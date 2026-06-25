MG: Monte Verde vai cobrar taxa ambiental de turistas a partir de julho

Turistas que chegarem em Monte Verde, distrito de Camanducaia, na Serra da Mantiqueira, no Sul de Minas Gerais, a partir de 1º de julho, terão de pagar uma Taxa de Preservação Ambiental (TPA). A cobrança foi regulamentada por decreto publicado pela prefeitura em maio, com base em uma lei municipal aprovada em dezembro de 2024. O valor será cobrado por veículo e não varia conforme o tempo de permanência no distrito. Moradores de cidades próximas e prestadores de serviço têm direito a isenção.

Segundo o Executivo, a TPA foi criada para dar uma "força extra" na manutenção da natureza e infraestrutura do local turístico. A cobrança é destinada a quem vem de fora, já que a cidade recebe milhares de pessoas anualmente. Para isso, é necessário fazer um cadastro online (site: tpamonteverde.com.br ou pelo aplicativo Observa).

O sistema fará a leitura automática das placas dos automóveis que entrarem na localidade e estiverem cadastrados. Motocicletas pagarão o equivalente a uma Unidade Fiscal Municipal (UFM). Veículos de passeio, duas UFMs. Utilitários, como caminhonetes e Kombis, três UFMs. Vans e veículos de excursão, sete UFMs. Micro-ônibus e caminhões, dez UFMs. Ônibus, 16 UFMs. Segundo a prefeitura, os valores atuais variam de R$ 4,60 (1 UTM) a R$ 73,60.

O pagamento poderá será feito por meio do mesmo site de cadastro, que será disponibilizado em 1º de julho. O decreto também prevê um ponto físico de atendimento aos usuários, localizado na Avenida Monte Verde, 1061, na loja 4. A reportagem questionou a prefeitura por e-mail na manhã e tarde dessa terça-feira (23/6) sobre o funcionamento desses postos, alternativas de pagamento e a expectativa de arrecadação com a taxa, mas não recebeu resposta até a publicação desta matéria. A gestão informou que um retorno seria encaminhado, o que não aconteceu até a publicação desta matéria.

A legislação determina que os recursos arrecadados, descontados os custos de operação e cobrança, sejam aplicados em Monte Verde. Do total, 35% deverão ser destinados à coleta de resíduos sólidos. O restante será usado em manutenção urbana, limpeza de áreas verdes e parques e projetos de sustentabilidade, como a implementação de floreiras e lixeiras. Em vídeo explicativo publicado nas redes sociais, a prefeitura citou o Parque do Cadete, a Trilha do Pinheiro Velho e o Bosque do Gato de Botas, como principais áreas de cuidado.

A administração pública ainda aponta que, outros destinos turísticos já aplicam a TPA para manter a preservação. São eles, Fernando de Noronha, em Pernambuco; Bombinhas, em Santa Catarina; Ilhabela e Ubatuba, em São Paulo.

Gratuidade

A norma prevê isenção para moradores de Camanducaia, Extrema, Itapeva e Cambuí. Veículos emplacados nessas mesmas cidades terão isenção automática, ou seja, sem necessidade de cadastro prévio. Habitantes, trabalhadores, empresas locais, veículos oficiais e categorias consideradas prioritárias ou essenciais também não pagarão a taxa, mas precisam realizar o registro no site. Já os transportes turísticos e por aplicativo não estão isentos.

Vale lembrar que, o sistema funciona por meio da leitura de placas por câmeras, o chamado sistema "Freeflow". Isso significa que o turista pode entrar, disfrutar das belezas da região e efetuar o pagamento de forma digital depois, sem travar o trânsito com filas longas.

Europa em MG

Monte Verde tem 4.132 habitantes, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Está localizado a 30 quilômetros da sede do município de Camanducaia e a 484 quilômetros da capital mineira, com acesso pela BR-381.

Em publicação de 2022 da plataforma Booking, o local foi caracterizado como a "Suíça do Brasil" pelo clima frio e arquitetura de influência europeia. O local foi fundado e transformado em vila em 1938 pelo imigrante da Letônia Verner Grinberg, que havia chegado ao Brasil com sua família e procurava por um local que remetesse ao país natal dele.

Procurada pelo Estado de Minas, a Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região (Move), informou que Monte Verde registrou crescimento de 40% no número de visitantes nos últimos cinco anos. "Apenas em 2025, o distrito recebeu 1,25 milhão de turistas. E um dos principais motivos para esse aumento expressivo do fluxo de viajantes na localidade mineira é a promoção de um calendário estruturado e diversificado de eventos, que conta com atrações agendadas para quase todos os meses do ano", disse. No entanto, questionada sobre a quantidade, em média, de turistas neste período, a entidade não retornou.

Veja quanto será cobrado para cada veículo

Valores da taxa ambiental são definidos pela prefeitura e serão reajustados anualmente

Motocicleta

R$ 4,60

Veículos de pequeno porte

R$ 9,20

Utilitários

R$ 13,80

Vans e veículos de excursão

R$ 32,20

Micro-ônibus e caminhões

R$ 46

Ônibus

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R$ 73,60