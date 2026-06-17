Advogada com medida protetiva é assassinada pelo ex em MG

A advogada criminalista Ana Paula Rocha, de 45 anos, foi morta a tiros na noite dessa terça-feira (16/6), em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Após o crime, o ex-companheiro dela, Lucas Gomes, de 59 anos, tirou a própria vida.

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 18h30, na Rua Belo Horizonte, no Centro da cidade. Quando os militares chegaram ao local, encontraram Ana Paula caída em um estacionamento, já sem sinais de vida. O suspeito também foi encontrado morto.

Testemunhas relataram que o homem chegou ao local, efetuou os disparos contra a ex-companheira e, em seguida, atirou contra si mesmo. De acordo com informações levantadas pela PM, o suspeito passou grande parte do dia em um estacionamento localizado em frente ao local do crime, observando a movimentação da vítima e demonstrando comportamento agitado.

Por volta das 18h25, Ana Paula chegou ao estacionamento para buscar o carro. Nesse momento, o homem atravessou a rua e entrou no local. Ao perceber a aproximação de Lucas, a advogada tentou deixar a área, mas foi alcançada. Câmeras de segurança registraram toda a ação.

A perícia da Polícia Civil constatou que a vítima foi atingida por três disparos, que acertaram o pescoço, o quadril direito e a região do seio esquerdo. O suspeito morreu após um disparo no tórax.

Durante os trabalhos periciais, foram recolhidos quatro cartuchos deflagrados, dois projéteis intactos, um revólver e dois aparelhos celulares. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Valadares.

Segundo a Polícia Militar, havia registros anteriores de violência doméstica envolvendo o casal. Ana Paula tinha também uma medida protetiva contra o ex-companheiro desde o último domingo (14/6). Na ocasião, ela procurou a polícia para denunciar o descumprimento da ordem judicial.

No boletim de ocorrência, a advogada relatou que estava em um bar com amigos quando o ex-companheiro chegou ao local acompanhado de uma nova namorada. Segundo ela, os dois passaram a proferir ofensas e xingamentos.

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A vítima afirmou que se sentiu humilhada e constrangida. Ela também relatou que o casal estava separado havia cerca de três anos e que o processo de divórcio ainda estava em andamento. Conforme o registro policial, Ana Paula disse que vinha sofrendo perseguições constantes do ex-companheiro e que a situação estava causando abalo psicológico.