbólico no entorno da Matriz, vestindo camisas com a palavra: Socorro. Na época, o presidente da Associação Comunitária de São Bartolomeu, Sérgio Murilo de Oliveira, alertava que a igreja não suportaria mais um período de chuvas fortes devido à degradação da cobertura.

Obras históricas

Como parte fundamental do processo de revitalização, em junho deste ano, a comunidade celebrou o retorno de 11 imagens sacras restauradas pela Fundação de Arte de Ouro Preto (Faop). Entre as peças devolvidas, destacam-se a imagem de Nossa Senhora do Carmo, datada do século 18 e atribuída a Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho.

Além da obra de Aleijadinho, o conjunto devolvido inclui esculturas de São João Nepomuceno, Santa Efigênia, Sant'Ana, Nossa Senhora do Pilar, São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, um Crucificado e um Divino Espírito Santo. Para o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, a devolução dessas peças representa o resgate da memória e da identidade cultural da localidade.

Patrimônio preservado

Viabilizadas com recursos destinados pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), as obras de restauração foram executadas pela empresa Joaquim Artes e Ofícios e focaram na conservação de elementos artísticos e integrados.

A cerimônia de entrega contou com a presença do procurador-geral de Justiça, Paulo de Tarso Morais Filho, e de outras autoridades ligadas à defesa do patrimônio cultural.

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Para o distrito de São Bartolomeu, que já foi indicado ao título de uma das Melhores Vilas Turísticas do Mundo pela Organização das Nações Unidas (ONU), a reabertura da Matriz é vital não apenas para a fé, mas para o turismo e para a preservação de sua história iniciada no final do século 17.