Duas linhas de ônibus de BH mudam nesta quinta (11/6); saiba quais

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Os itinerários das linhas 325 (Estação Barreiro/Flávio Marques Lisboa) e 205 (Metrô Calafate/Buritis) terão ajustes a partir desta quinta-feira (11/6) e sexta-feira (12), respectivamente. Segundo a Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob), as alterações têm como objetivo melhorar o acesso da população a unidades de assistência social e atendimento médico.

De acordo com a Sumob, a linha 325 passa a circular pela Rua Faisão, no Bairro Flávio Marques, na região Barreiro, para atender o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Vila Cemig e o Centro de Saúde Vila Cemig. O novo ponto de embarque e desembarque na Rua Faisão será no número 1.085.

Tanto o itinerário principal quanto o noturno manterão o trajeto atual até a Avenida Menelick de Carvalho e a Praça João Francisco Xavier. Depois desse ponto, os ônibus seguirão pela Rua Faisão e, na sequência, retomarão o percurso normal da linha.

Já a linha 205 passa a atender a Rua Sílvio Menicucci, no Buritis, com novos pontos ao longo do trecho. Segundo a Sumob, os ônibus seguirão o trajeto normal até a Rua Henrique Badaró Portugal. Em seguida, percorrerão:

Avenida Professor Mário Werneck

Rua Rubens Caporalli Ribeiro

Rua Ignácio Alves Martins

Rua Sílvio Menicucci

Retorno pela Rua Ignácio Alves Martins e Rua Rubens Caporalli Ribeiro

Avenida Professor Mário Werneck

Rua José Rodrigues Pereira, onde voltam ao itinerário principal.

Os novos pontos de embarque e desembarque da linha serão nas ruas Ignácio Alves Martins, número 191, e Sílvio Menicucci, nos números 120, 157, 234 e 536.

Rota das linha 205 (à esquerda) e 325 (à direita) Moovit

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A Prefeitura de BH (PBH) orienta os passageiros das linhas 325 e 205 a verificarem os novos pontos e os desvios de trajeto antes do embarque, especialmente nos primeiros dias de operação das mudanças.