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CULTURA E GASTRONOMIA

Circuito gratuito percorre pontos históricos da gastronomia do Centro de BH

Circuito Gastronômico Tradicional acontece neste sábado (25/7) e passa por Café Nice, Casa Salles, Café Palhares, Nonô e Mercado Central

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AC
Arthur Colpa*
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Repórter
24/07/2026 09:53 - atualizado em 24/07/2026 09:58

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Passeio passa por pontos históricos da gastronomia belo-horizontina
Passeio passa por pontos históricos da gastronomia belo-horizontina crédito: Estevão Galvão/CDL

Uma caminhada guiada e com paradas em lanchonetes e restaurantes do Centro da capital mineira é atração neste sábado (25/7). Organizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), o passeio promete revelar histórias e levar experiências gastronômicas e culturais aos participantes.

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O evento acontece das 9h às 12h e é aberto a todos os públicos. Os ingressos gratuitos vinham sendo disponibilizados pelo Sympla, mas estão esgotados.

Em sua sexta edição, o Circuito Gastronômico Tradicional começa no Ponto Cultural CDL, no Bairro Boa Viagem, onde acontece uma apresentação interativa da história de Belo Horizonte e seus comércios. Após a visita, o percurso segue pela Avenida João Pinheiro, percorrendo 3,5 km nas ruas do Centro.

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O trajeto passa por Café Nice, Casa Salles, Café Palhares, Nonô - o Rei do Caldo de Mocotó, até chegar ao Mercado Central. Os participantes podem conhecer curiosidades de cada um dos estabelecimentos contadas pelos donos dos locais.

"Os lugares escolhidos são pensados pelo fato de serem empresas familiares, que funcionam no Centro há bastante tempo, com histórias e curiosidades únicas. Além disso, levamos em conta a logística da caminhada, com o deslocamento e as paradas", descreve o guia do circuito e museólogo do Ponto Cultural CDL, Allysson Gudu.

O Circuito Gastronômico Tradicional é um dos seis passeios culturais organizados pela CDL, que acontecem sempre no último sábado de cada mês. Cada percurso acontece duas vezes por ano.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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