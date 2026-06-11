Minas Gerais lança plataforma para denúncias anônimas pela internet

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Minas Gerais passou a contar, a partir desta quinta-feira (11/6), com uma versão online do Disque Denúncia Unificado (DDU) 181. Batizada de DDU Web, a plataforma permite que a população registre denúncias anônimas pela internet, utilizando computador ou celular, além de enviar fotos, vídeos, áudios, links e documentos que possam auxiliar investigações das forças de segurança.

A novidade chega em um momento de alta utilização do serviço. Somente nos cinco primeiros meses de 2026, mais de 34 mil denúncias anônimas foram registradas por meio do DDU 181, uma média de 228 comunicações por dia em Minas Gerais, segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Criado em novembro de 2007, o Disque Denúncia Unificado funciona 24 horas por dia, gratuitamente, nos 853 municípios mineiros. Em quase duas décadas de operação, o serviço recebeu mais de 11 milhões de ligações e registrou mais de 1,3 milhão de denúncias.

Em 2024, foram contabilizados 79.164 registros. Já em 2025, o número subiu para 79.931, um aumento de cerca de 1%. Até maio deste ano, já haviam sido registradas 34.196 denúncias.

Segundo a Sejusp, o tráfico de drogas lidera o ranking de denúncias em Minas Gerais, com 34.638 registros em 2025. Em seguida aparecem os maus-tratos a animais, com 14.086 casos; crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com 2.958; crimes ambientais, com 2.738; e violência doméstica, com 1.924.

Como funciona o DDU Web

Para registrar uma denúncia online, o cidadão deve acessar o site denuncia181.mg.gov.br pelo celular ou computador. Na plataforma, é possível registrar uma ocorrência ou consultar um relato já feito por meio do protocolo gerado pelo sistema.

Em seguida, o usuário responde a perguntas sobre o tipo de ocorrência, informa se o fato acontece em ambiente físico ou virtual e descreve a situação. Durante o preenchimento, a própria plataforma indica quais informações podem auxiliar as forças de segurança.

Ao final, é gerado um número de protocolo, que permite acompanhar o andamento do registro sem comprometer o anonimato.

Além de ampliar os canais de comunicação com as forças de segurança, a ferramenta permite o envio de materiais que podem contribuir para investigações e operações policiais. Fotos, vídeos, capturas de tela de redes sociais, áudios, links e documentos em PDF podem ser anexados ao registro.

“O principal desafio era garantir o anonimato também na internet. Essa garantia vale inclusive para nós. Não temos acesso à origem das denúncias, nem ao endereço IP, e-mail ou qualquer outra informação que possa identificar quem está fazendo o relato. Portanto, o cidadão pode ter a mesma tranquilidade que já tinha ao ligar para o 181”, afirmou o superintendente de Integração e Planejamento Operacional da Sejusp, Bernardo Naves.

Segundo a Sejusp, a plataforma foi desenvolvida para não armazenar IP, telefone, e-mail ou qualquer outro dado capaz de identificar o usuário.

Ferramenta auxilia investigações

Para o porta-voz da Polícia Militar, capitão Rafael Veríssimo, o sistema tende a qualificar as informações recebidas pelas corporações.

“Hoje praticamente toda pessoa anda com um celular. Então, além de denunciar, ela consegue registrar imagens, vídeos e outras informações importantes que fortalecem as investigações e o planejamento operacional das forças de segurança”, afirmou.

Veríssimo destaca ainda que as informações recebidas ajudam no mapeamento da atuação de facções criminosas e do tráfico de drogas em diferentes regiões do estado.

“Quando reunimos as denúncias anônimas com boletins de ocorrência e outras informações, conseguimos ter um diagnóstico muito preciso da atuação das organizações criminosas. Isso ajuda diretamente nas operações, apreensões de drogas, armas e prisões, desarticulando essas quadrilhas”, explicou.

O delegado Thiago Alonso Ribeiro, coordenador do DDU pela Polícia Civil, afirmou que diversas operações e prisões já foram realizadas a partir das informações repassadas pela população.

“O DDU é uma ferramenta de extrema importância para a apuração das infrações penais. Muitos flagrantes e operações já foram realizados a partir dessas denúncias”, disse.

Embora receba um volume menor de registros pelo Disque Denúncia, o Corpo de Bombeiros Militar também espera avanços com a nova plataforma, especialmente em casos relacionados a incêndios, armazenamento irregular de combustíveis e outras situações de risco.

“O cidadão agora vai conseguir encaminhar informações mais completas para que o Estado possa agir com mais rapidez e eficiência”, afirmou o major Amador Ubaldo Felício.

Apesar da ampliação do serviço, as forças de segurança reforçam que o DDU não deve ser utilizado em situações de emergência ou crimes em andamento. Nesses casos, a orientação é acionar diretamente os telefones 190, da Polícia Militar; 193, do Corpo de Bombeiros; e 197, da Polícia Civil. Também é possível solicitar atendimento pela internet por meio da plataforma EmergênciaMG.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges