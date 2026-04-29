Como denunciar um crime ambiental em Minas Gerais? Veja o passo a passo

A participação dos cidadãos na preservação do meio ambiente é necessária para combater irregularidades. No entanto, muitas pessoas não sabem como ou onde denunciar um crime ambiental de forma segura. Conhecer os canais corretos é o primeiro passo para garantir a proteção ambiental.

Qualquer atividade que agrida a fauna, a flora, os recursos naturais ou o patrimônio cultural é considerada crime ambiental. Isso inclui desde o desmatamento ilegal e a poluição de rios até a mineração sem licença, o tráfico de animais silvestres e a construção em áreas de preservação permanente. Muitas vezes, uma ação que parece pequena pode ser parte de um esquema maior.

Leia Mais

A colaboração da população pode gerar investigações complexas e operações de grande porte. A denúncia ajuda a mapear e combater a degradação ambiental em sua origem.

Quais órgãos acionar em Minas Gerais?

Para que a denúncia seja eficaz, é preciso direcioná-la ao órgão correto. Cada instituição tem uma atribuição específica, mas todas atuam de forma integrada na proteção ambiental. Veja os principais canais disponíveis no estado:

Polícia Militar de Meio Ambiente: é a linha de frente para flagrantes e situações que exigem uma resposta rápida. O contato principal é pelo Disque Denúncia Unificado, no telefone 181. A ligação é gratuita e o sigilo é garantido.

Ministério Público de Minas Gerais (MPMG): atua em casos mais complexos, que envolvem investigações aprofundadas sobre danos coletivos. As denúncias podem ser feitas diretamente na ouvidoria do órgão, por meio do site oficial.

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad): responsável pela fiscalização administrativa, licenciamento e controle das atividades potencialmente poluidoras. O registro de irregularidades pode ser feito pelos canais oficiais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema).

Ibama: por ser um órgão federal, deve ser acionado em casos que envolvem áreas da União, como rios federais, ou crimes que ultrapassam as fronteiras do estado. O canal é a "Linha Verde", disponível no site do Ibama.

Como registrar a denúncia?

Ao fazer o registro, quanto mais informações você fornecer, maiores as chances de sucesso da apuração. Reúna o máximo de detalhes que conseguir de forma segura, incluindo:

Descrição do fato: o que está acontecendo? (ex: desmatamento, descarte de resíduos, caça ilegal).

Localização exata: endereço completo, ponto de referência, coordenadas geográficas ou um mapa que facilite a identificação da área.

Identificação dos responsáveis: se souber, informe o nome de pessoas ou empresas envolvidas.

Provas: fotos, vídeos ou documentos ajudam a comprovar a irregularidade. Contudo, não se coloque em risco para obter esses materiais.

A proteção ao denunciante é uma prioridade. Canais como o Disque Denúncia (181) garantem o sigilo absoluto e permitem que o cidadão acompanhe o andamento da apuração por meio de um número de protocolo, sem precisar se identificar.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria