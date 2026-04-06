Banheiros públicos em BH: onde estão?
Prefeitura oferece estruturas gratuitas em parques, praças, pistas de caminhada e eventos. Saiba onde ficam, como funcionam e quais são acessíveis à população
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Quem anda por Belo Horizonte (MG), seja para trabalhar, fazer exercícios ou passear, já deve ter precisado procurar um banheiro. O que muitos não sabem é que a capital mineira tem um serviço de banheiros públicos, podendo ser fixos ou móveis, distribuídos em parques, praças, ruas e avenidas movimentadas e eventos. O uso é gratuito, com horários variáveis.
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Os parques municipais concentram a maior parte dessa estrutura fixa. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a cidade tem 65 banheiros nessas áreas, somando 122 assentos sanitários femininos e 140 masculinos. Do total, 35 unidades são acessíveis para pessoas com deficiência.
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Além dos parques, a prefeitura aposta em estruturas móveis para atender quem pratica atividades físicas. Aos fins de semana, banheiros químicos são instalados em 30 estruturas nas pistas de caminhada da cidade. Cada ponto recebe duas cabines, uma masculina e uma feminina, disponíveis 24 horas por dia aos sábados e domingos.
Aos domingos, a estrutura também é ampliada para atender um dos eventos mais tradicionais da cidade. Durante a Feira da Afonso Pena, seis contêineres sanitários são instalados para atender frequentadores e expositores do evento. Cada estrutura tem até 4 vasos, equipados com pias, sabonete, papel higiênico e limpeza contínua. Os banheiros funcionam de 8h às 14h, são divididos entre masculino e feminino e têm cabine reservada para pessoas com deficiência.
No ano passado, a capital ganhou um reforço em pontos estratégicos de grande circulação. Cinco banheiros autolimpantes foram instalados no Hipercentro da cidade estão:
- na Praça Rio Branco;
- na Avenida Olegário Maciel,
- na Praça Raul Soares;
- na Rua dos Tabaiares, esquina com a Rua Sapucaí;
- e na Rua Rio de Janeiro, próximo à Praça Sete.
Cada equipamento tem duas cabines, é unissex e funciona diariamente de 6h às 22h. Segundo a PBH, em média, mil pessoas usam cada um dos banheiros autolimpantes por dia.
Além das estruturas específicas, a prefeitura ressalta que os equipamentos públicos, como o Centro de Referência das Juventudes (CRJ), as Unidades Básicas de Saúde (UBS), os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Praça Sete, também têm banheiros que podem ser utilizados pela população em geral.
Confira a lista completa
PARQUES MUNICIPAIS
- Parque Jacques Cousteau
- Parque Bandeirante Silva Ortiz (Parque Ecológico do Buritis)
- Parque Carlos de Faria Tavares (Vila Pinho)
- Parque da Vila Pantanal
- Parque da Vila Santa Sofia
- Parque do Bairro Diamante (Colina)
- Parque do Bairro Havaí (Estrelinha)
- Parque do Conjunto Estrela Dalva
- Parque Ecológico do Bairro Universitário
- Parque Ecológico e de Lazer do Bairro Caiçara (Parquinho)
- Parque Ecológico Maria do Socorro Moreira (Parque do Aeroporto)
- Parque Ecológico Pedro Machado
- Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva
- Parque Elias Michel Farah
