Banheiros públicos em BH: onde estão?

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Quem anda por Belo Horizonte (MG), seja para trabalhar, fazer exercícios ou passear, já deve ter precisado procurar um banheiro. O que muitos não sabem é que a capital mineira tem um serviço de banheiros públicos, podendo ser fixos ou móveis, distribuídos em parques, praças, ruas e avenidas movimentadas e eventos. O uso é gratuito, com horários variáveis.

Os parques municipais concentram a maior parte dessa estrutura fixa. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a cidade tem 65 banheiros nessas áreas, somando 122 assentos sanitários femininos e 140 masculinos. Do total, 35 unidades são acessíveis para pessoas com deficiência.

Além dos parques, a prefeitura aposta em estruturas móveis para atender quem pratica atividades físicas. Aos fins de semana, banheiros químicos são instalados em 30 estruturas nas pistas de caminhada da cidade. Cada ponto recebe duas cabines, uma masculina e uma feminina, disponíveis 24 horas por dia aos sábados e domingos.

Aos domingos, a estrutura também é ampliada para atender um dos eventos mais tradicionais da cidade. Durante a Feira da Afonso Pena, seis contêineres sanitários são instalados para atender frequentadores e expositores do evento. Cada estrutura tem até 4 vasos, equipados com pias, sabonete, papel higiênico e limpeza contínua. Os banheiros funcionam de 8h às 14h, são divididos entre masculino e feminino e têm cabine reservada para pessoas com deficiência.

No ano passado, a capital ganhou um reforço em pontos estratégicos de grande circulação. Cinco banheiros autolimpantes foram instalados no Hipercentro da cidade estão:

na Praça Rio Branco;

na Avenida Olegário Maciel,

na Praça Raul Soares;

na Rua dos Tabaiares, esquina com a Rua Sapucaí;

e na Rua Rio de Janeiro, próximo à Praça Sete.

Cada equipamento tem duas cabines, é unissex e funciona diariamente de 6h às 22h. Segundo a PBH, em média, mil pessoas usam cada um dos banheiros autolimpantes por dia.

Além das estruturas específicas, a prefeitura ressalta que os equipamentos públicos, como o Centro de Referência das Juventudes (CRJ), as Unidades Básicas de Saúde (UBS), os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Praça Sete, também têm banheiros que podem ser utilizados pela população em geral.

Confira a lista completa

PARQUES MUNICIPAIS

Parque Jacques Cousteau

Parque Bandeirante Silva Ortiz (Parque Ecológico do Buritis)

Parque Carlos de Faria Tavares (Vila Pinho)

Parque da Vila Pantanal

Parque da Vila Santa Sofia

Parque do Bairro Diamante (Colina)

Parque do Bairro Havaí (Estrelinha)

Parque do Conjunto Estrela Dalva

Parque Ecológico do Bairro Universitário

Parque Ecológico e de Lazer do Bairro Caiçara (Parquinho)

Parque Ecológico Maria do Socorro Moreira (Parque do Aeroporto)

Parque Ecológico Pedro Machado

Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva

Parque Elias Michel Farah

Parque Municipal Coqueiros

Parque Municipal Tião dos Santos

Parque Municipal Ursulina de Andrade Mello

Parque do Bairro Planalto

Parque da Matinha

Parque Professor Guilherme Lage

Mirante do Mangabeiras

Parque Alexander Brandt

Parque do Bairro Mantiqueira

Parque Ecológico e Cultural Jardim das Nascentes (Madri)

Parque do Bairro Jardim Leblon

Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Parque Municipal)

Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado

Parque José Lopes dos Reis (Baleares)

Parque Nossa Senhora da Piedade

Parque Primeiro de Maio

Parque Aggeo Pio Sobrinho

Parque Ecológico Roberto Burle Marx (Parque das Águas)

