Estado sem mar, Minas já deu nome a dois navios da marinha, diz capitão
Em entrevista ao programa "Em Minas", da TV Alterosa, Alessandro de Paula Lima revelou que dois navios foram batizados com nome do estado
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Apesar de ser um estado historicamente conhecido por suas montanhas e por não possuir faixa litorânea, Minas Gerais carrega uma das ligações mais profundas e simbólicas com a história da Marinha do Brasil. Em entrevista ao programa “Em Minas”, da TV Alterosa, o capitão de Mar e Guerra Alessandro de Paula Lima revelou um dado que surpreende muitos cidadãos: dois dos navios mais importantes da história da força naval do país foram batizados com o nome do estado.
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“O navio capitânia é o navio mais importante da Marinha. E nós tivemos dois navios capitânias com o nome Minas Gerais: o encouraçado Minas Gerais e o porta-aviões Minas Gerais”, destacou o comandante à jornalista Carolina Saraiva.
De acordo com o capitão dos Portos, a influência de personalidades políticas mineiras foi decisiva para o desenvolvimento da força naval brasileira no último século. Foi o presidente Afonso Pena o responsável pela aquisição dos encouraçados Minas Gerais e São Paulo, o que, à época, elevou o Brasil a um nível de poder naval muito próximo ao das grandes potências mundiais. Décadas mais tarde, o presidente Juscelino Kubitschek adquiriu o icônico porta-aviões Minas Gerais, outro marco divisor de águas para a instituição.
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Centenário
A entrevista ocorre em um momento histórico: em 2026 a Marinha celebra o centenário de sua presença oficial em solo mineiro, estabelecida em 11 de dezembro de 1926 pelo então presidente Artur Bernardes, que assinou o decreto de criação da Capitania dos Portos em Pirapora, às margens do Rio São Francisco, no Norte de Minas.
Como parte das celebrações dos 100 anos, o comandante destacou a devolução de um símbolo do Velho Chico à população: o vapor Benjamin Guimarães. “No ano passado ele foi restaurado originalmente. A Marinha trabalhou junto com a prefeitura e outros órgãos para devolver à população essa embarcação muito importante. O Benjamin está de volta às águas”, celebrou o capitão, confirmando que o certificado de segurança já foi emitido e o barco já voltou a navegar.
Onde assistir
O "Em Minas" é uma parceria entre a TV Alterosa, o jornal Estado de Minas e o Portal Uai. O programa vai ao ar aos sábados, a partir das 13h30, simultaneamente na televisão e no YouTube (youtube.com/portaluai).
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A versão online tem um bloco exclusivo. O Estado de Minas publica o conteúdo da entrevista com o comandante Alessandro de Paula Lima em textos no portal em.com.br e no jornal impresso.