- Parque Municipal Coqueiros
- Parque Municipal Tião dos Santos
- Parque Municipal Ursulina de Andrade Mello
- Parque do Bairro Planalto
- Parque da Matinha
- Parque Professor Guilherme Lage
- Mirante do Mangabeiras
- Parque Alexander Brandt
- Parque do Bairro Mantiqueira
- Parque Ecológico e Cultural Jardim das Nascentes (Madri)
- Parque do Bairro Jardim Leblon
- Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Parque Municipal)
- Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado
- Parque José Lopes dos Reis (Baleares)
- Parque Nossa Senhora da Piedade
- Parque Primeiro de Maio
- Parque Aggeo Pio Sobrinho
- Parque Ecológico Roberto Burle Marx (Parque das Águas)
- Parque da Serra do Curral
- Parque das Mangabeiras - Maurício Campos
- Parque Ecológico Francisco Lins do Rêgo (Ecológico da Pampulha)
- Parque Ecológico Marcus Pereira Mello
- Parque José Dazinho Pimenta (Cenáculo)
- Parque Mata das Borboletas
- Parque Mosteiro Tom Jobim
- Parque Municipal Monsenhor Expedito D'Ávila (Julien Rien)
- Parque Rosinha Cadar
- Parque Amilcar Vianna Martins
- Parque Cássia Eller
- Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni (Parque da Cidade Nova)
- Parque Ecológico Renato Azeredo
- Parque-Escola Jardim Belmonte
- Parque Fernão Dias
- Parque Real
- Parque Municipal Ismael de Oliveira Fábregas
- Parque Orlando de Carvalho Silveira (Morro do Bolo)
- Área do Vertedouro da Barragem Santa Lúcia (Bosque Colibri)
- Parque Altamira Costa Nogueira (Santo Antônio)
- Parque das Nações
- Parque do Confisco
- Parque do Conjunto Habitacional da Lagoa
- Parque Dona Clara
- Parque Ecológico do Brejinho
- Parque Ecológico e Cultural Fernando Roquete Reis (Vitória)
- Parque Ecológico Jardim Vitória
- Parque Ecológico Padre Alfredo Sabetta (Teixeira Dias)
- Parque Ecológico Vida e Esperança do Tirol
- Parque Goiânia
- Parque Halley Alves Bessa
- Parque Jardim Montanhês
- Parque Jornalista Eduardo Couri (Barragem Santa Lúcia)
- Parque Linear Avenida José Cândido da Silveira
- Parque Linear do Vale do Arrudas (Centenário)
- Parque Municipal Cerrado
- Parque Municipal do Bairro Trevo
- Parque Municipal Juscelino Kubitschek (JK)
PISTAS DE CAMINHADA
Regional Pampulha (8 pontos na Orla da Lagoa da Pampulha)
- Av. Otacílio Negrão de Lima, 3.000 (Igrejinha)
- Av. Otacílio Negrão de Lima, 3.775 (Igrejinha)
- Av. Otacílio Negrão de Lima, 4.220 (Mirante Bandeirantes)
- Av. Otacílio Negrão de Lima, esquina com Av. Torino
- Av. Otacílio Negrão de Lima, 6.040
- Av. Otacílio Negrão de Lima, 17.946 (Vertedouro)
- Av. Otacílio Negrão de Lima, 103 e 120 (com Rua Alameda das Latânias)
- Av. Otacílio Negrão de Lima, 910 (Centro de Referência Turística – Veveco)
Regional Leste (3 pontos na Av. dos Andradas)
- Esquina com Av. Mém de Sá
- Próximo ao Centro de Internação Provisória Dom Bosco
- Lado oposto ao nº 3000
Regional Nordeste (2 pontos)
- Av. José Cândido da Silveira, 1324 (em frente ao SERPRO)
- Av. Bernardo Vasconcelos, 679 (esquina com Rua Cônego Santana)
Regional Noroeste (1 ponto)
- Av. Américo Vespúcio, 1711 (Praça Augusto Dias Costa)
Regional Centro-Sul (1 ponto)
- Av. Bandeirantes (Praça/Parque JK)
BANHEIROS AUTOLIMPANTES
- Praça da Estação;
- Praça Rio Branco;
- Avenida Olegário Maciel, na Praça Raul Soares;
- Rua dos Tabaiares, esquina com a Rua Sapucaí;
- Rua Rio de Janeiro, próximo à Praça Sete.
CENTROS DE SAÚDE
Regional Barreiro
- Centro de Saúde Barreiro de Cima | Praça Modestino Sales Barbosa, 100 - Flávio Marques Lisboa
- Centro de Saúde Bonsucesso | Rua Dr. Cristiano Resende, 1.875 - Bonsucesso
- Centro de Saúde Carlos Renato Dias | Rua José Gonçalves, 375 - Barreiro
- Centro de Saúde Diamante | Rua Rúbia Mara Barbosa, 113 - Diamante
- Centro de Saúde Dr. José Domingos | Rua Maria de Lourdes Manso, 80 - Bairro das Indústrias
- Centro de Saúde Eduardo Mauro de Araújo | Rua Eridano, 540 - Miramar
- Centro de Saúde Francisco Gomes Barbosa | Rua Hugo Campos Martins, 15 - Tirol
- Centro de Saúde Independência | Rua Alternador, 105 - Independência
- Centro de Saúde Itaipu | Rua Wanderley de Sales Barbosa, 350 - Marilândia
- Centro de Saúde Lisandra Angélica David Justino | Rua Waldir César Branquinho, 111 - Túnel de Ibirité
- Centro de Saúde Maria Madalena Teodoro | Rua Flor de Maio, 172 - Lindeia
- Centro de Saúde Mangueiras | Rua Chafariz, 4 - Petrópolis
- Centro de Saúde Milionários | Rua dos Cruzeirenses, 30 - Milionários
- Centro de Saúde Pilar | Rua São Pedro da Aldeia, 55 - Pilar
- Centro de Saúde Regina | Rua Aristolino Basílio de Oliveira, 467 - Regina
- Centro de Saúde Santa Cecília | Rua Paulo Duarte, 280 - Santa Cecília
- Centro de Saúde Urucuia | Rua Nelson de Paula Pires, 325 - Pongelupe
- Centro de Saúde Vale do Jatobá | Rua Domício Gabriel de Vasconcelos, 100 - Vale do Jatobá
- Centro de Saúde Vila Cemig | Rua Coletivo, 68 - Vila Cemig
- Centro de Saúde Vila Pinho | Rua Otaviano de Carvalho, 174 - Vila Pinho
Regional Centro-Sul
- Centro de Saúde Cafezal | Rua Bela Vista, 30 - Vila Cafezal (Serra)
- Centro de Saúde Carlos Chagas | Avenida Francisco Sales, 1.715 - Santa Efigênia
- Centro de Saúde Conjunto Santa Maria | Rua Gentios, 821 - São Bento
- Centro de Saúde Menino Jesus | Rua Congonhas, 692 - Santo Antônio
- Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida | Rua Paulino Marques Gontijo, 109 - Novo São Lucas
- Centro de Saúde Nossa Senhora de Fátima | Rua Corinto, 450 - Serra
- Centro de Saúde Oswaldo Cruz | Rua Uberaba, esquina com Augusto de Lima - Barro Preto
- Centro de Saúde Padre Tarcísio | Rua Coronel Jorge Davis, 500 - São Lucas
- Centro de Saúde São Miguel Arcanjo | Rua Nossa Senhora de Fátima, 2.240 - Fazendinha
- Centro de Saúde Santa Lúcia | Rua Murilo Moraes de Andrade, 125 - Santa Lúcia
- Centro de Saúde Santa Rita de Cássia | Rua Cristina, 961 - São Pedro
- Centro de Saúde Tia Amância | Rua Iraí, 248 - Coração de Jesus
Regional Leste
- Centro de Saúde Alto Vera Cruz | Rua General Osório, 959 - Alto Vera Cruz
- Centro de Saúde Boa Vista | Rua Guruá, 833 - Boa Vista
- Centro de Saúde Granja de Freitas | São Vicente, 735 - Granja de Freitas
- Centro de Saúde Horto | Rua Pouso Alegre, 2042 - Floresta
- Centro de Saúde Mariano de Abreu | Rua Barreiro, 1.007 - Casa Branca
