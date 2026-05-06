MG: força-tarefa faz maior ofensiva da história contra o CV em Juiz de Fora

A maior operação já realizada contra o Comando Vermelho em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, acontece nesta quarta-feira (6/5), pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Essa é a terceira fase da operação Ícaro, com o objetivo de desarticular a atuação da facção criminosa Comando Vermelho na Zona da Mata mineira.

A operação foi coordenada pelas Promotorias de Combate ao Crime Organizado de Juiz de Fora e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com a Polícia Militar de Minas Gerais.

Segundo o MPMG, foram expedidos mais de 200 mandados judiciais pelas quatro Varas Criminais de Juiz de Fora. Ao todo, são cumpridos 60 mandados de prisão, 80 de busca e apreensão e 66 mandados de sequestro de veículos, além do bloqueio de R$ 8,4 milhões em bens e valores. As ações ocorreram em Juiz de Fora, Eugenópolis e Matias Barbosa, na Zona da Mata, e também na cidade do Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações, a operação tem como foco atingir lideranças estaduais da facção, além de núcleos responsáveis pela lavagem de dinheiro, gerentes operacionais e integrantes conhecidos como “disciplinas”, encarregados de monitorar membros da organização e moradores das comunidades controladas pelo grupo.

Para o procurador-geral de Justiça, Paulo de Tarso Morais Filho, a ação foi um sucesso. "A operação de hoje é uma demonstração do que o Ministério Público tem que ter como missão institucional, combater o crime organizado em sua raiz, desarticulando a sua atuação, debelando as suas estruturas, de forma que haja um recuo por parte dessas organizações criminosas dentro do estado de Minas Gerais", disse.

O Ministério Público informou que esta é considerada a maior operação já realizada contra a facção em Juiz de Fora. A investigação conduzida pelo Gaeco identificou a estrutura hierárquica e o fluxo financeiro da organização criminosa.

Com base nas provas reunidas, foram apresentadas nove denúncias contra diferentes núcleos ligados ao Comando Vermelho que atuariam em pelo menos cinco bairros da cidade: Nova Era, Dom Bosco, Vila Montanhesa, Vista Alegre e Grama. A operação mobilizou um grande aparato das forças de segurança de Minas Gerais, com participação da Polícia Civil de Minas Gerais e da Polícia Penal.

A PM empregou equipes do Comando de Missões Especiais, incluindo Bope, Rotam e Choque, além de unidades especializadas da capital e de Juiz de Fora, como o 2º BPM, 27º BPM, 47º BPM e 4ª Companhia Independente de Policiamento Especializado.

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A força-tarefa também contou com promotores de Justiça, agentes do Gaeco, policiais civis e integrantes da Polícia Penal. Segundo o MPMG, o nome da operação, “Ícaro”, faz referência à tentativa da facção de expandir sua atuação em Minas Gerais, frustrada pela ação integrada das forças de segurança.