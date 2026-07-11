Concurso Prato Junino: veja receitas vencedoras escolhidas neste sábado 

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Cinco receitas foram premiadas na grande final do Concurso Prato Junino, neste sábado (11/7), no Mercado da Lagoinha, Região Noroeste de Belo Horizonte. Nesta edição, o concurso reuniu alunos das instituições Promove, Centro Universitário Estácio, UniArnaldo, UNIBH – Le Cordon Bleu e Senac.

Com o tema “Da Casca ao Coração: Sustentabilidade e o Aproveitamento Integral na Cozinha Junina Mineira”, a proposta desta 7ª edição era valorizar práticas tradicionais da culinária mineira, incentivando o uso integral dos alimentos, como cascas, talos e sementes, e conectando saberes históricos da cozinha mineira à gastronomia contemporânea.

Os pratos premiados foram: Porco na Broa, do Senac; Anarriê Pizzadog, da UniArnaldo; Nuuuh!, do Centro Universitário Estácio; Trem Bão de Moranga, da Faculdade Promove; e Brigadeiro de Pipoca com Doce de Leite, da UNIBH – Le Cordon Bleu.

Prêmios e receitas

Os vencedores ganharam dólmãs personalizados e vão poder comercializar os pratos na Vila Gastronômica do Arraial de Belô 2026.

A primeira etapa da competição aconteceu em junho. As faculdades participantes fizeram seletivas internas e foram escolhidos dois pratos de cada unidade de ensino. Na final, as receitas foram avaliadas pelo júri técnico, definindo uma receita vencedora para cada faculdade.

Os avaliadores levaram em consideração aspectos como harmonia de sabor e textura, apresentação do prato, originalidade e economicidade, além de considerarem a presença de pelo menos dois ingredientes da lista oficial do concurso.

“Valorizar a gastronomia, incentivar a inovação e revelar novos talentos são alguns dos objetivos do Concurso Prato Junino, que chega à 7ª edição fortalecendo a conexão entre educação, sustentabilidade e a cultura alimentar de BH”, afirmou o presidente da Belotur, Eduardo Cruvinel.

“A iniciativa destaca o aproveitamento integral dos alimentos, com receitas que utilizam ingredientes como sementes, cascas e outras partes que muitas vezes são descartadas, transformando criatividade em pratos cheios de sabor e identidade”, concluiu.





Confira as receitas vencedoras do 7° Concurso Prato Junino:

Faculdade Promove

Trem Bão de Moranga: Purê aveludado de moranga com queijo meia cura, acompanhado de ragu de linguiça, torresmo crocante e sementes de abóbora torradas.





UNIBH – Le Cordon Bleu

Brigadeiro de Pipoca com Doce de Leite: Brigadeiro de pipoca recheado com doce de leite empanado na pipoca doce caramelizada.





UniArnaldo

Anarriê Pizzadog: Junção da pizza e do hot dog: pão artesanal, linguiça suína artesanal, vinagrete fresco e crocante de sementes de abóbora.





Centro Universitário Estácio

Nuuh!: Croquete de abóbora assada com costelão, recheado com queijo minas do serro empanado no fubá e na tapioca e molho de pimenta confitada e gremolata.

Faculdade Senac

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Porco na Broa: As broinhas recheadas com pernil suíno cozido e finalizadas com um molho suculento de temperos, que combina elementos como cebola roxa, limão-cravo e ervas frescas. O prato é servido acompanhado de molho de pimenta artesanal e apresentado sobre palhas de milho cortadas individualmente.