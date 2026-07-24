Arraial de Belô: Quadrilhas do Grupo de Acesso abrem concurso

O Mineirinho, na Região da Pampulha, se tornou palco cultural nesta sexta-feira (24/7), com os desfiles das quadrilhas juninas que disputam o Concurso Municipal do Arraial de Belô. A partir das 20h, seis grupos do Grupo de Acesso se apresentaram no ginásio, abrindo a programação das 26 agremiações que vão dançar durante o fim de semana.

Ao todo, 26 agremiações do grupo de acesso se apresentarão neste fim de semana Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press As quatro quadrilhas que obtiverem as melhores avaliações serão classificadas para o Grupo Especial em 2027 Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press Premiações também incluem recursos em dinheiro Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press Apuração dos resultados do Grupo de Acesso ocorrerá na próxima terça-feira (28/7), às 15h, no Coreto do Parque Municipal Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press Comissão julgadora analisará critérios como conjunto da performance, alinhamento, espontaneidade, criatividade, empolgação, ritmo e coreografia Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press Apresentação do casal de noivos também tem peso na avaliação Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press Quadrilha Paixão Junina abriu as apresentações desta sexta-feira (24/07) Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press Voltar Próximo

As apresentações continuam no sábado (25/7), a partir das 16h, com outras dez agremiações. No domingo (26/7), no mesmo horário, será a vez das últimas dez quadrilhas se apresentarem no Mineirinho. Todas disputam vagas no Grupo Especial, e as quatro melhores classificadas serão promovidas no ano que vem.

Enquanto dançam, as quadrilhas serão avaliadas por uma comissão julgadora. Entre os critérios avaliados estão o conjunto da performance (que leva em conta a integração dos participantes), alinhamento, espontaneidade, criatividade, empolgação, ritmo e coreografia. Esse último parâmetro tem foco na execução dos passos tradicionais, na ocupação do espaço e na sintonia entre música e dança.

Também serão avaliados a caracterização, que deve valorizar a tradição das festas juninas; a originalidade dos figurinos e a harmonia do conjunto; o desempenho do marcador, que deverá demonstrar desenvoltura, criatividade e interação com a quadrilha e o público; e a apresentação do casal de noivos, também com base na harmonia, no entrosamento, na simpatia e na interação com os demais integrantes e com os espectadores.

1º lugar: R$ 16.542,56

2º lugar: R$ 13.971,76

3º lugar: R$ 11.512,73

4º lugar: R$ 8.941,93

5º lugar: R$ 6.371,12

6º lugar: R$ 3.800,32

7º lugar: R$ 2.000,00

Programação

A apuração dos resultados do Grupo de Acesso ocorrerá na próxima terça-feira (28/7), às 15h, no Coreto do Parque Municipal. Além do acesso ao Grupo Especial, as melhores quadrilhas também receberão premiações em dinheiro. Confira os valores:

Confira a programação completa das apresentações do Grupo de Acesso do Concurso Municipal de Quadrilhas, no Mineirinho (Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.000, Bairro São Luiz). A entrada é gratuita.

Sexta-feira (24/7)

20h: Paixão Junina

20h40: Arraial Du Tadeu

21h20: Meião Rasgado

22h: Brejo Grande

22h40: Amor Junino

23h20: Milho Verde

Sábado (25/7)

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16h: Nega Biruta

16h40: Me Larga Cumade

17h20: Pé Roxo

18h: Pé na Brasa

18h40: Sem Nome

19h20: Arrasta Pé de Minas

20h: Kossako

20h40: Balance Mineiro

21h20: Camin da Roça

22h: Luar do Sertão

Domingo (26)