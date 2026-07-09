Fuzis, droga e prisões: membros do CV são alvo de operação na Zona da Mata
Ação mira organização ligada à facção criminosa atuante em municípios da Zona da Mata, em Minas Gerais, e no Rio de Janeiro
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Uma operação conjunta deflagrada nesta quinta-feira (9/7) mira integrantes do Comando Vermelho (CV) que atuam nos municípios de Leopoldina, Recreio, Argirita, Cataguases e Além Paraíba, na Zona da Mata mineira, e no estado do Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), 27 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão são cumpridos nas cidades de Leopoldina, Recreio, Juiz de Fora e no estado fluminense.
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Mais de cinco mil porções de drogas, quatro fuzis e diversos carregadores de armas de fogo foram apreendidas.
Segundo o MPMG, investigações apontam que a organização atua no tráfico de drogas, porte e circulação de armas de uso restrito e homicídios. O grupo também exerce domínio sobre comunidades por meio de violência, ameaças, imposição de regras de convivência e aplicam punições contra moradores que descumprem as determinações do grupo.
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Ainda de acordo com a instituição, a facção também comete episódios de violência grave, como torturas, espancamentos, ameaças, ataques contra desafetos e monitoramento de policiais. Um possível planejamento de ação contra a vida de um agente de segurança pública também é apurado.
A operação, nomeada como Quione, foi deflagrada por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) da Zona da Mata, em conjunto com a Polícia Militar (PMMG), com apoio da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), da Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam), do Grupo Especializado em Recobrimento (GER) e do Batalhão de Choque.
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Cerca de 150 policiais militares, sete promotores de Justiça e servidores do MP participam da operação, com apoio do Gaeco e do Centro de Segurança e Inteligência (CSI) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).