- Centro de Saúde Marco Antônio Menezes | Rua Petrolina, 869/871 - Horto
- Centro de Saúde Novo Horizonte | Rua Pedro Alexandrino de Mendonça, 127 - Taquaril
- Centro de Saúde Paraíso | Avenida Mém de Sá, 1.001 - Paraíso
- Centro de Saúde Pompéia | Rua Leopoldo Gomes, 440 - Pompéia
- Centro de Saúde Santa Inês | Rua Itumirim, 50 - Santa Inês
- Centro de Saúde São Geraldo | Avenida Itaituba, 318 - São Geraldo
- Centro de Saúde São José Operário | Rua Simão Pereira, 73 - Nova Vista
- Centro de Saúde Taquaril | Rua Desembargador Bráulio, 2.200 - Taquaril
- Centro de Saúde Vera Cruz | Praça Padre Léo Verheyen, 36 - Vera Cruz
Regional Nordeste
- Centro de Saúde Alcides Lins | Rua Panema, 275 - Concórdia
- Centro de Saúde Cachoeirinha | Rua Borborema, 1.325 - Cachoeirinha
- Centro de Saúde Capitão Eduardo | Rua Ângela Benareges, 10 - Capitão Eduardo
- Centro de Saúde Cidade Ozanan | Rua Dr. Furtado de Menezes, 610 - Ipiranga
- Centro de Saúde Conjunto Paulo VI | Rua da Almas, 122 – Conjunto Paulo VI
- Centro de Saúde Dom Joaquim | Avenida Joaquim José Diniz, 855 - Fernão Dias
- Centro de Saúde Efigênia Murta de Figueiredo | Rua Serra do Cipó, 170 - Conjunto Ribeiro de Abreu
- Centro de Saúde Fábio Correa Lima | Rua Ilha de Malta, 353 - São Gabriel
- Centro de Saúde Gentil Gomes | Rua Manoel Passos, 580 - Santa Cruz
- Centro de Saúde Goiânia | Rua Pomba, 677 - Goiânia
- Centro de Saúde João Vital | Rua Dois Mil Quatrocentos e Sessenta e Seis, 30 - Jardim Vitória
- Centro de Saúde Leopoldo Chrisóstomo de Castro | Rua Leôncio Chagas, 157 - União
- Centro de Saúde Marcelo Pontel Gomes | Rua Branca, 15 - Jardim Vitória
- Centro de Saúde Maria Goretti/Ipê | Rua Herculano Soares Rocha, 780 - Ipê
- Centro de Saúde Marivanda Baleeiro | Rua Três Mil e Setenta e Quatro, 555 - Paulo VI
- Centro de Saúde Nazaré | Rua Cruz de Malta, 73 - Nazaré
- Centro de Saúde Olavo Albino Correia | Rua Papa Honório III, 8 - Ouro Minas
- Centro de Saúde Padre Fernando de Melo | Rua Conceição Vidigal Paulucci, 150 - Palmares
- Centro de Saúde Ribeiro de Abreu | Rua Dianópolis, 180 - Ribeiro de Abreu
- Centro de Saúde São Marcos | Rua Paulista, 571 - São Marcos
- Centro de Saúde São Paulo | Rua Aiuruoca, 455 - São Paulo
- Centro de Saúde Vila Maria | Avenida dos Sociais, 305 - Jardim Vitória
Regional Noroeste
- Centro de Saúde Bom Jesus | Rua Bernardo Cisneiros, 559 - Bom Jesus
- Centro de Saúde Califórnia | Avenida das Castanholas, 277 - Califórnia
- Centro de Saúde Carlos Prates | Rua Riachuelo, 35 - Carlos Prates
- Centro de Saúde Coqueiros | Rua Eneida, 1583 - Coqueiros
- Centro de Saúde Dom Bosco | Rua Olinto Magalhães, 1.939 - Ipanema
- Centro de Saúde Dom Cabral | Praça da Comunidade, 50 - Dom Cabral
- Centro de Saúde Ermelinda | Rua Paes de Abreu, 114 - Ermelinda
- Centro de Saúde Glória | Rua Eneida, 955 - Glória
- Centro de Saúde Jardim Filadélfia | Rua Caitité, 319 - Jardim Filadélfia
- Centro de Saúde Jardim Montanhês | Rua Saúde, 455 - Padre Eustáquio
- Centro de Saúde João Pinheiro | Rua Frei Luiz de Souza, 811 - João Pinheiro
- Centro de Saúde Padre Eustáquio | Rua Carioca, 820 - Padre Eustáquio
- Centro de Saúde Pedreira Prado Lopes | Rua Escravo Isidoro, 601 - Pedreira Prado Lopes
- Centro de Saúde Pindorama - Elza Martins | Rua Rutilo, 96 - Pindorama
- Centro de Saúde Santos Anjos | Rua Miosótis, 15B - Santo André
- Centro de Saúde São Cristóvão | Rua Itapecerica, 555 - Lagoinha
Regional Norte
- Centro de Saúde Aarão Reis | Rua Waldomiro Lobo, 177 - Aarão Reis
- Centro de Saúde Campo Alegre | Rua Beija Flor, 370 - Planalto
- Centro de Saúde Etelvina Carneiro | Travessa Dois mil Quatrocentos e Dezessete, 235 - Etelvina Carneiro
- Centro de Saúde Floramar | Rua Igaraúnas, 15 - Floramar
- Centro de Saúde Guarani | Rua Pacaembu, 160 - Guarani
- Centro de Saúde Heliópolis | Rua Ademar Dias Duarte, 240 - Heliópolis
- Centro de Saúde Jardim Guanabara | Rua Fanny Martins de Barros, 71 - Jardim Guanabara
- Centro de Saúde Jaqueline | Rua Agenor de Paula Estrela, 1.110 - Jaqueline
- Centro de Saúde Jaqueline 2 | Rua João Pereira Lima, 50 - Jaqueline
- Centro de Saúde Jardim Felicidade | Rua 28, 32 - Jardim Felicidade
- Centro de Saúde Felicidade 2 | Rua Sônia Braz Xavier, 60 - Jardim Felicidade
- Centro de Saúde Lajedo | Rua Júlio Ribeiro, 681 - Lajedo
- Centro de Saúde MG 20 - Monte Azul | Rua Padre Argemiro Moreira, 11.900 - Maria Teresa
- Centro de Saúde Novo Aarão Reis | Avenida Detetive Eduardo Fernandes, 200 - Novo Aarão Reis
- Centro de Saúde Primeiro de Maio | Rua Oscar Lobo Pereira, 207 - Primeiro de Maio
- Centro de Saúde Providência | Rua São Sebastião, 30 - Providência
- Centro de Saúde São Bernardo | Rua Armando Ribeiro dos Santos, 265 - São Bernardo
- Centro de Saúde São Tomás | Rua Santa Rosa, 54 - São Tomás
- Centro de Saúde Tupi | Rua Jorge Amado, 91
- Centro de Saúde Zilah Spósito | Rua Coquilhos, 85 - Zilah Spósito
Regional Oeste
- Centro de Saúde Amílcar Vianna Martins | Rua Nelson de Senna, 90 - Cinquentenário
- Centro de Saúde Betânia | Rua Canoas, 678 - Betânia
- Centro de Saúde Cabana | Rua Centro Social, 536 - Cabana
- Centro de Saúde Camargos | Rua Luiza Efigênia Silva, 413 (antigo 159) - Camargos
- Centro de Saúde Cícero Ildefonso | Rua Aguanil, 238 - Vista Alegre
- Centro de Saúde Conjunto Betânia | Rua Onã, 105 - Conjunto Betânia
- Centro de Saúde Havaí | Rua Paulo Diniz Carneiro, 742
- Centro de Saúde João XXIII | Rua Toledo, 481 - Vila Oeste
- Centro de Saúde Noraldino de Lima | Avenida Amazonas, 4373 - Nova Suissa
- Centro de Saúde Palmeiras | Avenida Dom João VI, 1.821 - Palmeiras
- Centro de Saúde Salgado Filho | Rua Campina Verde, 375 - Salgado Filho
- Centro de Saúde Santa Maria | Rua das Pérolas, 123 - Santa Maria
- Centro de Saúde São Jorge | Rua Oscar Trompowsky, 1.698 - Nova Granada
- Centro de Saúde Ventosa | Rua Corcovado, 1.522 - Jardim América
- Centro de Saúde Vista Alegre | Rua Sêneca, 9 - Nova Cintra
- Centro de Saúde Vila Imperial | Rua Guilherme P. Fonseca, 350 - Madre Gertrudes
- Centro de Saúde Vila Leonina | Praça do Ensino, 240 - Alpes
- Centro de Saúde Waldomiro Lobo | Avenida Amazonas, 8.889 - Madre Gertrudes
Regional Pampulha
- Centro de Saúde Confisco | Rua Policarpo de Magalhães Viotti, 261 - Bandeirantes
- Centro de Saúde Dom Orione | Expedicionário Celso Racioppi, 610 - Ouro Preto
- Centro de Saúde Itamarati | Av. Presidente Tancredo Neves, 4.210 - Paquetá
- Centro de Saúde Jardim Alvorada | Rua Engenho do Sol, 580 - Engenho Nogueira
- Centro de Saúde Ouro Preto | Rua Jonas Jean, 77 - Ouro Preto
- Centro de Saúde Padre Joaquim Maia | Rua Boaventura, 1.900 - Liberdade
- Centro de Saúde Padre Tiago | Avenida João XXIII, 1.233 - Alípio de Melo
- Centro de Saúde Santa Amélia | Rua Antero de Quental, 185 - Santa Branca
- Centro de Saúde Santa Rosa | Avenida Bueno Siqueira, 100 - Universitário
- Centro de Saúde Santa Terezinha | Rua Senador Virgílio Távora, 157 - Santa Terezinha
- Centro de Saúde São Francisco | Rua Viana do Castelo, 485 - São Francisco
- Centro de Saúde São José | Rua Violeta de Melo, 655 - São José
- Centro de Saúde Serrano | Rua São José da Safira, 99 - Conjunto Celso Machado
- Centro de Saúde Trevo | Rua Carlos Lacerda, 1.010 - Trevo
Regional Venda Nova
- Centro de Saúde Alameda dos Ipês | Rua Bernardino Oliveira Pena, 85 - São João Batista
- Centro de Saúde Andradas | Rua Mariana Amélia de Azevedo, 21 - São João Batista
- Centro de Saúde Céu Azul | Rua Radialista Romeu Barbosa, 123 - Céu Azul
- Centro de Saúde Copacabana | Rua Inglaterra, 940 - Copacabana
- Centro de Saúde Jardim Comerciários | Rua Maria da Paz Maia, 168 - Jardim Comerciários
- Centro de Saúde Jardim Europa | Rua Edimburgo, 140 - Jardim Europa
- Centro de Saúde Jardim Leblon | Rua Coronel Antônio Lopes Coelho, 269 - Jardim Leblon
- Centro de Saúde Lagoa | Rua José Sabino Maciel, 176 - Lagoa
- Centro de Saúde Mantiqueira | Rua César Salles Barbosa, 600 - Mantiqueira
- Centro de Saúde Minas Caixa | Rua Capitão Sérgio Pires, 226 - Minas Caixa
- Centro de Saúde Nova York | Rua Wilton Marques Pereira, 10 - Nova York
- Centro de Saúde Paraúna | Rua João Ferreira da Silva, 248 - Mantiqueira
- Centro de Saúde Piratininga | Rua Cravo da Índia, 11 - Piratininga
- Centro de Saúde Rio Branco | Rua Crisanto Muniz, 120 - Rio Branco
- Centro de Saúde Santa Mônica | Rua dos Zapotecas, 98 - Santa Mônica
- Centro de Saúde Santo Antônio | Rua Irineu Pinto, 255 - São João Batista
- Centro de Saúde Serra Verde | Rua Guido Leão, Praça Fabrício Soares da Silva, 10 - Serra Verde
UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO (UAI)
- Praça Sete | Av. Amazonas, 478 – Centro
