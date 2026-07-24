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Arraial de Belô: Quadrilhas do Grupo de Acesso abrem concurso

As 26 agremiações do Grupo de Acesso dançarão durante o fim de semana; as quatro melhores serão promovidas no ano que vem

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Estado de Minas
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Repórter
24/07/2026 22:06 - atualizado em 24/07/2026 22:13

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Belo Horizonte - MG. Arraiá de Belo 2026 realizado no Mineirinho com participação de várias quadrilhas de Belo Horizonte e shows de artistas nacionais
Quadrilha Paixão Junina abriu as apresentações detsa sexta-feira (24/07) crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press

O Mineirinho, na Região da Pampulha, se tornou palco cultural nesta sexta-feira (24/7), com os desfiles das quadrilhas juninas que disputam o Concurso Municipal do Arraial de Belô. A partir das 20h, seis grupos do Grupo de Acesso se apresentaram no ginásio, abrindo a programação das 26 agremiações que vão dançar durante o fim de semana.

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Ao todo, 26 agremiações do grupo de acesso se apresentarão neste fim de semana- Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
Ao todo, 26 agremiações do grupo de acesso se apresentarão neste fim de semana Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
As quatro quadrilhas que obtiverem as melhores avaliações serão classificadas para o Grupo Especial em 2027- Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
As quatro quadrilhas que obtiverem as melhores avaliações serão classificadas para o Grupo Especial em 2027 Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
Premiações também incluem recursos em dinheiro- Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
Premiações também incluem recursos em dinheiro Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
Apuração dos resultados do Grupo de Acesso ocorrerá na próxima terça-feira (28/7), às 15h, no Coreto do Parque Municipal- Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
Apuração dos resultados do Grupo de Acesso ocorrerá na próxima terça-feira (28/7), às 15h, no Coreto do Parque Municipal Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
Comissão julgadora analisará critérios como conjunto da performance, alinhamento, espontaneidade, criatividade, empolgação, ritmo e coreografia - Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
Comissão julgadora analisará critérios como conjunto da performance, alinhamento, espontaneidade, criatividade, empolgação, ritmo e coreografia Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
Apresentação do casal de noivos também tem peso na avaliação - Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
Apresentação do casal de noivos também tem peso na avaliação Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
Quadrilha Paixão Junina abriu as apresentações desta sexta-feira (24/07)- Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
Quadrilha Paixão Junina abriu as apresentações desta sexta-feira (24/07) Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press

As apresentações continuam no sábado (25/7), a partir das 16h, com outras dez agremiações. No domingo (26/7), no mesmo horário, será a vez das últimas dez quadrilhas se apresentarem no Mineirinho. Todas disputam vagas no Grupo Especial, e as quatro melhores classificadas serão promovidas no ano que vem.

Enquanto dançam, as quadrilhas serão avaliadas por uma comissão julgadora. Entre os critérios avaliados estão o conjunto da performance (que leva em conta a integração dos participantes), alinhamento, espontaneidade, criatividade, empolgação, ritmo e coreografia. Esse último parâmetro tem foco na execução dos passos tradicionais, na ocupação do espaço e na sintonia entre música e dança.

Também serão avaliados a caracterização, que deve valorizar a tradição das festas juninas; a originalidade dos figurinos e a harmonia do conjunto; o desempenho do marcador, que deverá demonstrar desenvoltura, criatividade e interação com a quadrilha e o público; e a apresentação do casal de noivos, também com base na harmonia, no entrosamento, na simpatia e na interação com os demais integrantes e com os espectadores.

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A apuração dos resultados do Grupo de Acesso ocorrerá na próxima terça-feira (28/7), às 15h, no Coreto do Parque Municipal. Além do acesso ao Grupo Especial, as melhores quadrilhas também receberão premiações em dinheiro. Confira os valores:

  • 1º lugar: R$ 16.542,56
  • 2º lugar: R$ 13.971,76
  • 3º lugar: R$ 11.512,73
  • 4º lugar: R$ 8.941,93
  • 5º lugar: R$ 6.371,12
  • 6º lugar: R$ 3.800,32
  • 7º lugar: R$ 2.000,00

Programação

Confira a programação completa das apresentações do Grupo de Acesso do Concurso Municipal de Quadrilhas, no Mineirinho (Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.000, Bairro São Luiz). A entrada é gratuita.

Sexta-feira (24/7)

  • 20h: Paixão Junina
  • 20h40: Arraial Du Tadeu
  • 21h20: Meião Rasgado
  • 22h: Brejo Grande
  • 22h40: Amor Junino
  • 23h20: Milho Verde

Sábado (25/7)

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  • 16h: Nega Biruta
  • 16h40: Me Larga Cumade
  • 17h20: Pé Roxo
  • 18h: Pé na Brasa
  • 18h40: Sem Nome
  • 19h20: Arrasta Pé de Minas
  • 20h: Kossako
  • 20h40: Balance Mineiro
  • 21h20: Camin da Roça
  • 22h: Luar do Sertão

Domingo (26)

  • 16h: Alvorecer Junino
  • 16h40: Junina Florescer
  • 17h20: Casa do Chapéu
  • 18h: Forró de Minas
  • 18h40: Pé Vermelho
  • 19h20: Jiló com Mel
  • 20h: Fulô de Laranjeiras
  • 20h40: Fogo na Perna
  • 21h20: Renascer Junino
  • 22h: Tradição Mineira

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