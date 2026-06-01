Spielberg diz que Estados Unidos retirou ET de Varginha do Brasil

FOLHAPRESS - Steven Spielberg disse ao "Fantástico" que conhece o ET de Varginha, um dos personagens da história ufológica mais famosa do Brasil. O episódio ocorreu no Sul de Minas, em 1996, quando moradores da cidade em questão relataram a suposta aparição de criaturas humanoides e de aparência bizarra.

"O governo americano se envolveu imediatamente e enviou representantes ao Brasil para retirar os seres do exército brasileiro, que os protegia. Existem muitas histórias como essa", disse o diretor em entrevista sobre o que teria visto em um documentário.

Ele lança "Dia D", seu novo longa-metragem, em 11 de junho. Estrelado por Emily Blunt e Josh O'Connor, o filme retrata um colapso global, que se inicia quando governos e líderes mundiais são expostos publicamente por terem escondido evidências da existência de formas de vida fora da Terra.

ETs no cinema

Conhecido por ter explorado vários gêneros cinematográficos ao longo da carreira, o cineasta já explorou seres alienígenas em títulos como "E.T., o extraterrestre", "Contatos imediatos de terceiro grau" e "Guerra dos mundos".

Se, neste último, que em 2005 refletiu o choque do 11 de setembro, as criaturas buscavam a violência, aqui, adiciona Spielberg, elas tentam se comunicar de maneira empática.

No trailer mais recente divulgado pela Universal Pictures, aliás, o cineasta dá um depoimento em que diz ter ainda mais certeza de que existem outras formas de vida do que tinha ao lançar "Contatos imediatos", em 1977.

Em março, durante o festival South by Southwest, ele também citou uma declaração de Barack Obama - em um podcast, publicado em fevereiro, o ex-presidente americano disse que extraterrestres são reais.

Segundo a Variety, Spielberg também revelou recentemente que está desenvolvendo um faroeste, projeto que pode concretizar seu antigo desejo de filmar no gênero. O diretor disse apenas que o filme terá "cavalos e armas", mas evitará estereótipos e clichês tradicionais.

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Em janeiro, um inquérito feito pelo Tribunal Militar relatou que o ET de Varginha era apenas um homem de cócoras.