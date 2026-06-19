Caça ilegal em MG: três são presos com armas e 12 aves silvestres

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Três pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Militar de Meio Ambiente (PMMA) contra a caça ilegal de animais silvestres em Rio Vermelho, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. A ação, realizada nessa quinta-feira (18/6), também resultou na apreensão de armas de fogo, munições, aves mantidas em cativeiro e equipamentos utilizados na prática criminosa.

Segundo a PM, a operação teve como objetivo apurar denúncias relacionadas à caça ilegal e à posse irregular de armas de fogo na região. O intuito da ação é impedir atividades que colocam em risco espécies da fauna brasileira e reforçar a fiscalização contra a manutenção ilegal de animais silvestres em cativeiro.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos para recolher materiais de interesse das investigações e combater crimes que ameaçam a fauna silvestre e a segurança da população. Os três suspeitos foram detidos e encaminhados às autoridades responsáveis pelos procedimentos legais.

A PM orienta que denúncias sobre caça ilegal, tráfico de animais ou posse irregular de armas sejam comunicadas aos canais oficiais das forças de segurança e dos órgãos ambientais.

O que foi apreendido?

8 armas de fogo;

46 munições de diferentes calibres;

12 aves silvestres;

3 rádios comunicadores;

1 canhão utilizado para caça;

1 corneta e outros materiais investigados pela polícia.

Caça ilegal é crime ambiental

A caça de animais silvestres sem autorização é considerada crime ambiental no Brasil e pode gerar multas, apreensão de equipamentos e responsabilização criminal dos envolvidos.

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Além dos impactos sobre a biodiversidade, a atividade clandestina costuma estar associada à posse irregular de armas e ao tráfico de animais silvestres, práticas que são alvo de fiscalização permanente por parte dos órgãos ambientais e das forças de segurança.

