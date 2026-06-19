Atenção em BH: linhas de ônibus mudam neste fim de semana; veja a lista

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Moradores de Belo Horizonte que utilizam as linhas 208, 808 e S20 devem ficar atentos. Os itinerários e a operação dessas linhas terá alterações a partir deste fim de semana, nos dias 20 e 21 de junho.

As mudanças têm como objetivo melhorar o atendimento aos passageiros e adequar os trajetos às necessidades de deslocamento dos usuários em diferentes regiões da capital.

As alterações são responsabilidade da Superintendência de Mobilidade do Município de BH (Sumob).

Linha 208

A partir de sábado (20/6), a linha 208 (Estação Barreiro/Betânia via Novo das Indústrias) terá um novo itinerário para facilitar o acesso dos passageiros ao Shopping Reserva Mall, localizado no Bairro Novo das Indústrias.

Com a alteração, os ônibus passarão a circular pela Avenida Waldyr Soeiro Emrich, contornando o centro comercial e retornando pela mesma via. Também será implantado um novo ponto de embarque e desembarque.

Novo ponto da linha 208: Avenida Waldyr Soeiro Emrich, nº 1.001.

Como fica o novo trajeto

O percurso seguirá o itinerário atual até a Avenida Waldyr Soeiro Emrich e, em seguida, passará pela Avenida Deputado Álvaro Antônio, Praça Luana Gomes Machado, Avenida José Braga de Moura, Avenida Waldyr Soeiro Emrich e Avenida Joaquim de Oliveira, retomando posteriormente o trajeto habitual.

Linha S20 volta a circular aos sábados

Também a partir deste sábado, a linha S20 (Palmeiras/Serra), operada por micro-ônibus do Sistema Suplementar, retomará o atendimento aos sábados.

Segundo a Sumob, a operação contará com 20 viagens ao longo do dia para atender à demanda dos passageiros que utilizam o serviço nos fins de semana.

Linha 808 terá itinerário ampliado

Já no domingo (21/6), a linha 808 (Estação São Gabriel/Paulo VI) terá o trajeto ampliado no Bairro Paulo VI. No sentido bairro/estação, os ônibus passarão a atender as ruas São Cristóvão e São Silvestre.

Já no sentido estação/bairro, o itinerário incluirá a Rua São Teófilo, entre as ruas Santo Eduardo e São Rômulo, medida que busca melhorar a circulação na região.

Novos pontos de ônibus da linha 808

Os seguintes pontos de parada serão implantados:

Rua João Lemos, nº 115;

Rua João Lemos, nº 164;

Rua São Cristóvão, nº 31;

Rua São Silvestre, nº 55;

Praça Um Mil Quinhentos e Setenta e Nove, nº 145A;

Rua São Jacinto, nº 164.

O ponto localizado na Praça Um Mil Quinhentos e Setenta e Nove, nº 143, será desativado.

O que muda para os passageiros?

Segundo a PBH, as alterações buscam ampliar o acesso ao transporte coletivo em áreas com demanda crescente, melhorar a integração dos moradores aos serviços da cidade e oferecer novas opções de embarque e desembarque.

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Os usuários podem consultar os itinerários atualizados e informações sobre horários nos canais oficiais da prefeitura.