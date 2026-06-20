‘Em Minas’ entrevista o Capitão dos Portos de Minas Gerais neste sábado

O capitão de Mar e Guerra Alessandro de Paula Lima, capitão dos Portos de Minas Gerais, é o convidado deste sábado (20/6) do "Em Minas", programa da TV Alterosa em parceria com o Estado de Minas e o Portal Uai, que vai ao ar às 13h. Na conversa com a jornalista Carolina Saraiva, o comandante fala sobre as celebrações do centenário da presença oficial da Marinha em território mineiro, cuja trajetória começou em Pirapora, no Norte do estado, às margens do Rio São Francisco, em dezembro de 1926.

Com a comemoração dos 100 anos da instituição no estado, o capitão apresentou os marcos históricos dessa ligação - como a restauração do vapor Benjamin Guimarães - e detalhou a programação festiva, que inclui uma corrida de rua inédita em Belo Horizonte, bailes e a instalação de um memorial aberto ao público.

Durante a entrevista, Alessandro esclareceu dúvidas sobre a atuação da autoridade marítima em um estado que não tem litoral. Ele explicou o tripé de atuação focado na segurança da navegação, no registro de embarcações e na formação de profissionais aquaviários.

O comandante também deu detalhes sobre o ordenamento de pontos turísticos, como o Lago de Furnas, no Sul de Minas, o andamento das regras para esportes náuticos na Lagoa da Pampulha, em BH, e a realização da Operação Furnas, um treinamento anual que envolve cerca de 1.500 militares na região de Passos. No bloco exclusivo, o capitão ainda explicou como os mineiros podem ingressar na carreira militar por meio dos concursos públicos realizados na capital.

Onde assistir

O "Em Minas" é uma parceria entre a TV Alterosa, o jornal Estado de Minas e o Portal Uai. O programa vai ao ar aos sábados, a partir das 13h, simultaneamente na televisão e no YouTube (youtube.com/portaluai).

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A versão on-line tem um bloco exclusivo. O Estado de Minas publica o conteúdo da entrevista com o comandante Alessandro de Paula Lima em textos no portal em.com.br e no jornal impresso.