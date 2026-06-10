Capivarã terá passeio especial pela Lagoa da Pampulha no Dia dos Namorados

Quem for passar o Dia dos Namorados em Belo Horizonte poderá comemorar com uma romântica navegação fluvial, com direito à apreciação do pôr do sol em um dos principais cartões-postais da capital. Nesta sexta-feira (12/6), será realizada uma edição especial do passeio de Capivarã na Lagoa da Pampulha. A saída está programada para as 16h30.

O passeio será gratuito, mas os participantes serão escolhidos por meio de sorteio. Os interessados deverão comentar na publicação da ação, no perfil oficial da Belotur, no Instagram, marcando a pessoa com quem desejam compartilhar a experiência, além de seguir o perfil e também o da Prefeitura de Belo Horizonte. Ao todo, serão disponibilizados ingressos para 10 casais (20 pessoas). O sorteio será transmitido ao vivo pelo perfil da Belotur nesta quinta-feira (11/6), às 12h.

Além da contemplação do crepúsculo e dos monumentos do Conjunto Moderno da Pampulha, reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade, o passeio contará com uma apresentação musical ao vivo da banda da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, com performances de saxofone e flauta a bordo do Capivarã. Além disso, os participantes receberão chocolates e um cartão personalizado, tudo para tornar o Dia dos Namorados ainda mais marcante.

Novo horário

Desde 5 de junho, o passeio turístico na Lagoa da Pampulha passou a contar com um novo horário de navegação, às 16h30, com saídas às sextas-feiras e aos sábados. O grande atrativo é a observação do pôr do sol.

Como navegar no Capivarã

Em datas regulares, os ingressos para os passeios no Capivarã são disponibilizados semanalmente, sempre às terças-feiras, a partir das 12h, por meio do Portal Belo Horizonte. Ao todo, são oferecidas 26 vagas por saída, com limite de até dois ingressos por CPF. Além do novo horário às 16h30, os passeios ocorrem às sextas e sábados, às 10h e 14h30, e aos domingos, às 10h, 13h e 15h.

O embarque e desembarque são realizados no Centro de Atendimento ao Turista (CAT) Veveco, localizado na Avenida Otacílio Negrão de Lima, 855, na Pampulha, próximo à Casa do Baile. A orientação é que os participantes cheguem com pelo menos 15 minutos de antecedência. Em caso de condições climáticas adversas, os passeios podem ser cancelados por segurança.

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Durante o percurso, os visitantes são acompanhados por guia de turismo credenciado, que apresenta informações sobre a história, a arquitetura, a cultura e os aspectos ambientais da Lagoa da Pampulha e do conjunto arquitetônico projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer.