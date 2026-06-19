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OPERAÇÃO POLICIAL

Caça ilegal em MG: três são presos com armas e 12 aves silvestres

Trio foi detido com oito armas e mais de 40 munições no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
19/06/2026 06:14 - atualizado em 19/06/2026 07:07

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Armas e munições apreendidas pela polícia no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais
Armas e munições apreendidas pela polícia no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais crédito: PMMG/Divulgação

Três pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Militar de Meio Ambiente (PMMA) contra a caça ilegal de animais silvestres em Rio Vermelho, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. A ação, realizada nessa quinta-feira (18/6), também resultou na apreensão de armas de fogo, munições, aves mantidas em cativeiro e equipamentos utilizados na prática criminosa.

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Segundo a PM, a operação teve como objetivo apurar denúncias relacionadas à caça ilegal e à posse irregular de armas de fogo na região. O intuito da ação é impedir atividades que colocam em risco espécies da fauna brasileira e reforçar a fiscalização contra a manutenção ilegal de animais silvestres em cativeiro.

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Mandados de busca e apreensão foram cumpridos para recolher materiais de interesse das investigações e combater crimes que ameaçam a fauna silvestre e a segurança da população. Os três suspeitos foram detidos e encaminhados às autoridades responsáveis pelos procedimentos legais.

A PM orienta que denúncias sobre caça ilegal, tráfico de animais ou posse irregular de armas sejam comunicadas aos canais oficiais das forças de segurança e dos órgãos ambientais.

O que foi apreendido?

  • 8 armas de fogo;
  • 46 munições de diferentes calibres;
  • 12 aves silvestres;
  • 3 rádios comunicadores;
  • 1 canhão utilizado para caça;
  • 1 corneta e outros materiais investigados pela polícia.

Caça ilegal é crime ambiental

A caça de animais silvestres sem autorização é considerada crime ambiental no Brasil e pode gerar multas, apreensão de equipamentos e responsabilização criminal dos envolvidos.

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Além dos impactos sobre a biodiversidade, a atividade clandestina costuma estar associada à posse irregular de armas e ao tráfico de animais silvestres, práticas que são alvo de fiscalização permanente por parte dos órgãos ambientais e das forças de segurança.

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