Parque da Serra do Curral

Parque das Mangabeiras - Maurício Campos

Parque Ecológico Francisco Lins do Rêgo (Ecológico da Pampulha)

Parque Ecológico Marcus Pereira Mello

Parque José Dazinho Pimenta (Cenáculo)

Parque Mata das Borboletas

Parque Mosteiro Tom Jobim

Parque Municipal Monsenhor Expedito D'Ávila (Julien Rien)

Parque Rosinha Cadar

Parque Amilcar Vianna Martins

Parque Cássia Eller

Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni (Parque da Cidade Nova)

Parque Ecológico Renato Azeredo

Parque-Escola Jardim Belmonte

Parque Fernão Dias

Parque Real

Parque Municipal Ismael de Oliveira Fábregas

Parque Orlando de Carvalho Silveira (Morro do Bolo)

Área do Vertedouro da Barragem Santa Lúcia (Bosque Colibri)

Parque Altamira Costa Nogueira (Santo Antônio)

Parque das Nações

Parque do Confisco

Parque do Conjunto Habitacional da Lagoa

Parque Dona Clara

Parque Ecológico do Brejinho

Parque Ecológico e Cultural Fernando Roquete Reis (Vitória)

Parque Ecológico Jardim Vitória

Parque Ecológico Padre Alfredo Sabetta (Teixeira Dias)

Parque Ecológico Vida e Esperança do Tirol

Parque Goiânia

Parque Halley Alves Bessa

Parque Jardim Montanhês

Parque Jornalista Eduardo Couri (Barragem Santa Lúcia)

Parque Linear Avenida José Cândido da Silveira

Parque Linear do Vale do Arrudas (Centenário)

Parque Municipal Cerrado

Parque Municipal do Bairro Trevo

Parque Municipal Juscelino Kubitschek (JK)

PISTAS DE CAMINHADA

Regional Pampulha (8 pontos na Orla da Lagoa da Pampulha)

Av. Otacílio Negrão de Lima, 3.000 (Igrejinha)

Av. Otacílio Negrão de Lima, 3.775 (Igrejinha)

Av. Otacílio Negrão de Lima, 4.220 (Mirante Bandeirantes)

Av. Otacílio Negrão de Lima, esquina com Av. Torino

Av. Otacílio Negrão de Lima, 6.040

Av. Otacílio Negrão de Lima, 17.946 (Vertedouro)

Av. Otacílio Negrão de Lima, 103 e 120 (com Rua Alameda das Latânias)

Av. Otacílio Negrão de Lima, 910 (Centro de Referência Turística – Veveco)

Regional Leste (3 pontos na Av. dos Andradas)

Esquina com Av. Mém de Sá

Próximo ao Centro de Internação Provisória Dom Bosco

Lado oposto ao nº 3000

Regional Nordeste (2 pontos)

Av. José Cândido da Silveira, 1324 (em frente ao SERPRO)

Av. Bernardo Vasconcelos, 679 (esquina com Rua Cônego Santana)

Regional Noroeste (1 ponto)

Av. Américo Vespúcio, 1711 (Praça Augusto Dias Costa)

Regional Centro-Sul (1 ponto)

Av. Bandeirantes (Praça/Parque JK)

BANHEIROS AUTOLIMPANTES

Praça da Estação;

Praça Rio Branco;

Avenida Olegário Maciel, na Praça Raul Soares;

Rua dos Tabaiares, esquina com a Rua Sapucaí;

Rua Rio de Janeiro, próximo à Praça Sete.

CENTROS DE SAÚDE

Regional Barreiro

Centro de Saúde Barreiro de Cima | Praça Modestino Sales Barbosa, 100 - Flávio Marques Lisboa

Centro de Saúde Bonsucesso | Rua Dr. Cristiano Resende, 1.875 - Bonsucesso

Centro de Saúde Carlos Renato Dias | Rua José Gonçalves, 375 - Barreiro

Centro de Saúde Diamante | Rua Rúbia Mara Barbosa, 113 - Diamante

Centro de Saúde Dr. José Domingos | Rua Maria de Lourdes Manso, 80 - Bairro das Indústrias

Centro de Saúde Eduardo Mauro de Araújo | Rua Eridano, 540 - Miramar

Centro de Saúde Francisco Gomes Barbosa | Rua Hugo Campos Martins, 15 - Tirol

Centro de Saúde Independência | Rua Alternador, 105 - Independência

Centro de Saúde Itaipu | Rua Wanderley de Sales Barbosa, 350 - Marilândia

Centro de Saúde Lisandra Angélica David Justino | Rua Waldir César Branquinho, 111 - Túnel de Ibirité

Centro de Saúde Maria Madalena Teodoro | Rua Flor de Maio, 172 - Lindeia

Centro de Saúde Mangueiras | Rua Chafariz, 4 - Petrópolis

Centro de Saúde Milionários | Rua dos Cruzeirenses, 30 - Milionários

Centro de Saúde Pilar | Rua São Pedro da Aldeia, 55 - Pilar

Centro de Saúde Regina | Rua Aristolino Basílio de Oliveira, 467 - Regina

Centro de Saúde Santa Cecília | Rua Paulo Duarte, 280 - Santa Cecília

Centro de Saúde Urucuia | Rua Nelson de Paula Pires, 325 - Pongelupe

Centro de Saúde Vale do Jatobá | Rua Domício Gabriel de Vasconcelos, 100 - Vale do Jatobá

Centro de Saúde Vila Cemig | Rua Coletivo, 68 - Vila Cemig

Centro de Saúde Vila Pinho | Rua Otaviano de Carvalho, 174 - Vila Pinho

Regional Centro-Sul

Centro de Saúde Cafezal | Rua Bela Vista, 30 - Vila Cafezal (Serra)

Centro de Saúde Carlos Chagas | Avenida Francisco Sales, 1.715 - Santa Efigênia

Centro de Saúde Conjunto Santa Maria | Rua Gentios, 821 - São Bento

Centro de Saúde Menino Jesus | Rua Congonhas, 692 - Santo Antônio

Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida | Rua Paulino Marques Gontijo, 109 - Novo São Lucas

Centro de Saúde Nossa Senhora de Fátima | Rua Corinto, 450 - Serra

Centro de Saúde Oswaldo Cruz | Rua Uberaba, esquina com Augusto de Lima - Barro Preto

Centro de Saúde Padre Tarcísio | Rua Coronel Jorge Davis, 500 - São Lucas

Centro de Saúde São Miguel Arcanjo | Rua Nossa Senhora de Fátima, 2.240 - Fazendinha

Centro de Saúde Santa Lúcia | Rua Murilo Moraes de Andrade, 125 - Santa Lúcia

Centro de Saúde Santa Rita de Cássia | Rua Cristina, 961 - São Pedro

Centro de Saúde Tia Amância | Rua Iraí, 248 - Coração de Jesus

Regional Leste

Centro de Saúde Alto Vera Cruz | Rua General Osório, 959 - Alto Vera Cruz

Centro de Saúde Boa Vista | Rua Guruá, 833 - Boa Vista

Centro de Saúde Granja de Freitas | São Vicente, 735 - Granja de Freitas

Centro de Saúde Horto | Rua Pouso Alegre, 2042 - Floresta

Centro de Saúde Mariano de Abreu | Rua Barreiro, 1.007 - Casa Branca

Centro de Saúde Marco Antônio Menezes | Rua Petrolina, 869/871 - Horto

Centro de Saúde Novo Horizonte | Rua Pedro Alexandrino de Mendonça, 127 - Taquaril

Centro de Saúde Paraíso | Avenida Mém de Sá, 1.001 - Paraíso

Centro de Saúde Pompéia | Rua Leopoldo Gomes, 440 - Pompéia

Centro de Saúde Santa Inês | Rua Itumirim, 50 - Santa Inês

Centro de Saúde São Geraldo | Avenida Itaituba, 318 - São Geraldo

Centro de Saúde São José Operário | Rua Simão Pereira, 73 - Nova Vista

Centro de Saúde Taquaril | Rua Desembargador Bráulio, 2.200 - Taquaril

Centro de Saúde Vera Cruz | Praça Padre Léo Verheyen, 36 - Vera Cruz

Regional Nordeste

Centro de Saúde Alcides Lins | Rua Panema, 275 - Concórdia

Centro de Saúde Cachoeirinha | Rua Borborema, 1.325 - Cachoeirinha

Centro de Saúde Capitão Eduardo | Rua Ângela Benareges, 10 - Capitão Eduardo

Centro de Saúde Cidade Ozanan | Rua Dr. Furtado de Menezes, 610 - Ipiranga

Centro de Saúde Conjunto Paulo VI | Rua da Almas, 122 – Conjunto Paulo VI

Centro de Saúde Dom Joaquim | Avenida Joaquim José Diniz, 855 - Fernão Dias

Centro de Saúde Efigênia Murta de Figueiredo | Rua Serra do Cipó, 170 - Conjunto Ribeiro de Abreu

Centro de Saúde Fábio Correa Lima | Rua Ilha de Malta, 353 - São Gabriel

Centro de Saúde Gentil Gomes | Rua Manoel Passos, 580 - Santa Cruz

Centro de Saúde Goiânia | Rua Pomba, 677 - Goiânia

Centro de Saúde João Vital | Rua Dois Mil Quatrocentos e Sessenta e Seis, 30 - Jardim Vitória

Centro de Saúde Leopoldo Chrisóstomo de Castro | Rua Leôncio Chagas, 157 - União

Centro de Saúde Marcelo Pontel Gomes | Rua Branca, 15 - Jardim Vitória

Centro de Saúde Maria Goretti/Ipê | Rua Herculano Soares Rocha, 780 - Ipê

Centro de Saúde Marivanda Baleeiro | Rua Três Mil e Setenta e Quatro, 555 - Paulo VI

Centro de Saúde Nazaré | Rua Cruz de Malta, 73 - Nazaré

Centro de Saúde Olavo Albino Correia | Rua Papa Honório III, 8 - Ouro Minas

Centro de Saúde Padre Fernando de Melo | Rua Conceição Vidigal Paulucci, 150 - Palmares

Centro de Saúde Ribeiro de Abreu | Rua Dianópolis, 180 - Ribeiro de Abreu

Centro de Saúde São Marcos | Rua Paulista, 571 - São Marcos

Centro de Saúde São Paulo | Rua Aiuruoca, 455 - São Paulo

Centro de Saúde Vila Maria | Avenida dos Sociais, 305 - Jardim Vitória

Regional Noroeste

Centro de Saúde Bom Jesus | Rua Bernardo Cisneiros, 559 - Bom Jesus

Centro de Saúde Califórnia | Avenida das Castanholas, 277 - Califórnia

Centro de Saúde Carlos Prates | Rua Riachuelo, 35 - Carlos Prates

Centro de Saúde Coqueiros | Rua Eneida, 1583 - Coqueiros

Centro de Saúde Dom Bosco | Rua Olinto Magalhães, 1.939 - Ipanema

Centro de Saúde Dom Cabral | Praça da Comunidade, 50 - Dom Cabral

Centro de Saúde Ermelinda | Rua Paes de Abreu, 114 - Ermelinda

Centro de Saúde Glória | Rua Eneida, 955 - Glória

Centro de Saúde Jardim Filadélfia | Rua Caitité, 319 - Jardim Filadélfia

Centro de Saúde Jardim Montanhês | Rua Saúde, 455 - Padre Eustáquio

Centro de Saúde João Pinheiro | Rua Frei Luiz de Souza, 811 - João Pinheiro

Centro de Saúde Padre Eustáquio | Rua Carioca, 820 - Padre Eustáquio

Centro de Saúde Pedreira Prado Lopes | Rua Escravo Isidoro, 601 - Pedreira Prado Lopes

