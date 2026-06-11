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ATENÇÃO, PASSAGEIROS

Duas linhas de ônibus de BH mudam nesta quinta (11/6); saiba quais

Mudanças começam a valer a partir desta quinta (11/6) e sexta-feira (12/6) e incluem novos pontos de embarque e desembarque no Barreiro e no Buritis

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
11/06/2026 07:46

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Pessoas esperam na fila por ônibus em BH
Pessoas esperam na fila por ônibus em BH crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Os itinerários das linhas 325 (Estação Barreiro/Flávio Marques Lisboa) e 205 (Metrô Calafate/Buritis) terão ajustes a partir desta quinta-feira (11/6) e sexta-feira (12), respectivamente. Segundo a Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob), as alterações têm como objetivo melhorar o acesso da população a unidades de assistência social e atendimento médico.

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De acordo com a Sumob, a linha 325 passa a circular pela Rua Faisão, no Bairro Flávio Marques, na região Barreiro, para atender o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Vila Cemig e o Centro de Saúde Vila Cemig. O novo ponto de embarque e desembarque na Rua Faisão será no número 1.085.

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Tanto o itinerário principal quanto o noturno manterão o trajeto atual até a Avenida Menelick de Carvalho e a Praça João Francisco Xavier. Depois desse ponto, os ônibus seguirão pela Rua Faisão e, na sequência, retomarão o percurso normal da linha.

Já a linha 205 passa a atender a Rua Sílvio Menicucci, no Buritis, com novos pontos ao longo do trecho. Segundo a Sumob, os ônibus seguirão o trajeto normal até a Rua Henrique Badaró Portugal. Em seguida, percorrerão:

  • Avenida Professor Mário Werneck
  • Rua Rubens Caporalli Ribeiro
  • Rua Ignácio Alves Martins
  • Rua Sílvio Menicucci
  • Retorno pela Rua Ignácio Alves Martins e Rua Rubens Caporalli Ribeiro
  • Avenida Professor Mário Werneck
  • Rua José Rodrigues Pereira, onde voltam ao itinerário principal.

Os novos pontos de embarque e desembarque da linha serão nas ruas Ignácio Alves Martins, número 191, e Sílvio Menicucci, nos números 120, 157, 234 e 536.

Rota das linha 205 (à esquerda) e 325 (à direita)
Rota das linha 205 (à esquerda) e 325 (à direita) Moovit

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A Prefeitura de BH (PBH) orienta os passageiros das linhas 325 e 205 a verificarem os novos pontos e os desvios de trajeto antes do embarque, especialmente nos primeiros dias de operação das mudanças.

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