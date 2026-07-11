MG: mais de 200 municípios sob alerta de baixa umidade

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de baixa umidade classificado com grau de severidade de perigo potencial (o primeiro nível de aviso climático que antecede situações mais críticas) para 202 municípios de Minas Gerais (veja a lista abaixo) neste domingo (12/7).

O comunicado abrange um total de 803 municípios brasileiros, com o contingente mineiro representando 23,68% do total de cidades do estado e corresponde a uma fatia de 25,16% do total de localidades afetadas pelo alerta em todo o território nacional.

O evento climático de baixa umidade tem início previsto para as 12h de amanhã, com término estabelecido para as 18h do mesmo dia. Durante este período, a umidade relativa do ar deve oscilar entre 30% e 20%, o que impõe baixo risco de incêndios florestais e problemas à saúde.

Além das cidades mineiras, outros 601 municípios brasileiros, distribuídos por diversos estados, também enfrentam as mesmas condições meteorológicas adversas.



Quais as regiões mineiras sob alerta?

O alerta do Inmet abrange municípios nas regiões do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste, Norte, Oeste e Vale do Jequitinhonha.

Para mitigar os efeitos da baixa umidade, o Inmet estabeleceu instruções essenciais que devem ser seguidas pela população. As recomendações incluem a ingestão frequente de líquidos, a necessidade de evitar desgaste físico durante os períodos de maior secura do dia, bem como a orientação de não se expor ao sol nas horas de calor mais intenso.

O instituto reforça ainda que, em caso de dúvidas ou emergências, os cidadãos devem buscar auxílio direto junto aos órgãos competentes. As informações podem ser obtidas por meio da Defesa Civil, através do telefone 199, ou pelo Corpo de Bombeiros, discando o número 193.

A manutenção da hidratação é apontada como a medida mais eficaz para prevenir desconfortos respiratórios e oculares comuns em climas secos. A atenção redobrada com crianças e idosos, que são mais sensíveis a essas variações, também é aconselhada pelos especialistas como prática preventiva fundamental.



Cuidados recomendados para o tempo seco



Hidratação frequente: beba bastante líquido ao longo de todo o dia

Proteção solar: evite a exposição direta ao sol nos horários de calor intenso

Esforço físico: evite atividades de alto desgaste durante os períodos mais secos

Atenção redobrada: monitore a saúde de crianças e idosos, grupos mais vulneráveis

Busca de auxílio: contate a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193 em caso de emergência

O que fazer diante do alerta de baixa umidade

Acompanhamento: monitore as atualizações oficiais do INMET e da Defesa Civil

Umidificação de ambientes: utilize umidificadores, toalhas molhadas ou bacias com água em ambientes fechados

Saúde ocular e nasal: faça uso de soro fisiológico para evitar o ressecamento das mucosas

Prevenção de incêndios: não realize queimadas e não descarte bitucas de cigarro em áreas vegetadas

Municípios mineiros sob alerta

Abadia dos Dourados

Abaeté

Araçaí

Arapuá

Arinos

Augusto de Lima

Baldim

Barão de Cocais

Belo Horizonte

Betim

Biquinhas

Bocaiúva

Bom Despacho

Bom Jesus do Amparo

Bonfim

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Brumadinho

Buenópolis

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cachoeira da Prata

Caetanópolis

Caeté

Campo Azul

Capim Branco

Capitão Enéas

Carmo do Paranaíba

Catas Altas

Catuti

Cedro do Abaeté

Chapada Gaúcha

Claro dos Poções

Conceição do Mato Dentro

Conceição do Pará

Cônego Marinho

Confins

Congonhas do Norte

Contagem

Coração de Jesus

Cordisburgo

Corinto

Coromandel

Couto de Magalhães de Minas

Cruzeiro da Fortaleza

Curvelo

Datas

Diamantina

Dom Bosco

Dores do Indaiá

Douradoquara

Engenheiro Navarro

Esmeraldas

Espinosa

Felixlândia

Florestal

Formoso

Fortuna de Minas

Francisco Dumont

Francisco Sá

Funilândia

Gameleiras

Glaucilândia

Gouveia

Grão Mogol

Guaraciama

Guarda-Mor

Guimarânia

Ibiaí

Ibiracatu

Ibirité

Icaraí de Minas

Igarapé

Igaratinga

Inhaúma

Inimutaba

Itabirito

Itacambira

Itacarambi

Itatiaiuçu

Itaúna

Jaboticatubas

Jaíba

Janaúba

Januária

Japonvar

Jequitaí

Jequitibá

João Pinheiro

Joaquim Felício

Juatuba

Juramento

Juvenília

Lagamar

Lagoa dos Patos

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Município

Lagoa Santa

Lassance

Leandro Ferreira

Lontra

Luislândia

Mamonas

Manga

Maravilhas

Mário Campos

Martinho Campos

Mateus Leme

Matias Cardoso

Mato Verde

Matozinhos

Matutina

Mirabela

Miravânia

Monjolos

Montalvânia

Monte Azul

Monte Carmelo

Montes Claros

Montezuma

Morada Nova de Minas

Morro da Garça

Natalândia

Nova Lima

Nova Porteirinha

Nova Serrana

Nova União

Olhos-d'Água

Onça de Pitangui

Paineiras

Pai Pedro

Papagaios

Paracatu

Pará de Minas

Paraopeba

Patis

Patos de Minas

Patrocínio

Pedras de Maria da Cruz

Pedro Leopoldo

Pequi

Pintópolis

Pirapora

Pitangui

Pompéu

Ponto Chique

Porteirinha

Presidente Juscelino

Presidente Kubitschek

Presidente Olegário

Prudente de Morais

Quartel Geral

Raposos

Riachinho

Riacho dos Machados

Ribeirão das Neves

Rio Acima

Rio Manso

Rio Paranaíba

Rio Pardo de Minas

Sabará

Santa Bárbara

Santa Fé de Minas

Santa Luzia

Santana de Pirapama

Santana do Riacho

Santo Antônio do Retiro

Santo Hipólito

São Francisco

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Rio Preto

São Gotardo

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Pacuí

São Joaquim de Bicas

São José da Lapa

São José da Varginha

São Romão

Sarzedo

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Serranópolis de Minas

Serro

Sete Lagoas

Taquaraçu de Minas

Tiros

Três Marias

Ubaí

Unaí

Uruana de Minas

Urucuia

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Varzelândia

Vazante

Verdelândia

Vespasiano

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Fonte: Inmet