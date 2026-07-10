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Veja onde curtir os arraiais deste fim de semana em BH

Quem ainda quer aproveitar o clima julino encontra opções de arraiais gratuitos e pagos espalhados pela cidade

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
10/07/2026 18:31 - atualizado em 10/07/2026 18:43

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No Brasil, a pipoca também ocupa um lugar especial em eventos culturais e festividades. Durante as festas juninas, por exemplo, ela é tão tradicional quanto as bandeirinhas e as fogueiras, reforçando seu vínculo com celebrações populares.
No Brasil, a pipoca também ocupa um lugar especial em eventos culturais e festividades. Durante as festas juninas, por exemplo, ela é tão tradicional quanto as bandeirinhas e as fogueiras, reforçando seu vínculo com celebrações populares. crédito: Divulgação

A temporada de arraiais não acabou em Belo Horizonte, ainda tem muita fogueira para rolar. Enquanto houver canjica, quentão e uma quadrilha animando o público, o clima de São João continua. Neste fim de semana, a capital mineira recebe dezenas de festas julinas gratuitas e pagas em diferentes regiões da cidade.

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A programação reúne quadrilhas, shows, comidas típicas e brincadeiras em praças, igrejas, centros culturais, bares e outros espaços, oferecendo opções de lazer para públicos de todas as idades.

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Confira a programação:

Sexta (10/7)

18h

  • Arraiá da Santa - Assunto Predileto + Swing da Lua | Praça Cajurí - Santa Inês | Grátis
  • Arraiá do São Chico - Bárbara Lohane + DJ Dinelly | Praça México - Concórdia | Grátis
  • Festa Julina do Forró da Casa Rosa | Casa Rosa do Bonfim - R. José Ildeu Gramiscelli, 301 – Bonfim | A partir de R$ 20 (Shotgun

18h30

  • Festa Junina de Santa Rita | R. São Domingos do Prata, 270 - São Pedro | Grátis

19h

  • Arraiá de São Vicente | Av. Amazonas, 5.353 - Nova Suiça | Grátis
  • Arraiá do CBH | Clube Belo Horizonte - Av. Otacílio Negrão de Lima, 4.288 - Bandeirantes | R$ 50 (Sympla

20h

  • Arraial do Edifício Central | Edifício Central - Av. dos Andradas,  367- Centro | Grátis

Sábado (11/7)

9h

  • Arraiá do Arara | Centro Cultural Vila Marçola - Rua Mangabeira da Serra, 320, Vila Marçola | Grátis

11h

  • Arraiá da Praça Carlos Marques | Praça Dr. Carlos Marques – Calafate | Grátis
  • Arraiá da Inclusão na Copa | APAE BH - R. Cristal, 78 - Santa Tereza | Grátis

12h

  • Arraiá de São Vicente | Av. Amazonas, 5.353 - Nova Suiça | Grátis

13h

  • Arraiá Feito por Elas | R. Vinte e Oito de Setembro, 236 – Esplanada | Grátis
  • Festa Junina Terreiro São Miguel |Terreiro de Umbanda São Miguel - Av. Nossa Senhora de Fátima, 1.667 - Lagoinha | A partir de R$ 10 (Sympla
  • Arraiá do Bar do Pardal | Bar do Pardal - Av. dos Engenheiros, 795 - Alípio de Melo | Grátis

14h

  • Arraiá da Santa | Praça Cajurí - Santa Inés | Grátis

15h

  • Arraiá do Granja | Praça do 60 - R. Novecentos e Trinta e Um - Granja de Freitas | Grátis

16h

  • Arraiá do CRCP | R. Min. Hermenegildo de Barros, 904 – Itapoã | Grátis
  • Arraiá de São José | R. dos Tupis, 164 – Centro | Grátis
  • Arraiá do Baleia | R. Juramento, 1.464 - Saudade | R$ 5 (@escoteirosdobaleia
  • Arraiá do Boca | Boca do Mundo - R. Serra Negra, 1.896 - Santo André | Grátis

17h

  • Bendito Arraiá de Maria e de Luzia | R. João Gomes, 157 - Paraíso | Grátis

18h

  • Arraiá da Ocupação Carolina Maria de Jesus | R. Rio de Janeiro, 109 – Centro | Grátis
  • Arraiá do São Chico - Werley e Thiago + DJ Dinelly | Praça México - Concórdia | Grátis
  • Arraiá de São Vicente | R. Antão Gonçalves, 252 –Taquaril | Grátis

18h30

  • Festa Junina de Santa Rita | R. São Domingos do Prata, 270 - São Pedro | Grátis

20h

  • Arraial do Edifício Central | Edifício Central - Av. dos Andradas,  367- Centro | Grátis

21h

  • Arraiá da Rose convida Ponto Nordeste | Bar da Rose - R. Tamóios, 19 – Centro | Grátis

22h

  • BH Bussy 3 Anos: O Arraiá do PodÔnibus | Mercado Distrital - Rua Opala, 55 – Cruzeiro | A partir de R$ 80 (Shotgun
  • Arraial do The Mexican | The Mexican Gastropub - Av. Silviano Brandão, 1.891 - Sagrada Família | Entrada gratuita até as 0h (Sympla)

Domingo (12/7)

7h30

  • Arraiá de São José | R. dos Tupis, 164 – Centro | Grátis

10h

  • Arraiá da Santa | Praça Cajurí - Santa Inês | Grátis

12h

  • Arraiá Pifa BH | Mercado Santa Tereza - R. São Gotardo, 273 - Santa Tereza | Grátis (leve 1kg de alimento)
  • Festa Junina Yokai Izakaya | R. Ceará, 1.599 - Funcionários | Grátis
  • Arraiá do Santuário Nossa Senhora de Fátima | Praça Carlos Chagas, 33 - Santo Agostinho | Grátis

13h

  • Arraiá na Floresta | Av. Francisco Sales, 560 – Floresta | Grátis

14h

  • Arraiá das Piranhas | O Quinteiro - R. Salinas, 1.008 - Floresta | R$ 30 (Sympla
  • Arraiá do Quilombo Mangueiras | Quilombo Mangueiras - Rod. Camilo Teixeira da Costa, 1.350 - Ribeiro de Abreu | Grátis

15h

  • Arraiá do Granja | Praça do 60 - R. Novecentos e Trinta e Um - Granja de Freitas | Grátis

18h

  • Arraiá do São Chico | Praça México - Concórdia | Grátis

20h

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  • Arraial do Edifício Central | Edifício Central - Av. dos Andradas,  367- Centro | Grátis

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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