CENTRO DE REFERÊNCIA DAS JUVENTUDES (CRJ)
- BH | Rua Guaicurus, 50 - Centro
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)
Regional Barreiro
- CRAS Independência | Rua Maria Antonieta Ferreira 151 - Independência
- CRAS Petrópolis | Rua Frederico Boy Prussiano,137 - Petrópolis
- CRAS Vila Cemig | Rua Faisão, 1071 - Flávio Marques Lisboa
Regional Centro-Sul
- CRAS Vila Fátima | Rua Dona Benta, 145 - Vila Fátima
- CRAS Vila Marçola | Rua Engenheiro Lucas Júlio de Proença, 73 - Serra
- CRAS Vila Santa Rita de Cássia | Rua São Tomaz de Aquino, 640 - Vila Santa Rita de Cássia
Regional Leste
- CRAS Alto Vera Cruz | Rua General Osório esquina com Fernão Dias
- CRAS Granja de Freitas | Rua do Grupo, 12 - Granja de Freitas
- CRAS Mariano de Abreu | Rua Cinco de Janeiro, s/n - Mariano de Abreu
- CRAS Taquaril | Rua Ludgero Felipe Ferreira com Joaquim Teixeira dos Anjos, 42 - Taquaril
Regional Nordeste
- CRAS União | Rua Prof. Geraldo Fontes, 30 - União
- CRAS Conjunto Paulo VI | Rua Neblina, 120 - Conjunto Paulo VI
- CRAS Vila Maria | Rua Professor Amílcar Viana Martins, 65 - Jardim Vitória
Regional Noroeste
- CRAS Vila Califórnia | Avenida Avaí, 700 - Vila Califórnia
- CRAS Vila Coqueiral | Rua Rainha das Flores, 102 - Jardim Filadélfia
- CRAS Pedreira Prado Lopes | Avenida José Bonifácio, 189 - São Cristóvão
- CRAS Vila Sumaré | Rua Cirilo Gaspar Araújo, 522 - Aparecida
- CRAS Vila Senhor dos Passos | Rua Evaristo da Veiga, 239 - Vila Senhor dos Passos
Regional Norte
- CRAS Novo Aarão Reis | Avenida Risoleta Neves, 347 - Novo Aarão Reis
- CRAS Jardim Felicidade | Rua Cecília Trindade da Silva, 55 - Conjunto Jardim Felicidade
- CRAS Providência | Rua São Sebastião, 140 - Minaslândia
- CRAS Zilah Spósito | Rua Coquilhos, 75 - Zilah Spósito
- CRAS Vila Biquinhas | Rua Coronel Joaquim Tibúrcio, 850 - Heliópolis
Regional Oeste
- CRAS Havaí – Ventosa | Rua Manila, 432 - Havaí
- CRAS Graça Saboia - Morro das Pedras | Avenida Silva Lobo, 2.379 -Nova Granada
- CRAS Vila Antena | Rua Central, 78 - Vila Antena (Morro das Pedras)
- CRAS Vista Alegre I - Rua Aguanil, 425 - Vista Alegre
- CRAS Vila Betânia | Rua Demiza, 770 - Betânia
- CRAS Cabana | Rua Capim Branco, 231 - Vista Alegre
Regional Pampulha
- CRAS Confisco | Rua Cecília Magalhães Gomes, 127 - Confisco
- CRAS Novo Ouro Preto | Rua Geraldina Cândida de Jesus, 92 - Novo Ouro Preto
- CRAS Santa Rosa | Avenida Major Delfino de Paula, 2.553
- CRAS Vila São José | Rua Joaquim José Ribeiro, 50 - Manacás
- CRAS Dandara | Rua José Simplício Moreira, 1.144 - Trevo
Regional Venda Nova
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- CRAS Apolônia | Rua Visconde de Itaboraí, 304 - Jardim Leblon
- CRAS Lagoa | Rua José Sabino Maciel, 120 - Lagoa
- CRAS Mantiqueira | Rua Luzia Salomão, 300 – Mantiqueira
*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen