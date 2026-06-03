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Motociclista de app tem moto roubada; suspeitos são detidos

Moto foi recuperada pela Polícia Militar e suspeitos detidos na Grande BH. Motociclista foi acuado com uma arma de fogo durante o roubo

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
03/06/2026 07:50

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Motocicleta roubada foi recuperada e autores do crime localizados pela PM. Um foi preso e menor de idade apreendido
Motocicleta roubada foi recuperada e autores do crime localizados pela PM. Um foi preso e menor de idade apreendido crédito: PMMG/Divulgação

Um motociclista de aplicativo, de 30 anos, teve a moto roubada por dois jovens na noite dessa terça-feira (2/6) em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Após acionar a Polícia Militar (PM), a corporação encontrou os suspeitos, que confessaram o crime. O mais velho, de 18 anos, foi preso, e o menor de 14 anos foi apreendido.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o roubo ocorreu por volta das 20h15 de ontem. O motociclista relatou aos policiais que foi chamado para uma corrida, mas, ao chegar ao local, foi abordado pelos suspeitos. Segundo a vítima, um dos rapazes tinha uma arma de fogo. Eles tomaram a Honda CG vermelha e fugiram.

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Segundo a PM, o homem permaneceu no local, por medo, até a chegada de outro motociclista de aplicativo. Ele ajudou a vítima a acionar a polícia, que fez rondas nas proximidades com base no relato das características dos suspeitos.

Eles foram encontrados na Rua Princesa Izabel, esquina com Rua Princesa Maria da Glória, no Bairro Chácara Pousada Del Rey, próximos à portaria de um condomínio. O maior de idade confessou o crime, seguido do mais novo.

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Os materiais usados no crime, como roupas e celulares, foram apreendidos. A arma foi encontrada escondida em um lote próximo ao condomínio. Os suspeitos foram conduzidos à delegacia e o veículo devolvido ao motociclista.

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