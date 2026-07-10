Veja onde curtir os arraiais deste fim de semana em BH
Quem ainda quer aproveitar o clima julino encontra opções de arraiais gratuitos e pagos espalhados pela cidade
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A temporada de arraiais não acabou em Belo Horizonte, ainda tem muita fogueira para rolar. Enquanto houver canjica, quentão e uma quadrilha animando o público, o clima de São João continua. Neste fim de semana, a capital mineira recebe dezenas de festas julinas gratuitas e pagas em diferentes regiões da cidade.
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A programação reúne quadrilhas, shows, comidas típicas e brincadeiras em praças, igrejas, centros culturais, bares e outros espaços, oferecendo opções de lazer para públicos de todas as idades.
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Confira a programação:
Sexta (10/7)
18h
- Arraiá da Santa - Assunto Predileto + Swing da Lua | Praça Cajurí - Santa Inês | Grátis
- Arraiá do São Chico - Bárbara Lohane + DJ Dinelly | Praça México - Concórdia | Grátis
- Festa Julina do Forró da Casa Rosa | Casa Rosa do Bonfim - R. José Ildeu Gramiscelli, 301 – Bonfim | A partir de R$ 20 (Shotgun)
18h30
- Festa Junina de Santa Rita | R. São Domingos do Prata, 270 - São Pedro | Grátis
19h
- Arraiá de São Vicente | Av. Amazonas, 5.353 - Nova Suiça | Grátis
- Arraiá do CBH | Clube Belo Horizonte - Av. Otacílio Negrão de Lima, 4.288 - Bandeirantes | R$ 50 (Sympla)
20h
- Arraial do Edifício Central | Edifício Central - Av. dos Andradas, 367- Centro | Grátis
Sábado (11/7)
9h
- Arraiá do Arara | Centro Cultural Vila Marçola - Rua Mangabeira da Serra, 320, Vila Marçola | Grátis
11h
- Arraiá da Praça Carlos Marques | Praça Dr. Carlos Marques – Calafate | Grátis
- Arraiá da Inclusão na Copa | APAE BH - R. Cristal, 78 - Santa Tereza | Grátis
12h
- Arraiá de São Vicente | Av. Amazonas, 5.353 - Nova Suiça | Grátis
13h
- Arraiá Feito por Elas | R. Vinte e Oito de Setembro, 236 – Esplanada | Grátis
- Festa Junina Terreiro São Miguel |Terreiro de Umbanda São Miguel - Av. Nossa Senhora de Fátima, 1.667 - Lagoinha | A partir de R$ 10 (Sympla)
- Arraiá do Bar do Pardal | Bar do Pardal - Av. dos Engenheiros, 795 - Alípio de Melo | Grátis
14h
- Arraiá da Santa | Praça Cajurí - Santa Inés | Grátis
15h
- Arraiá do Granja | Praça do 60 - R. Novecentos e Trinta e Um - Granja de Freitas | Grátis
16h
- Arraiá do CRCP | R. Min. Hermenegildo de Barros, 904 – Itapoã | Grátis
- Arraiá de São José | R. dos Tupis, 164 – Centro | Grátis
- Arraiá do Baleia | R. Juramento, 1.464 - Saudade | R$ 5 (@escoteirosdobaleia)
- Arraiá do Boca | Boca do Mundo - R. Serra Negra, 1.896 - Santo André | Grátis
17h
- Bendito Arraiá de Maria e de Luzia | R. João Gomes, 157 - Paraíso | Grátis
18h
- Arraiá da Ocupação Carolina Maria de Jesus | R. Rio de Janeiro, 109 – Centro | Grátis
- Arraiá do São Chico - Werley e Thiago + DJ Dinelly | Praça México - Concórdia | Grátis
- Arraiá de São Vicente | R. Antão Gonçalves, 252 –Taquaril | Grátis
18h30
- Festa Junina de Santa Rita | R. São Domingos do Prata, 270 - São Pedro | Grátis
20h
- Arraial do Edifício Central | Edifício Central - Av. dos Andradas, 367- Centro | Grátis
21h
- Arraiá da Rose convida Ponto Nordeste | Bar da Rose - R. Tamóios, 19 – Centro | Grátis
22h
- BH Bussy 3 Anos: O Arraiá do PodÔnibus | Mercado Distrital - Rua Opala, 55 – Cruzeiro | A partir de R$ 80 (Shotgun)
- Arraial do The Mexican | The Mexican Gastropub - Av. Silviano Brandão, 1.891 - Sagrada Família | Entrada gratuita até as 0h (Sympla)
Domingo (12/7)
7h30
- Arraiá de São José | R. dos Tupis, 164 – Centro | Grátis
10h
- Arraiá da Santa | Praça Cajurí - Santa Inês | Grátis
12h
- Arraiá Pifa BH | Mercado Santa Tereza - R. São Gotardo, 273 - Santa Tereza | Grátis (leve 1kg de alimento)
- Festa Junina Yokai Izakaya | R. Ceará, 1.599 - Funcionários | Grátis
- Arraiá do Santuário Nossa Senhora de Fátima | Praça Carlos Chagas, 33 - Santo Agostinho | Grátis
13h
- Arraiá na Floresta | Av. Francisco Sales, 560 – Floresta | Grátis
14h
- Arraiá das Piranhas | O Quinteiro - R. Salinas, 1.008 - Floresta | R$ 30 (Sympla)
- Arraiá do Quilombo Mangueiras | Quilombo Mangueiras - Rod. Camilo Teixeira da Costa, 1.350 - Ribeiro de Abreu | Grátis
15h
- Arraiá do Granja | Praça do 60 - R. Novecentos e Trinta e Um - Granja de Freitas | Grátis
18h
- Arraiá do São Chico | Praça México - Concórdia | Grátis
20h
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- Arraial do Edifício Central | Edifício Central - Av. dos Andradas, 367- Centro | Grátis
*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima