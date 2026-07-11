MG: mais de 200 municípios sob alerta de baixa umidade
Meteorologia prevê níveis críticos para a saúde e ambiente em Minas Gerais e no Brasil. Medidas de hidratação e prevenção são fundamentais
compartilheSIGA
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de baixa umidade classificado com grau de severidade de perigo potencial (o primeiro nível de aviso climático que antecede situações mais críticas) para 202 municípios de Minas Gerais (veja a lista abaixo) neste domingo (12/7).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O comunicado abrange um total de 803 municípios brasileiros, com o contingente mineiro representando 23,68% do total de cidades do estado e corresponde a uma fatia de 25,16% do total de localidades afetadas pelo alerta em todo o território nacional.
Leia Mais
O evento climático de baixa umidade tem início previsto para as 12h de amanhã, com término estabelecido para as 18h do mesmo dia. Durante este período, a umidade relativa do ar deve oscilar entre 30% e 20%, o que impõe baixo risco de incêndios florestais e problemas à saúde.
Além das cidades mineiras, outros 601 municípios brasileiros, distribuídos por diversos estados, também enfrentam as mesmas condições meteorológicas adversas.
Quais as regiões mineiras sob alerta?
O alerta do Inmet abrange municípios nas regiões do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste, Norte, Oeste e Vale do Jequitinhonha.
Para mitigar os efeitos da baixa umidade, o Inmet estabeleceu instruções essenciais que devem ser seguidas pela população. As recomendações incluem a ingestão frequente de líquidos, a necessidade de evitar desgaste físico durante os períodos de maior secura do dia, bem como a orientação de não se expor ao sol nas horas de calor mais intenso.
O instituto reforça ainda que, em caso de dúvidas ou emergências, os cidadãos devem buscar auxílio direto junto aos órgãos competentes. As informações podem ser obtidas por meio da Defesa Civil, através do telefone 199, ou pelo Corpo de Bombeiros, discando o número 193.
A manutenção da hidratação é apontada como a medida mais eficaz para prevenir desconfortos respiratórios e oculares comuns em climas secos. A atenção redobrada com crianças e idosos, que são mais sensíveis a essas variações, também é aconselhada pelos especialistas como prática preventiva fundamental.
Cuidados recomendados para o tempo seco
Hidratação frequente: beba bastante líquido ao longo de todo o dia
Proteção solar: evite a exposição direta ao sol nos horários de calor intenso
Esforço físico: evite atividades de alto desgaste durante os períodos mais secos
Atenção redobrada: monitore a saúde de crianças e idosos, grupos mais vulneráveis
Busca de auxílio: contate a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193 em caso de emergência
O que fazer diante do alerta de baixa umidade
Acompanhamento: monitore as atualizações oficiais do INMET e da Defesa Civil
Umidificação de ambientes: utilize umidificadores, toalhas molhadas ou bacias com água em ambientes fechados
Saúde ocular e nasal: faça uso de soro fisiológico para evitar o ressecamento das mucosas
Prevenção de incêndios: não realize queimadas e não descarte bitucas de cigarro em áreas vegetadas
Municípios mineiros sob alerta
Abadia dos Dourados
Abaeté
Araçaí
Arapuá
Arinos
Augusto de Lima
Baldim
Barão de Cocais
Belo Horizonte
Betim
Biquinhas
Bocaiúva
Bom Despacho
Bom Jesus do Amparo
Bonfim
Bonfinópolis de Minas
Bonito de Minas
Brasilândia de Minas
Brasília de Minas
Brumadinho
Buenópolis
Buritis
Buritizeiro
Cabeceira Grande
Cachoeira da Prata
Caetanópolis
Caeté
Campo Azul
Capim Branco
Capitão Enéas
Carmo do Paranaíba
Catas Altas
Catuti
Cedro do Abaeté
Chapada Gaúcha
Claro dos Poções
Conceição do Mato Dentro
Conceição do Pará
Cônego Marinho
Confins
Congonhas do Norte
Contagem
Coração de Jesus
Cordisburgo
Corinto
Coromandel
Couto de Magalhães de Minas
Cruzeiro da Fortaleza
Curvelo
Datas
Diamantina
Dom Bosco
Dores do Indaiá
Douradoquara
Engenheiro Navarro
Esmeraldas
Espinosa
Felixlândia
Florestal
Formoso
Fortuna de Minas
Francisco Dumont
Francisco Sá
Funilândia
Gameleiras
Glaucilândia
Gouveia
Grão Mogol
Guaraciama
Guarda-Mor
Guimarânia
Ibiaí
Ibiracatu
Ibirité
Icaraí de Minas
Igarapé
Igaratinga
Inhaúma
Inimutaba
Itabirito
Itacambira
Itacarambi
Itatiaiuçu
Itaúna
Jaboticatubas
Jaíba
Janaúba
Januária
Japonvar
Jequitaí
Jequitibá
João Pinheiro
Joaquim Felício
Juatuba
Juramento
Juvenília
Lagamar
Lagoa dos Patos
Lagoa Formosa
Lagoa Grande
Município
Lagoa Santa
Lassance
Leandro Ferreira
Lontra
Luislândia
Mamonas
Manga
Maravilhas
Mário Campos
Martinho Campos
Mateus Leme
Matias Cardoso
Mato Verde
Matozinhos
Matutina
Mirabela
Miravânia
Monjolos
Montalvânia
Monte Azul
Monte Carmelo
Montes Claros
Montezuma
Morada Nova de Minas
Morro da Garça
Natalândia
Nova Lima
Nova Porteirinha
Nova Serrana
Nova União
Olhos-d'Água
Onça de Pitangui
Paineiras
Pai Pedro
Papagaios
Paracatu
Pará de Minas
Paraopeba
Patis
Patos de Minas
Patrocínio
Pedras de Maria da Cruz
Pedro Leopoldo
Pequi
Pintópolis
Pirapora
Pitangui
Pompéu
Ponto Chique
Porteirinha
Presidente Juscelino
Presidente Kubitschek
Presidente Olegário
Prudente de Morais
Quartel Geral
Raposos
Riachinho
Riacho dos Machados
Ribeirão das Neves
Rio Acima
Rio Manso
Rio Paranaíba
Rio Pardo de Minas
Sabará
Santa Bárbara
Santa Fé de Minas
Santa Luzia
Santana de Pirapama
Santana do Riacho
Santo Antônio do Retiro
Santo Hipólito
São Francisco
São Gonçalo do Abaeté
São Gonçalo do Rio Preto
São Gotardo
São João da Lagoa
São João da Ponte
São João das Missões
São João do Pacuí
São Joaquim de Bicas
São José da Lapa
São José da Varginha
São Romão
Sarzedo
Serra da Saudade
Serra do Salitre
Serranópolis de Minas
Serro
Sete Lagoas
Taquaraçu de Minas
Tiros
Três Marias
Ubaí
Unaí
Uruana de Minas
Urucuia
Varjão de Minas
Várzea da Palma
Varzelândia
Vazante
Verdelândia
Vespasiano
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Fonte: Inmet