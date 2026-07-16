Telas furtadas de Paróquia de Santa Rita de Cássia são devolvidas à capela

“Aprendi a sonhar com esse forro. Sentia vontade de ver, de contemplar e não imaginava que eu seria um dos responsáveis pelo retorno dos fragmentos a Capela hoje”, apontou Maycon Ribeiro, fiel e membro do Instituto Histórico e Geográfico de Ritápolis. Ele comemora o retorno dos fragmentos do forro original da Paróquia de Santa Rita de Cássia, em Ritápolis, na Região Central de Minas.

As peças foram retiradas e vendidas na segunda metade da década de 1970 e, após o trabalho em conjunto de diferentes instâncias, foram encontradas e devolvidas nesta quinta-feira (16/7) à igreja, o local de onde jamais deveriam ter saído.

A entrega das telas contou com a participação do pároco da capela Geraldo Sérgio França, membros da comunidade e por representantes do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) - órgão responsável por intermediar esse processo de devolução.

Desenhadas por Joaquim José da Natividade por volta de 1800, as duas obras que representam Santo Agostinho e São Jerônimo foram encontradas no início de abril deste ano. Uma pessoa viu as imagens em um antiquário no estado de São Paulo e suspeitou que elas poderiam ser as partes faltantes da capela.

Ela então entrou em contato com o artista Carlos Magno de Araújo - responsável pelas réplicas dos quadros instalados na paróquia - que, em seguida, demandou apoio ao município. A intenção era reunir evidências que comprovassem que as pinturas de fato faziam parte do forro original da capela.

Em decorrência da alta relevância para a cidade, o santuário foi tombado pelo município e pertence ao Núcleo Histórico de Ritápolis. Maycon indicou que esse hábito de retirada de obras do local era recorrente e denunciou que alguns sacerdotes que passavam pelo local vendiam os itens para investir ou não na igreja.

“Em 1998 foram roubadas as imagens de Santa Rita, São José, São Sebastião e São Manuel. As imagens de Santa Rita e de São José retornaram, as outras duas não foram recuperadas”, lembra. “A de São Sebastião tinha um significado muito importante. Ela assistiu ao batismo de Tiradentes, na capela que recebia o seu nome, em Santa Rita do Riacho, onde é a atual Ritápolis”, conta.

Sobre as telas, Maycon nasceu em 2001 e, por isso, não teve contato visual com o forro original, apenas através das histórias que lhe eram narradas por quem um dia teve a oportunidade de ver. “As pessoas se lembravam do forro e falavam entusiasmados, com a esperança de um dia contemplar novamente. Cresci ouvindo o meu entorno relatar como era bonito”, destacou. O retorno foi festejado pelos fiéis do Santuário.

“Foi uma emoção indescritível receber essas peças hoje. Para mim, paroquiano, foi como uma benção, mesmo compreendendo o valor histórico por trás daquela obra”, diz. Maycon sentiu uma mescla de sensações por estar vivendo aquele instante, seja por ser um dos responsáveis pelo retorno, quanto também como fiel da igreja.

Ação do MP

A movimentação do MPMG veio através de uma denúncia feita ao órgão, que acolheu a representação sobre a comercialização do bem cultural integrado descaracterizado. O setor técnico da instituição apurou as publicações do estabelecimento e viu que os bens estavam sendo vendidos presencialmente na capital paulista, no evento “SP - Arte 2026”, que ocorreu em abril deste ano no Parque do Ibirapuera.

"Ao comparar os bens que estavam sendo expostos à venda em evento presencial, no stand do antiquário, notamos significativa semelhança com imagens fotográficas obtidas do forro original", disse Paula Novais, historiadora, especialista em Cultura e Arte e conservadora-restauradora da Coordenadoria de Patrimônio Cultural (CPP).

O Ministério Público fez uma recomendação ao comércio para retirar as postagens que faziam menção a venda das telas, catalogou os dados completos dos detentores das peças e os entregou à CPP para contato.

Depois disso, foi feita uma reunião entre o órgão mineiro e os procuradores do antiquário, que informaram o desejo de doar as peças de volta à paróquia. Um Termo de Compromisso em adesão à “Campanha Boa Fé” - iniciativa que estimula a devolução de bens, que foram retirados dos locais de origem -, após o desejo voluntário de entrega das artes ao Santuário Diocesano de Santa Rita.

Auxílio de outras obras

As obras, primeiramente, foram entregues à CPP que fez a avaliação e a conferência dos bens. As fotografias de monóculos antigos e as medições dos vazios deixados na igreja também foram alvo de estudos, assim como o contato com os representantes da comunidade de Ritápolis.

A partir das análises feitas, foram identificados padrões nas feições das figuras, na composição das cenas e nas escolhas de cores, que eram similares a outras obras do autor. Pinturas feitas em São João del-Rei foram usadas como base comparativa.

Em 2020, o sacerdote solicitou que fosse feita uma réplica da pintura no forro, baseada em imagens fotográficas e em relatos orais de pessoas que haviam visto a pintura original. O responsável pela obra foi o artista Carlos Magno de Araújo.

Representações no forro

A releitura das peças produzidas por Magno, assim como na obra original, Santa Rita de Cássia aparece sentada, enquanto recebe o estigma da Cruz de Cristo. Anjos compõe a cena ao redor da imagem. Nos quatro cantos estão representados os quatro doutores da Igreja: Santo Agostinho, São Jerônimo, Santo Ambrósio e São Gregório, além de elementos ornamentais, como flores e símbolos da tradição católica.

As características físicas e históricas das duas telas e no que consistiu o trabalho de recuperação da tela. O forro do teto da capela possuía uma pintura em perspectiva ilusionista projetada por Joaquim José da Natividade.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice