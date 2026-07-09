Fuzis, droga e prisões: membros do CV são alvo de operação na Zona da Mata

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma operação conjunta deflagrada nesta quinta-feira (9/7) mira integrantes do Comando Vermelho (CV) que atuam nos municípios de Leopoldina, Recreio, Argirita, Cataguases e Além Paraíba, na Zona da Mata mineira, e no estado do Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), 27 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão são cumpridos nas cidades de Leopoldina, Recreio, Juiz de Fora e no estado fluminense.

Mais de cinco mil porções de drogas, quatro fuzis e diversos carregadores de armas de fogo foram apreendidas.

Segundo o MPMG, investigações apontam que a organização atua no tráfico de drogas, porte e circulação de armas de uso restrito e homicídios. O grupo também exerce domínio sobre comunidades por meio de violência, ameaças, imposição de regras de convivência e aplicam punições contra moradores que descumprem as determinações do grupo.

Ainda de acordo com a instituição, a facção também comete episódios de violência grave, como torturas, espancamentos, ameaças, ataques contra desafetos e monitoramento de policiais. Um possível planejamento de ação contra a vida de um agente de segurança pública também é apurado.

A operação, nomeada como Quione, foi deflagrada por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) da Zona da Mata, em conjunto com a Polícia Militar (PMMG), com apoio da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), da Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam), do Grupo Especializado em Recobrimento (GER) e do Batalhão de Choque.

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Cerca de 150 policiais militares, sete promotores de Justiça e servidores do MP participam da operação, com apoio do Gaeco e do Centro de Segurança e Inteligência (CSI) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).