Centro de Saúde Pindorama - Elza Martins | Rua Rutilo, 96 - Pindorama

Centro de Saúde Santos Anjos | Rua Miosótis, 15B - Santo André

Centro de Saúde São Cristóvão | Rua Itapecerica, 555 - Lagoinha

Regional Norte

Centro de Saúde Aarão Reis | Rua Waldomiro Lobo, 177 - Aarão Reis

Centro de Saúde Campo Alegre | Rua Beija Flor, 370 - Planalto

Centro de Saúde Etelvina Carneiro | Travessa Dois mil Quatrocentos e Dezessete, 235 - Etelvina Carneiro

Centro de Saúde Floramar | Rua Igaraúnas, 15 - Floramar

Centro de Saúde Guarani | Rua Pacaembu, 160 - Guarani

Centro de Saúde Heliópolis | Rua Ademar Dias Duarte, 240 - Heliópolis

Centro de Saúde Jardim Guanabara | Rua Fanny Martins de Barros, 71 - Jardim Guanabara

Centro de Saúde Jaqueline | Rua Agenor de Paula Estrela, 1.110 - Jaqueline

Centro de Saúde Jaqueline 2 | Rua João Pereira Lima, 50 - Jaqueline

Centro de Saúde Jardim Felicidade | Rua 28, 32 - Jardim Felicidade

Centro de Saúde Felicidade 2 | Rua Sônia Braz Xavier, 60 - Jardim Felicidade

Centro de Saúde Lajedo | Rua Júlio Ribeiro, 681 - Lajedo

Centro de Saúde MG 20 - Monte Azul | Rua Padre Argemiro Moreira, 11.900 - Maria Teresa

Centro de Saúde Novo Aarão Reis | Avenida Detetive Eduardo Fernandes, 200 - Novo Aarão Reis

Centro de Saúde Primeiro de Maio | Rua Oscar Lobo Pereira, 207 - Primeiro de Maio

Centro de Saúde Providência | Rua São Sebastião, 30 - Providência

Centro de Saúde São Bernardo | Rua Armando Ribeiro dos Santos, 265 - São Bernardo

Centro de Saúde São Tomás | Rua Santa Rosa, 54 - São Tomás

Centro de Saúde Tupi | Rua Jorge Amado, 91

Centro de Saúde Zilah Spósito | Rua Coquilhos, 85 - Zilah Spósito

Regional Oeste

Centro de Saúde Amílcar Vianna Martins | Rua Nelson de Senna, 90 - Cinquentenário

