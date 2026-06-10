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MEMÓRIA PRESERVADA

Teatro Municipal de Ouro Preto vira patrimônio nacional

Iphan oficializa tombamento da Casa de Ópera, teatro mais antigo em funcionamento da América do Sul

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
10/06/2026 18:20

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Considerado o teatro mais antigo das Américas em funcionamento o Teatro Municipal de Ouro Preto Casa da Opera foi construído em 1769 e inaugurado no ano seguinte
Considerado o teatro mais antigo das Américas em funcionamento o Teatro Municipal de Ouro Preto Casa da Opera foi construído em 1769 e inaugurado no ano seguinte crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) aprovou o tombamento federal da antiga Casa de Ópera de Vila Rica, atual Teatro Municipal de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. A decisão, tomada pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural nessa terça-feira (9/6), confere proteção individual em âmbito federal ao imóvel, que agora será inscrito nos livros do Tombo Histórico e das Belas Artes.

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A medida abrange a edificação, o terreno e todos os bens integrados ao monumento. Fundado em 1770, o espaço é o teatro em funcionamento contínuo mais antigo da América Latina. Embora o edifício já estivesse inserido no conjunto urbano de Ouro Preto – protegido pelo órgão desde 1938 –, o novo decreto consolida de forma isolada a salvaguarda jurídica e o reconhecimento de sua importância para a cultura brasileira.

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A decisão do conselho encerra uma espera que atravessou décadas. O processo para o tombamento individual foi aberto em 1963 e enfrentou mais de 60 anos de trâmites burocráticos até o parecer final. Em seu relatório, a conselheira Beatriz Bueno classificou a trajetória como um "processo sexagenário, marcado por percursos institucionais sinuosos".

Para Bueno, a oficialização corrige uma lacuna histórica e documental, salvaguardando um dos raríssimos exemplares remanescentes das casas de espetáculo do período colonial que ainda mantêm sua materialidade e significado original preservados.

“O mais antigo prédio teatral da América do Sul constitui um dos raríssimos exemplares remanescentes das casas de ópera do período colonial ainda preservados em sua materialidade e significado histórico”, afirmou a conselheira.

Os teatros Amazonas, em Manaus (AM); da Paz, em Belém (PA); Esperança, no Jaguarão (RS) e Cine Teatro São Joaquim, em Goiás (GO) também são tombados.

Memória e valorização simbólica

Embora a Casa da Ópera já contasse com a proteção conferida pelo tombamento do conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade, o recente tombamento individual do monumento traz um novo significado para a sua preservação. Segundo Naiara Maira Amorim Carvalho, chefe do escritório técnico de Ouro Preto, a proteção anterior já impedia alterações físicas e garantia a harmonia do imóvel com o seu entorno, mas a nova chancela vai muito além da estrutura de pedra e cal.

"Esse tombamento individual, que ocorreu ontem (terça-feira), é muito importante para além da preservação, para a proteção da edificação, como elemento de valoração, de atribuição de valores simbólicos a ela e à sua representatividade para a história e para a cultura nacionais", explica.

Naiara aponta que o tombamento valoriza as memórias e as narrativas que perpassam no espaço em questão. De acordo com ela, o processo evidenciou "uma valoração também dos trabalhos que são frequentemente invisibilizados de trabalhadores da construção civil" e cumpre o papel de abraçar essa pluralidade: "O tombamento abre espaço para todas essas narrativas, todas essas camadas de significação, para todas as memórias que perpassam aquele espaço."

A chefe do escritório técnico reforça ainda que a salvaguarda do patrimônio material agora caminha de mãos dadas com a dimensão afetiva e social do prédio. "Para além da proteção da edificação, que é sim um representante importante de edificações teatrais e da arquitetura do período colonial no Brasil, também vem essa valorização dos aspectos simbólicos, históricos, que estão relacionados à memória de uso daquele espaço", concluiu.

O teatro é de gestão da Prefeitura de Ouro Preto, responsável pela manutenção do espaço e pela gestão dele. São realizadas ações de conservação na edificação, mas a construção segue em bom estado de conservação, segundo o Iphan. A Casa da Ópera recebe diversos tipos de apresentações e eventos semanalmente.

Palco de pioneirismo e pluralidade social

Inaugurada em 7 de junho de 1770, durante as celebrações do aniversário do rei Dom José I de Portugal, a Casa da Ópera consolidou-se como o principal centro de convívio e difusão artística da antiga capital mineira. Pelo seu palco e plateia passaram óperas, dramas e as principais figuras da intelectualidade da época.

No entanto, o valor simbólico do monumento também reside na pluralidade de sua história social. De acordo com o parecer técnico do Iphan, o espaço foi o primeiro teatro brasileiro a admitir mulheres em seu elenco. Além disso, o documento destaca a presença fundamental de artistas negros e mestiços – livres e escravizados –, que encontraram ali um ambiente de expressionismo fora do circuito eclesiástico colonial.

O tombamento atual funciona, portanto, como um reconhecimento tardio a esses personagens e aos mestres de ofício anônimos que ergueram a estrutura.

Raridade arquitetônica e proteção do entorno

Do ponto de vista arquitetônico, o edifício preserva características da tipologia luso-brasileira, destacando-se pela organização interna em formato de lira, uma solução incomum nos teatros coloniais. A fachada externa contrasta com a composição do espaço interno, que abriga palco italiano, galerias e camarotes.

Entre os elementos preservados está uma pintura alegórica sobre a boca de cena, apontada como a provável única pintura profana remanescente desse período em Minas Gerais.

Para assegurar a permanência do imóvel, que passou por reformas nos séculos 19 e 20 e exibe bom estado de conservação, a proposta estabelece ainda uma área de entorno para a preservação da ambiência urbana. A delimitação protege a relação visual e estrutural do teatro com outros marcos históricos vizinhos, como a Igreja de Nossa Senhora do Carmo e o Museu da Inconfidência.

Outro tombamento

Além de Minas Gerais, o estado do Rio de Janeiro também foi contemplado com um tombamento nessa terça-feira. O Palacete Celina Guinle e Linneo de Paula Machado e seus jardins, localizado na Rua São Clemente, 213, no Bairro Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro, tornou-se patrimônio tombado.

Chamado de Casa Firjan atualmente, a mansão é do início do século 20 e pertenceu à família Guinle. Embora cercado por prédios de diferentes épocas e alturas, do jardim e da casa a vista principal para o morro Dona Marta foi mantida. O imóvel foi restaurado e ganhou um anexo moderno.

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Aberto à visitação, o palacete abriga eventos e atividades culturais e educativas promovidas pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, instituição privada que atua como representante oficial do setor industrial fluminense.

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