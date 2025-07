Minas ganha mais um título de patrimônio mundial

“Minas Gerais está em destaque em todo o país e mundo. O Vale do Peruaçu, localizado no Norte do estado, foi oficialmente reconhecido como Patrimônio Mundial Natural da Humanidade pela Unesco no dia 13 de julho. Com essa conquista, as Minas e bela Gerais passa a ser o estado brasileiro com o maior número de bens reconhecidos pela Unesco, totalizando seis títulos mundiais: Ouro Preto, Congonhas, Diamantina, Conjunto Moderno da Pampulha, o Queijo Minas Artesanal e, agora, o Vale do Peruaçu.

É o fortalecimento da cultura e turismo dos mineiros.”

Sérgio Moreira

Belo Horizonte