Centro de Saúde Betânia | Rua Canoas, 678 - Betânia

Centro de Saúde Cabana | Rua Centro Social, 536 - Cabana

Centro de Saúde Camargos | Rua Luiza Efigênia Silva, 413 (antigo 159) - Camargos

Centro de Saúde Cícero Ildefonso | Rua Aguanil, 238 - Vista Alegre

Centro de Saúde Conjunto Betânia | Rua Onã, 105 - Conjunto Betânia

Centro de Saúde Havaí | Rua Paulo Diniz Carneiro, 742

Centro de Saúde João XXIII | Rua Toledo, 481 - Vila Oeste

Centro de Saúde Noraldino de Lima | Avenida Amazonas, 4373 - Nova Suissa

Centro de Saúde Palmeiras | Avenida Dom João VI, 1.821 - Palmeiras

Centro de Saúde Salgado Filho | Rua Campina Verde, 375 - Salgado Filho

Centro de Saúde Santa Maria | Rua das Pérolas, 123 - Santa Maria

Centro de Saúde São Jorge | Rua Oscar Trompowsky, 1.698 - Nova Granada

Centro de Saúde Ventosa | Rua Corcovado, 1.522 - Jardim América

Centro de Saúde Vista Alegre | Rua Sêneca, 9 - Nova Cintra

Centro de Saúde Vila Imperial | Rua Guilherme P. Fonseca, 350 - Madre Gertrudes

Centro de Saúde Vila Leonina | Praça do Ensino, 240 - Alpes

Centro de Saúde Waldomiro Lobo | Avenida Amazonas, 8.889 - Madre Gertrudes

Regional Pampulha

Centro de Saúde Confisco | Rua Policarpo de Magalhães Viotti, 261 - Bandeirantes

Centro de Saúde Dom Orione | Expedicionário Celso Racioppi, 610 - Ouro Preto

Centro de Saúde Itamarati | Av. Presidente Tancredo Neves, 4.210 - Paquetá

Centro de Saúde Jardim Alvorada | Rua Engenho do Sol, 580 - Engenho Nogueira

Centro de Saúde Ouro Preto | Rua Jonas Jean, 77 - Ouro Preto

Centro de Saúde Padre Joaquim Maia | Rua Boaventura, 1.900 - Liberdade

Centro de Saúde Padre Tiago | Avenida João XXIII, 1.233 - Alípio de Melo

Centro de Saúde Santa Amélia | Rua Antero de Quental, 185 - Santa Branca

Centro de Saúde Santa Rosa | Avenida Bueno Siqueira, 100 - Universitário

Centro de Saúde Santa Terezinha | Rua Senador Virgílio Távora, 157 - Santa Terezinha

Centro de Saúde São Francisco | Rua Viana do Castelo, 485 - São Francisco

Centro de Saúde São José | Rua Violeta de Melo, 655 - São José

Centro de Saúde Serrano | Rua São José da Safira, 99 - Conjunto Celso Machado

Centro de Saúde Trevo | Rua Carlos Lacerda, 1.010 - Trevo

Regional Venda Nova

Centro de Saúde Alameda dos Ipês | Rua Bernardino Oliveira Pena, 85 - São João Batista

Centro de Saúde Andradas | Rua Mariana Amélia de Azevedo, 21 - São João Batista

Centro de Saúde Céu Azul | Rua Radialista Romeu Barbosa, 123 - Céu Azul

Centro de Saúde Copacabana | Rua Inglaterra, 940 - Copacabana

Centro de Saúde Jardim Comerciários | Rua Maria da Paz Maia, 168 - Jardim Comerciários

Centro de Saúde Jardim Europa | Rua Edimburgo, 140 - Jardim Europa

Centro de Saúde Jardim Leblon | Rua Coronel Antônio Lopes Coelho, 269 - Jardim Leblon

Centro de Saúde Lagoa | Rua José Sabino Maciel, 176 - Lagoa

Centro de Saúde Mantiqueira | Rua César Salles Barbosa, 600 - Mantiqueira

Centro de Saúde Minas Caixa | Rua Capitão Sérgio Pires, 226 - Minas Caixa

Centro de Saúde Nova York | Rua Wilton Marques Pereira, 10 - Nova York

Centro de Saúde Paraúna | Rua João Ferreira da Silva, 248 - Mantiqueira

Centro de Saúde Piratininga | Rua Cravo da Índia, 11 - Piratininga

Centro de Saúde Rio Branco | Rua Crisanto Muniz, 120 - Rio Branco

Centro de Saúde Santa Mônica | Rua dos Zapotecas, 98 - Santa Mônica

Centro de Saúde Santo Antônio | Rua Irineu Pinto, 255 - São João Batista

Centro de Saúde Serra Verde | Rua Guido Leão, Praça Fabrício Soares da Silva, 10 - Serra Verde

UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO (UAI)

Praça Sete | Av. Amazonas, 478 – Centro

CENTRO DE REFERÊNCIA DAS JUVENTUDES (CRJ)

