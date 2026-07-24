Arraial de Belô: Quadrilhas do Grupo de Acesso abrem concurso
As 26 agremiações do Grupo de Acesso dançarão durante o fim de semana; as quatro melhores serão promovidas no ano que vem
compartilheSIGA
O Mineirinho, na Região da Pampulha, se tornou palco cultural nesta sexta-feira (24/7), com os desfiles das quadrilhas juninas que disputam o Concurso Municipal do Arraial de Belô. A partir das 20h, seis grupos do Grupo de Acesso se apresentaram no ginásio, abrindo a programação das 26 agremiações que vão dançar durante o fim de semana.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
As apresentações continuam no sábado (25/7), a partir das 16h, com outras dez agremiações. No domingo (26/7), no mesmo horário, será a vez das últimas dez quadrilhas se apresentarem no Mineirinho. Todas disputam vagas no Grupo Especial, e as quatro melhores classificadas serão promovidas no ano que vem.
- Confira a programação para o último fim de semana de festas julinas em BH
- Circuito gratuito percorre pontos históricos da gastronomia do Centro de BH
Enquanto dançam, as quadrilhas serão avaliadas por uma comissão julgadora. Entre os critérios avaliados estão o conjunto da performance (que leva em conta a integração dos participantes), alinhamento, espontaneidade, criatividade, empolgação, ritmo e coreografia. Esse último parâmetro tem foco na execução dos passos tradicionais, na ocupação do espaço e na sintonia entre música e dança.
Também serão avaliados a caracterização, que deve valorizar a tradição das festas juninas; a originalidade dos figurinos e a harmonia do conjunto; o desempenho do marcador, que deverá demonstrar desenvoltura, criatividade e interação com a quadrilha e o público; e a apresentação do casal de noivos, também com base na harmonia, no entrosamento, na simpatia e na interação com os demais integrantes e com os espectadores.
Leia Mais
A apuração dos resultados do Grupo de Acesso ocorrerá na próxima terça-feira (28/7), às 15h, no Coreto do Parque Municipal. Além do acesso ao Grupo Especial, as melhores quadrilhas também receberão premiações em dinheiro. Confira os valores:
- 1º lugar: R$ 16.542,56
- 2º lugar: R$ 13.971,76
- 3º lugar: R$ 11.512,73
- 4º lugar: R$ 8.941,93
- 5º lugar: R$ 6.371,12
- 6º lugar: R$ 3.800,32
- 7º lugar: R$ 2.000,00
Programação
Confira a programação completa das apresentações do Grupo de Acesso do Concurso Municipal de Quadrilhas, no Mineirinho (Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.000, Bairro São Luiz). A entrada é gratuita.
Sexta-feira (24/7)
- 20h: Paixão Junina
- 20h40: Arraial Du Tadeu
- 21h20: Meião Rasgado
- 22h: Brejo Grande
- 22h40: Amor Junino
- 23h20: Milho Verde
Sábado (25/7)
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- 16h: Nega Biruta
- 16h40: Me Larga Cumade
- 17h20: Pé Roxo
- 18h: Pé na Brasa
- 18h40: Sem Nome
- 19h20: Arrasta Pé de Minas
- 20h: Kossako
- 20h40: Balance Mineiro
- 21h20: Camin da Roça
- 22h: Luar do Sertão
Domingo (26)
- 16h: Alvorecer Junino
- 16h40: Junina Florescer
- 17h20: Casa do Chapéu
- 18h: Forró de Minas
- 18h40: Pé Vermelho
- 19h20: Jiló com Mel
- 20h: Fulô de Laranjeiras
- 20h40: Fogo na Perna
- 21h20: Renascer Junino
- 22h: Tradição Mineira