Estado sem mar, Minas já deu nome a dois navios da marinha, diz capitão

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Apesar de ser um estado historicamente conhecido por suas montanhas e por não possuir faixa litorânea, Minas Gerais carrega uma das ligações mais profundas e simbólicas com a história da Marinha do Brasil. Em entrevista ao programa “Em Minas”, da TV Alterosa, o capitão de Mar e Guerra Alessandro de Paula Lima revelou um dado que surpreende muitos cidadãos: dois dos navios mais importantes da história da força naval do país foram batizados com o nome do estado.

“O navio capitânia é o navio mais importante da Marinha. E nós tivemos dois navios capitânias com o nome Minas Gerais: o encouraçado Minas Gerais e o porta-aviões Minas Gerais”, destacou o comandante à jornalista Carolina Saraiva.

De acordo com o capitão dos Portos, a influência de personalidades políticas mineiras foi decisiva para o desenvolvimento da força naval brasileira no último século. Foi o presidente Afonso Pena o responsável pela aquisição dos encouraçados Minas Gerais e São Paulo, o que, à época, elevou o Brasil a um nível de poder naval muito próximo ao das grandes potências mundiais. Décadas mais tarde, o presidente Juscelino Kubitschek adquiriu o icônico porta-aviões Minas Gerais, outro marco divisor de águas para a instituição.

Centenário

A entrevista ocorre em um momento histórico: em 2026 a Marinha celebra o centenário de sua presença oficial em solo mineiro, estabelecida em 11 de dezembro de 1926 pelo então presidente Artur Bernardes, que assinou o decreto de criação da Capitania dos Portos em Pirapora, às margens do Rio São Francisco, no Norte de Minas.

Como parte das celebrações dos 100 anos, o comandante destacou a devolução de um símbolo do Velho Chico à população: o vapor Benjamin Guimarães. “No ano passado ele foi restaurado originalmente. A Marinha trabalhou junto com a prefeitura e outros órgãos para devolver à população essa embarcação muito importante. O Benjamin está de volta às águas”, celebrou o capitão, confirmando que o certificado de segurança já foi emitido e o barco já voltou a navegar.

Onde assistir

O "Em Minas" é uma parceria entre a TV Alterosa, o jornal Estado de Minas e o Portal Uai. O programa vai ao ar aos sábados, a partir das 13h30, simultaneamente na televisão e no YouTube (youtube.com/portaluai).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A versão online tem um bloco exclusivo. O Estado de Minas publica o conteúdo da entrevista com o comandante Alessandro de Paula Lima em textos no portal em.com.br e no jornal impresso.