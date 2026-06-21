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CAPIVARÃ

Capitão detalha regras de esportes náuticos e jet-ski na Lagoa da Pampulha

Alessandro de Paula Lima revelou que a Marinha e a PBH estão trabalhando em conjunto na elaboração de um decreto de ordenamento para a lagoa

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Ana Luiza Soares
CS
Carolina Saraiva
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
CS
Carolina Saraiva
Repórter
21/06/2026 02:00

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Mesmo com as discussões avançadas para a Pampulha, o Capitão dos Portos alertou que as regras de segurança
Mesmo com as discussões avançadas para a Pampulha, o capitão dos Portos alertou que as regras de segurança crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

O recente início das operações do Capivarã, o barco turístico navegável da Lagoa da Pampulha, abriu caminhos para uma discussão aguardada pelos belo-horizontinos: o retorno dos esportes náuticos ao principal cartão-postal da capital. Em entrevista ao programa “Em Minas”, da TV Alterosa, o capitão dos Portos de Minas Gerais, Alessandro de Paula Lima, revelou que a Marinha e a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) estão trabalhando em conjunto na elaboração de um decreto de ordenamento para a lagoa. 

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De acordo com o comandante, a liberação para o barco Capivarã navegar ocorreu no dia 13 de dezembro do ano passado após rigorosas inspeções técnicas. “A Marinha atestou que aquela embarcação está apta para navegar com segurança. Agora, a prefeitura é quem definiu o horário e qual a área que ele pode navegar”, explicou o capitão à jornalista Carolina Saraiva. 

O objetivo agora é criar regras para que outras modalidades, como jet-skis e barcos à vela, possam dividir o espaço de forma harmônica e sem perigo. “A Marinha foca na segurança da navegação. Então, a prefeitura tem que reservar uma área. Uma área para banhistas, uma área para operar jet-ski, outra área para vela, de modo que essas atividades trabalhem em conjunto sem ter risco de acidente. Aí é que entra o trabalho da Marinha. A gente vem tendo diversas reuniões com a prefeitura para auxiliar tecnicamente”, detalhou o comandante. 

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Blitz nas águas e habilitação exigida

Mesmo com as discussões avançadas para a Pampulha, o Capitão dos Portos alertou que as regras de segurança e fiscalização da Marinha são rígidas em todo o estado - incluindo locais de forte turismo náutico, como o Lago de Furnas e Três Marias. Ele explicou que os inspetores realizam abordagens diretas na água, funcionando de forma semelhante a uma blitz de trânsito.

Para conduzir qualquer embarcação de lazer, o cidadão precisa estar regularizado. “A embarcação tem que ter o certificado de segurança, por exemplo, coletes salva-vidas (...) e a documentação dos condutores. Se estiver fora das normas ou sendo conduzida irregularmente, ela pode ser apreendida e o condutor é autuado”, avisou. 

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O comandante lembrou ainda que para pilotar lanchas comuns é necessária a carteira de amador, enquanto as motos aquáticas (jet-skis) exigem uma habilitação e treinamento específicos obtidos em escolas náuticas credenciadas, com exames finais aplicados pela própria Marinha. 

Onde assistir

O "Em Minas" é uma parceria entre a TV Alterosa, o jornal Estado de Minas e o Portal Uai. O programa vai ao ar aos sábados, a partir das 13h30, simultaneamente na televisão e no YouTube (youtube.com/portaluai). 

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A versão online tem um bloco exclusivo. O Estado de Minas publica o conteúdo da entrevista com o comandante Alessandro de Paula Lima em textos no portal em.com.br e no jornal impresso.

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