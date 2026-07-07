Wikipedia paga até R$ 2.500 para quem escrever sobre Minas Gerais

Arthur Colpa*

A enciclopédia digital "Wikipedia" está realizando um concurso para premiar pessoas que criarem ou atualizarem verbetes sobre Minas Gerais na plataforma. A ideia é que os interessados contribuam com referências sobre personalidades, municípios, biodiversidade e atividades culturais mineiras. Até o momento, já foram mais de dois mil verbetes criados ou aprimorados. As premiações variam de R$200 a R$2.500 em vales-presentes.

Realizada pela Wikimedia Brasil, a campanha visa fomentar a produção de conhecimento sobre o estado na enciclopédia digital. Para isso, a empresa realizou oficinas on-line e presenciais focadas na formação de editores para o site, em universidades de Mariana (UFOP campus Mariana), Viçosa (UFV) e Juiz de Fora (UFJF). O número de editores inscritos é de 249, entre contribuidores experientes e novatos.

A escolha pelo estado foi motivada pela quantidade de informações relevantes não documentadas no site. Segundo Fabiana Dias, gerente de comunidade da Wikimedia Brasil, a decisão foi tomada e aprovada coletivamente, utilizando critérios como a representatividade do estado e a falta de dados.

Um exemplo dessas lacunas está na quantidade de espécies, tanto na fauna quanto na flora, adicionadas à enciclopédia: foram detectados mais de mil animais e plantas sem registro. Entre os novos artigos, aparecem animais endêmicos do estado, como o Pareiorhina pelicicei, espécime de água doce encontrado apenas no Córrego Tamborete, em Capitólio, e o Cloeodes tovauna, inseto descoberto no Parque Estadual Serra do Brigadeiro, na Zona da Mata Mineira.

Também foi detectado que havia 491 municípios com apenas informações básicas divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com a pesquisa, diversos verbetes foram aprimorados, como as cidades de Cascalho Rico, Guimarânia e Alto Caparaó.

"É um passatempo interessante, em que eu posso contribuir com o conhecimento coletivo, aprender sobre assuntos diversos e aprofundar minhas habilidades de pesquisa. Pude contribuir com duas oficinas de edição presenciais, com participantes diversos, desde alunos de ensino médio, até graduandos, pós-graduandos e professores da universidade", descreve Mateus Figueiredo, doutorando em ecologia pela UFV e participante do concurso.

A campanha permanece aberta até o dia 10 de julho, com premiações de R$200 a R$2.500 em vales-presentes a serem utilizados num site de experiências, ainda a ser divulgado, aos usuários que mais contribuírem com informações em cada categoria (iniciante, intermediário e experiente). A empresa não mencionou quantos participantes serão premiados. Para participar, basta criar uma conta na "Wikipedia" e efetivar a inscrição na página "Wikiconcurso".

O site

A "Wikipedia" é uma enciclopédia digital, e está entre os 10 sites mais acessados do mundo. O projeto completou 25 anos em 2026, e funciona de maneira colaborativa: qualquer pessoa voluntária pode editar textos na comunidade, desde que siga os princípios de verificabilidade.

Atualmente, a empresa tem lutado para sobreviver em meio à chegada das inteligências artificiais (IAs), e chegou a ser atacada pelo dono do X (antigo Twitter), Elon Musk, por acusações de viés político. Reafirmando a valorização de informações confiáveis, a Wikimedia garante que não permitirá que as IAs editem artigos no site ou que os conteúdos sofram influência de empresas ou indivíduos.

Recentemente, a organização fechou parcerias com empresas como Amazon, Meta, Microsoft e Perplexity, de forma que as empresas pagam para captar informações de seu site. Antes disso, chegou a cobrar publicamente o Google, alegando que suas IAs utilizavam dados da enciclopédia sem autorização para oferecer respostas a seus usuários.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Humberto Santos