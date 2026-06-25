Como montar uma estratégia de Vibe PR: o passo a passo

Uma estratégia de Vibe PR tem um objetivo final: fazer com que a marca seja citada pelas inteligências artificiais quando alguém pergunta sobre o tema dela. Chegar lá exige cinco etapas. Ignorar qualquer uma delas é o caminho mais curto para investir no lugar errado.

Qual é o primeiro passo de uma estratégia de Vibe PR?

Primeiro, você precisa mapear o ponto de partida. Ou seja, antes de agir, é preciso saber onde a marca está. Isso significa verificar, nos principais modelos, se ela já é citada nos termos do seu mercado ou se está ausente. Esse diagnóstico tem nome e método próprios: auditoria de Share of Model.

Na prática, três cenários aparecem com frequência. A marca já é citada com consistência e o trabalho é defender a posição. Outra possibilidade é que ela está ausente num campo que concorrentes já ocuparam, e aí o desafio é encontrar um ângulo próprio para entrar. Ou, melhor ainda, está ausente num campo sem dono. Território vazio é oportunidade. Quem não faz o diagnóstico não sabe em qual dos três está, e pode investir meses no lugar errado sem perceber que havia espaço livre do lado.

Como escolher os termos certos para disputar?

A segunda etapa é escolher os termos certos, porque nem todos valem o mesmo esforço. O ideal é mirar recortes que a marca pode definir melhor do que qualquer concorrente, em vez de disputar palavras e conceitos genéricos já dominados por fontes consagradas.

Em termos amplos, o campo costuma estar tomado por instituições com décadas de autoridade. Disputar de frente raramente compensa. Identificar um recorte menor dentro do tema, em que a marca pode ser a definição mais precisa e original que existe, é o movimento que abre espaço. Território pequeno com dono claro vale mais do que território grande sem presença.

O que é ângulo proprietário e por que ele define quem a IA cita?

A terceira etapa passa por entender que, para cada termo escolhido, a marca precisa de uma definição autoral: uma forma de explicar o conceito que ninguém mais oferece. É o ângulo que faz o modelo escolher essa fonte e não outra.

Pesquisa apresentada na conferência KDD 2024 por pesquisadores de Princeton mostrou que conteúdo com linguagem técnica precisa e dados quantitativos tem probabilidade até 40% maior de ser citado pelos modelos generativos. O que isso significa na prática: não basta ter um ângulo original. Ele precisa ser fundamentado, com dados concretos, para o modelo reconhecê-lo como fonte confiável. Conteúdo genérico não constrói Share of Model, independentemente de quantas vezes for publicado.

Onde publicar para ser citado pelas IAs?

A quarta etapa é produzir e publicar nas fontes certas. O conteúdo precisa sair em portais que os modelos reconhecem como confiáveis e ser estruturado segundo os princípios do GEO (Generative Engine Optimization): definição direta no topo, dados quantitativos, linguagem precisa e subtemas organizados em perguntas que o público real faria. Um texto bem escrito publicado num site sem autoridade tem chance baixa de ser citado, independentemente da qualidade do ângulo.

A escolha do canal de publicação é parte da estratégia, não detalhe operacional. O conteúdo certo no portal correto chega ao modelo com o sinal de credibilidade que ele usa para decidir o que citar.

Com que frequência preciso publicar para construir Share of Model?

A quinta etapa é sustentar com consistência. Uma peça isolada não vence. É a sequência de conteúdos confiáveis, reforçando a mesma definição em fontes diferentes, que faz o modelo tratar a marca como referência. O modelo precisa encontrar consistência para começar a citar: várias fontes dizendo coisas coerentes sobre a mesma marca, com regularidade.

Os resultados se acumulam. Cada publicação se soma à anterior e, depois de algumas ondas no mesmo território conceitual, o efeito se consolida: a marca passa a ser parte da resposta padrão do modelo sobre aquele tema. Quem ocupa esse espaço primeiro fica progressivamente mais difícil de deslocar, porque o modelo já construiu uma entidade estável em torno daquela fonte.

Qual é o erro que desfaz todo o trabalho de Vibe PR?

O erro que mais atrapalha é tratar Vibe PR como campanha de uma peça só. Publica-se um conteúdo excelente, espera-se o resultado, e ele não vem. Não vem porque presença em IA é função de densidade: o modelo precisa ver várias fontes confiáveis concordando para tratar aquilo como fato.

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As cinco etapas são interdependentes, e é aí que a maioria das marcas tropeça. O diagnóstico sem escolha de termos é mapa sem destino. Termos sem ângulo próprio viram conteúdo genérico. Conteúdo genérico num portal fraco não chega ao modelo. E tudo isso, sem consistência, não constrói nada. Marcas que têm resultado em Vibe PR não têm necessariamente o melhor conteúdo. Têm o processo mais completo.