BH | Rua Guaicurus, 50 - Centro

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)

Regional Barreiro

CRAS Independência | Rua Maria Antonieta Ferreira 151 - Independência

CRAS Petrópolis | Rua Frederico Boy Prussiano,137 - Petrópolis

CRAS Vila Cemig | Rua Faisão, 1071 - Flávio Marques Lisboa

Regional Centro-Sul

CRAS Vila Fátima | Rua Dona Benta, 145 - Vila Fátima

CRAS Vila Marçola | Rua Engenheiro Lucas Júlio de Proença, 73 - Serra

CRAS Vila Santa Rita de Cássia | Rua São Tomaz de Aquino, 640 - Vila Santa Rita de Cássia

Regional Leste

CRAS Alto Vera Cruz | Rua General Osório esquina com Fernão Dias

CRAS Granja de Freitas | Rua do Grupo, 12 - Granja de Freitas

CRAS Mariano de Abreu | Rua Cinco de Janeiro, s/n - Mariano de Abreu

CRAS Taquaril | Rua Ludgero Felipe Ferreira com Joaquim Teixeira dos Anjos, 42 - Taquaril

Regional Nordeste

CRAS União | Rua Prof. Geraldo Fontes, 30 - União

CRAS Conjunto Paulo VI | Rua Neblina, 120 - Conjunto Paulo VI

CRAS Vila Maria | Rua Professor Amílcar Viana Martins, 65 - Jardim Vitória

Regional Noroeste

CRAS Vila Califórnia | Avenida Avaí, 700 - Vila Califórnia

CRAS Vila Coqueiral | Rua Rainha das Flores, 102 - Jardim Filadélfia

CRAS Pedreira Prado Lopes | Avenida José Bonifácio, 189 - São Cristóvão

CRAS Vila Sumaré | Rua Cirilo Gaspar Araújo, 522 - Aparecida

CRAS Vila Senhor dos Passos | Rua Evaristo da Veiga, 239 - Vila Senhor dos Passos

Regional Norte

CRAS Novo Aarão Reis | Avenida Risoleta Neves, 347 - Novo Aarão Reis

CRAS Jardim Felicidade | Rua Cecília Trindade da Silva, 55 - Conjunto Jardim Felicidade

CRAS Providência | Rua São Sebastião, 140 - Minaslândia

CRAS Zilah Spósito | Rua Coquilhos, 75 - Zilah Spósito

CRAS Vila Biquinhas | Rua Coronel Joaquim Tibúrcio, 850 - Heliópolis

Regional Oeste

CRAS Havaí – Ventosa | Rua Manila, 432 - Havaí

CRAS Graça Saboia - Morro das Pedras | Avenida Silva Lobo, 2.379 -Nova Granada

CRAS Vila Antena | Rua Central, 78 - Vila Antena (Morro das Pedras)

CRAS Vista Alegre I - Rua Aguanil, 425 - Vista Alegre

CRAS Vila Betânia | Rua Demiza, 770 - Betânia

CRAS Cabana | Rua Capim Branco, 231 - Vista Alegre

Regional Pampulha

CRAS Confisco | Rua Cecília Magalhães Gomes, 127 - Confisco

CRAS Novo Ouro Preto | Rua Geraldina Cândida de Jesus, 92 - Novo Ouro Preto

CRAS Santa Rosa | Avenida Major Delfino de Paula, 2.553

CRAS Vila São José | Rua Joaquim José Ribeiro, 50 - Manacás

CRAS Dandara | Rua José Simplício Moreira, 1.144 - Trevo

Regional Venda Nova

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CRAS Apolônia | Rua Visconde de Itaboraí, 304 - Jardim Leblon

CRAS Lagoa | Rua José Sabino Maciel, 120 - Lagoa

CRAS Mantiqueira | Rua Luzia Salomão, 300 – Mantiqueira

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen